La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata

El presidente mantuvo un breve entredicho mientras saludaba a simpatizantes y se sacaba fotos durante una caminata por la avenida Colón y Las Heras

Javier Milei discute con un vecino de Mar del Plata durante su visita de la localidad balneraria
Javier Milei mantuvo un entredicho con un vecino de Mar del Plata que lo insultó desde el balcón de un edificio, mientras saludaba a simpatizantes y se sacaba fotos durante una caminata por la avenida Colón y Las Heras.

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se escucha cómo el hombre le grita “estafador hijo de puta” al mandatario. Milei, lejos de responder con insultos, replicó con ironía: “Igual te estoy arreglando la vida”.

El intercambio no terminó ahí. Ante la insistencia del vecino, una mujer que acompañaba al jefe de Estado le pidió: “Dome, Milei, dome”. Entonces el Presidente volvió a levantar la voz para cerrar la discusión. “Te voy a bajar un poco más la inflación así puteás un poco más, dale”, dijo, lo que provocó risas entre los militantes presentes.

La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata
La presencia del mandatario en la ciudad balnearia formó parte de una doble jornada oficial. Por la mañana, encabezó la inauguración de una planta de procesamiento de papas de la multinacional Lamb Weston, en el Parque Industrial General Savio, una inversión cercana a US$ 300 millones que generó unos 250 empleos.

Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el intendente local, Guillermo Montenegro; y por el flamante primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, Diego Santilli, quien el oficialismo pretendía fuera el reemplazo electoral de José Luis Espert, apartado tras las denuncias por presunto lavado de dinero vinculadas al empresario Federico “Fred” Machado.

Javier Milei durante la inauguración de Lamb Weston en Mar del Plata, junto a Diego Santilli, Karina Milei y Guillermo Montenegro
Durante el acto, Milei destacó el crecimiento industrial y reiteró su promesa de terminar con la inflación: “Será historia”, aseguró. También respaldó a Santilli con un mensaje dirigido al delito: “Narcos y chorros, les aviso que se las vamos a hacer pasar mal”.

Por la tarde, el Presidente tiene previsto encabezar una caravana por la calle Güemes, acompañado por dirigentes y militantes libertarios, en un formato similar al de sus recorridas de campaña de 2023.

La actividad fue presentada como un relanzamiento político en la provincia de Buenos Aires, en la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Milei inaugura Lamb Weston en Mar del Plata
La visita a Mar del Plata es la primera de dos escalas en la ciudad: Milei regresará el 17 de octubre para cerrar una nueva edición del Coloquio de IDEA, donde volverá a exponer ante los principales empresarios del país.

