Financial Times habló de la caída en popularidad de Milei, “golpeado” por el escándalo de Adorni

El prestigioso periódico británico Financial Times publicó este martes un artículo que describe cómo el presidente Javier Milei resultó “golpeado” por el escándalo que involucra a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por la desaceleración económica que afecta a la Argentina.

A modo de introducción, Financial Times repasa la exposición de Adorni, investigado judicialmente por viajes al exterior y el crecimiento de su patrimonio, en el Congreso, donde brindó su primer informe de gestión como jefe de Gabinete; en la Cámara de Diputados estuvo Milei para apoyarlo.

“El tema dominó las cinco horas de acalorados interrogatorios de los legisladores el miércoles. La reunión —nominalmente un informe rutinario sobre el progreso del gobierno al que casi nunca asisten los presidentes argentinos— se convirtió en un dramático espectáculo político después de que dos meses de escándalos y dificultades económicas golpearon duramente al gobierno reformista de derecha", indica el periódico con sede en Londres.

Manuel Adorni en el informe de gestión en el Congreso de la Nación Santiago Oroz - LA NACION

Tras eso, sostiene que el índice de aprobación de Milei cayó desde 45% hasta 35% este mes y que la confianza en su gobierno se desplomó un 12% en abril, según la Universidad Torcuato Di Tella.

“Cuando Milei se convirtió en presidente, lo celebré como si hubiéramos ganado el Mundial, pero ahora estoy bastante desilusionado”, dijo Federico Freire, de 36 años, dueño de un local de la ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Financial Times.

Por otro lado, la nota, firmada por Ciara Nugent, insiste en que los líderes de la oposición “siguen siendo muy impopulares, lastrados por su mala gestión de la economía y desconcertados por la victoria inesperada del Presidente en 2023″ pero que ahora “están empezando a reagruparse y buscar nuevos candidatos para desafiar a Milei en 2027″.

En paralelo, menciona que antes la reelección del libertario era “segura”, pero que ahora la posibilidad es “más abierta”. Y es que, de acuerdo con el artículo periodístico, “el principal motor es económico”.

“El alivio de los argentinos ante el control de la inflación de tres dígitos por parte de Milei se transformó en frustración debido a la caída de la actividad en el comercio minorista, la industria manufacturera y las principales industrias. Los salarios reales están disminuyendo y el desempleo alcanzó el 7,5% en el último trimestre de 2025, la peor cifra para un cuarto trimestre desde 2020. A pesar de los avances, la tasa de inflación anual se mantuvo en el 32,6 % en marzo”, enumeró el diario.

Freire, el comerciante entrevistado, agregó que sus ventas cayeron un 30% este año: “Parece que [Milei] está dando prioridad a las grandes empresas, y si te quedás atrás, es tu culpa”.

El escándalo Adorni

En otro tramo de la nota, se ahonda en el escándalo de Adorni, que “causó un gran revuelo” en la opinión pública.

“Lo más perjudicial es la investigación sobre los posibles gastos de Adorni que podrían ser incompatibles con su escaso salario público y sus ahorros declarados. Los fiscales federales están examinando las recientes compras de propiedades realizadas por su familia, incluida una financiada mediante un préstamo de sus propietarios. También investigan sus costosos viajes después de que saliera a la luz un video en el que se ve a su familia abordando un jet privado con destino a Uruguay”, describe.

Manuel Adorni Captura

Además, menciona el caso de Carlos Frugoni, el ahora exfuncionario del Ministerio de Economía que renunció “tras admitir que ocultó propiedades en Estados Unidos a las autoridades fiscales” y las nuevas revelaciones sobre la posible participación de Milei en el caso $LIBRA, la criptomoneda que publicitó el libertario en febrero de 2024.

“Estos escándalos distan mucho de ser los más extravagantes registrados en Argentina, donde la expresidenta Cristina Kirchner comenzó recientemente a cumplir una condena de seis años de arresto domiciliario por su papel en una trama que desvió cientos de millones de dólares de fondos públicos para infraestructura (Vialidad)”, acotó Financial Times.

Los casos, suma, “indignaron a los votantes después de que Milei hiciera de acabar con la corrupción endémica una de las principales promesas de su campaña”.

Claudia Rochelin, de 65 años, otra comerciante y votante de Milei, expresó: “No entiendo por qué Adorni sigue en el equipo del gobierno. Aunque la economía fuera bien, estaría molesta. Voté por el cambio”.

La nota hace alusión a los reiterados ataques del Presidente a la prensa mientras respalda a Adorni —quien afirmó que se “sacaron conclusiones equivocadas”— al cerrar durante una semana la sala de prensa de Casa Rosada alegando una investigación por una grabación no autorizada.

“A los problemas de Milei se suma una disputa interna cada vez más acalorada entre su hermana y secretaria general, Karina Milei, y su asesor político estrella, Santiago Caputo. Organizadores leales a Karina Milei denunciaron a influyentes libertarios afines a Caputo. Los analistas sospechan que algunos escándalos recientes podrían derivarse de filtraciones relacionadas con estas luchas internas”, sostiene el diario.

La economía

Alguien del Gobierno, en condición de anonimato, dijo a Financial Times que teme daños permanentes en la administración: “El caso de Adorni está erosionando a todo el gobierno y eclipsando todo el buen trabajo que estamos realizando”.

Ese “buen trabajo” al que hace referencia es las medidas y recortes para bajar la inflación mensual del 26% al 3,4%, mientras que el Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento del PIB del 3,5% este año, el tercer año consecutivo de expansión económica.

“Sin embargo, el crecimiento se está produciendo principalmente en sectores exportadores como la minería, la energía y la agricultura. Las grandes empresas, incluyendo fabricantes y minoristas, tienen dificultades para competir con las importaciones más baratas después de que Milei fortaleciera el peso y redujera los aranceles comerciales”, continúa el periódico británico.

El crecimiento económico se está produciendo principalmente en sectores exportadores como la minería, la energía y la agricultura, que emplea al 10% de la población activa YPF

En paralelo, la inflación frenó su baja y “los salarios reales cayeron un 3,5% desde agosto” del año pasado. “El Gobierno argumenta que el problema es temporal, una consecuencia de la fuga de capitales que se produjo antes de las elecciones de mitad de mandato en octubre pasado y de la inestabilidad global provocada por la guerra en Medio Oriente”, marca.

Fabio Rodríguez, socio director de la consultora M&R Associates, advirtió a Financial Times que Milei tiene que “centrarse más en la actividad económica y menos en la inflación, y hacerlo pronto si quiere mejorar las cosas antes de las elecciones”.

Y para Shila Vilker, directora de la encuestadora Trespuntozero, será crucial determinar “si tales medidas bastan para cambiar la percepción que tienen los argentinos sobre la economía”.

“El gobierno está perdiendo apoyo en la economía. Adorni es solo un catalizador”, sentenció Vilker.