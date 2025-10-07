Fuerte cruce entre Martín Caparrós y Waldo Wolff por una de las canciones que Milei interpretó en su show: “Infradotado”

El periodista Martín Caparrós mantuvo un acalorado intercambio este martes por la tarde con el exministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, a raíz de una de las canciones que interpretó el presidente Javier Milei durante la presentación de su último libro “La construcción del milagro” en las instalaciones del Movistar Arena.

Además de cantar clásicos como el Rock del Gato, de los Ratones Paranoicos, una de La Mississipi, No me arrepiento de este amor de Gilda -la versión de Ataque 77- y Dame Fuego de Sandro -que rebautizó como “kuka tirapiedras”, el jefe de Estado también entonó la popular canción judía Hava Naguila -alegrémonos en hebreo-.

Milei cantó Hava Naguila durante la presentación de su libro

Fue este último segmento, que compartió junto a la diputada nacional Lilia Lemoine, que Caparrós reflotó en la red social X con críticas hacia el mandatario. “Hace mucho que no me sentía tan judío como ahora, al escuchar al infradotado este berreando una canción que no le pertenece ni entiende ¿Y que encima grite que ‘vamos que esto le molesta a la izquierda’? Lo que molesta y duele es que los argentinos lo hayan votado. Eso sí“, sostuvo.

Wolff no tardó en ofrecer respuesta a Caparrós, y lo hizo a través de una chicana: "¿Hay épocas que te sentís más judío que otras? Sería como una moda. Los de Hamas te van a ver judío siempre, aunque marches con ellos".

Fuerte cruce entre Martín Caparros y Waldo Wolff por una de las canciones que Milei interpretó en su show: “Infradotado”

Poco después, el escritor argentino recogió el guante. Advirtió que bloquearía al exfuncionario porteño “por aburrido”, pero no sin antes hacer una aclaración. “Claro que hay momentos en los que me siento más judío. Cuando veo al ejército de Israel matando chicos, preferiría no serlo. Y cuando veo a tu jefe [en referencia a Javier Milei], me apena ser argentino. Por último, nunca marché con Hamas. Shalom”, dijo.

La última palabra se la quedó Wolff, que en vez de calmar las aguas, redobló la apuesta: “A mí también me apena que seas argentino. Coincidimos en eso. Te entiendo que creas que tengo jefe ya que los empleados lo tienen”.

Fuerte cruce entre Martín Caparros y Waldo Wolff por una de las canciones que Milei interpretó en su show: “Infradotado”

El motivo por el cual Milei cantó Hava Naguila quedó claro más adelante, cuando el titular del Ejecutivo rindió homenaje a las víctimas del ataque terrorista de Hamas a Israel del 7 de octubre de 2023. “Queremos rendir un homenaje a las víctimas y exigimos la pronta liberación de ellas, entre las cuales hay cuatro argentinos”, dijo.

Acto y presentación del libro de Javier Milei en el Movistar Arena. Abrazo con Diego Santilli pRESIDENCIA

En ese sentido, añadió: “Israel es el bastión de Occidente y por eso los terroristas y la izquierda, que paradójicamente están juntos, porque saben que destruyendo a Israel destruyen el mundo y la cultura judeocristiana. Por eso bancamos a Israel, porque es lo justo y porque son el bastión de Occidente”.

Y completó: “En esa ola de antisemitismo que abrieron los wokes y los socialistas de buenos modales, que usurparon el nombre de ‘liberal’, vuelve el antisemitismo después de dos tremendas heridas que tenemos en la Argentina, como los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA”.