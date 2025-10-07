Milei hace campaña con Santilli en Mar del Plata y elogió su gestión en seguridad

MAR DEL PLATA.- Después del histriónico y surrealista despliegue escénico que brindó anoche desde el Movistar Arena, primero como cantante y luego con la presentación de su último libro, el presidente Javier Milei retomó agenda oficial y pública en Mar del Plata con la inauguración de la planta industrial de la multinacional Lamb Weston. Acompañó al jefe del Estado en esta suerte de relanzamiento de la campaña en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, su nuevo referente en la lista de candidatos a diputados nacionales tras la renuncia a ese puesto de José Luis Espert.

“Narcos y chorros, les aviso que se las vamos a hacer pasar mal”, dijo Milei al presentar al actual legislador nacional que va por su reelección. “Nuestra lista está encabezada hoy por alguien que sabe de seguridad y lo hizo en la ciudad de Buenos Aires”, destacó el mandatario, que además resaltó en la materia la labor de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para reducir niveles de delito.

Casi en simultáneo, a la misma hora, la Corte Suprema habilitaba la extradición del empresario Federico Machado, el empresario que está acusado de delitos ligados a narcotráfico, lavado de dinero y estafa, y que aportó fondos no declarados para la campaña presidencial de 2019 del libertario Espert.

“Los argentinos somos capaces de ponernos de pie cada vez que la política irresponsable nos hace volar por los aires”, dijo Milei, y prometió otra vez desterrar a la inflación. “Será historia”, prometió, y apuntó nuevamente contra la oposición. “Hay una actitud destructiva y destituyente desde el Congreso”, señaló, en alusión a los rechazos que sufrieron sus vetos a normas de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, y acusó a la política de “querer romper el equilibrio macroeconómico”.

“Hola todos”, saludó al auditorio con el mismo tono de voz carraspeada que la noche anterior había desplegado para cantar hits de rock nacional. Dejó un discurso de casi media hora y luego retomó su perfil distendido, cuando salió a tomar contacto con los empleados de Lamb Weston. Hubo con ellos sonrisas y muchas selfies antes de una recorrida por la planta industrial.

Milei inaugura Lamb Weston en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

También aquí, en Mar del Plata, vive la experiencia inicial a la par de Santilli, su cabeza de lista de candidatos a diputados nacionales por provincia de Buenos Aires tras la conflictiva salida de ese lugar de Espert, que es ahora investigado por la Justicia por presunto lavado de dinero.

Además de Santilli estuvieron la segunda candidata en esa lista, Karen Reichartd; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los máximos referentes de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio, también postulados a legisladores nacionales en estos comicios.

Por este mismo establecimiento estuvo el pasado viernes el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Estaba invitado a este acto oficial, pero anticipó su paso por aquí por cuestiones de agenda, entendidas también como una opción para evitar la coincidencia con el mandatario nacional.

Esta inversión de la multinacional Lamb Weston ronda los 300 millones de dólares y generó 250 puestos de trabajo directos. Es la segunda planta que radica en el país. Aquí con un desarrollo que incluye tecnología de última generación sobre una superficie de unos 40.000 metros cuadrados donde cada papa que ingresa a la cadena de producción sale a las dos horas procesada, envasada y lista para su despacho al circuito comercial.

La planta industrial se construyó durante los últimos dos años y comenzó a producir en julio pasado. El primer despacho de papas procesadas congeladas se concretó el pasado 26 de agosto, con destino a Brasil y por vía marítima, desde el puerto de Mar del Plata que han elegido como principal vía de salida de sus mercancías al mundo.

Recorrida con Santilli

La escala de Milei en esta ciudad tiene un segundo eslabón y quizás de mayor trascendencia para los objetivos de su gobierno: por la tarde participará de un acto de campaña, en el centro comercial de calle Güemes, por primera vez con el Santilli como principal figura de la lista de candidatos que La Libertad Avanza presentará en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del próximo domingo 26.

El formato de la actividad tiene anuncio de caravana, pero se estima que repetirá una modalidad que ya desplegó días atrás en Santa Fe, con una concentración con militantes que le permitirá moverse unos minutos entre la gente, insinuar una caminata entre la multitud para luego salir de allí para regresar a Capital Federal.

Se anticipa para ese horario y en la misma zona una convocatoria de sectores de izquierda que buscarán generar un foco de protesta cercano a la actividad de campaña que encabezará el Presidente.

El intendente local, Guillermo Montenegro, lo acompañó en Lamb Weston y también confirmó que estará a su lado en esta acción de campaña. Es uno de los dos ganadores que tuvo La Libertad Avanza en las últimas elecciones provinciales. Lo logró como cabeza de lista de candidatos a senadores bonaerenses por la Quinta Sección Electoral. El otro resultado positivo del oficialismo nacional fue en la Sexta Sección Electoral, donde el gran ganador fue el bahiense Oscar Liberman.

“El Colo es un muy buen candidato”, aseguró hoy Montenegro a LA NACION.

Será esta la primera de dos visitas que Milei tiene programadas a Mar del Plata antes de los próximos comicios. La siguiente está prevista para el próximo 17 y lo tendría como invitado, como ya ocurrió el año pasado, para el discurso de cierre del Coloquio de IDEA, que reunirá a los principales ejecutivos del país.

Casualmente, la última presencia de Milei en Mar del Plata también tuvo que ver con una inauguración. Fue el pasado 8 de diciembre, cuando acompañó la apertura de la primera sucursal de supermercados Coto en esta ciudad.

Según trascendió, las horas que transcurrirán entre el acto en el Parque Industrial General Savio y la actividad de campaña, programada para las 18, tendrán al Presidente y sus colaboradores en el Hotel Hermitage.