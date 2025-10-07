Video: cómo es el fuerte operativo de seguridad por el acto de Milei y Santilli en Mar del Plata

Luego de la presentación de su nuevo libro en un evento surrealista que tuvo lugar anoche en el Movistar Arena, Javier Milei continúa con la campaña proselitista de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. Esta vez dirá presente en el parque industrial de Batán, a quince kilómetros de Mar del Plata, donde inaugurará una fábrica procesadora de papas junto al principal candidato libertario, Diego Santilli, tras la renuncia de José Luis Espert. Se prevé un fortísimo operativo de seguridad.

El operativo de seguridad del acto de Milei en Mar del Plata

Para preservar la integridad del Presidente, cuyas últimas apariciones en la vía pública estuvieron signadas por algún hecho de violencia, en el lugar se desplegaron agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.

Según el Gobierno, se trata de la inversión más importante en la provincia de Buenos Aires de los últimos 40 años, que arroja una cifra total de US$300 millones. Además de las autoridades públicas, en la inauguración dirán presente los directivos de la empresa.

Además del típico corte de cinta, el Presidente hará un recorrido sobre la calle Güemes, pleno centro comercial de la ciudad balnearia. Las fuerzas de seguridad temen que allí se pueda producir algún tipo de trifulca.

Cómo sigue la causa contra José Luis Espert

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez promovió una investigación contra el diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero, confirmó a LA NACION un funcionario que trabaja en el expediente.

Fue en el marco de la causa que se abrió por la denuncia presentada contra Espert por el candidato peronista Juan Grabois a raíz de los US$200.000 que el diputado libertario cobró en 2020 de Federico “Fred” Machado, el empresario que Estados Unidos reclama que la Argentina le entregue para juzgarlo por una serie de cargos que incluyen conspiración para el narcotráfico, el lavado de dinero y la estafa.

La denuncia sostiene que Espert percibió “al menos la suma de US$200.000 de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”