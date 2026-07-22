La respuesta de un exjefe la CGT a Pérez-Reverte tras las críticas a la selección argentina: “De fútbol no sabe nada”

Luego de la contundente crítica del escritor español Arturo Pérez-Reverte a la selección argentina tras la final del Mundial 2026, el veterano sindicalista Juan Carlos Schmid, secretario general de la CGT entre 2016 y 2018, le pidió que mejor se dedique a la literatura porque “del fútbol y su pasión no sabe nada”.

“Dedíquese a la literatura o a navegar porque lo hace muy bien. Pero de fútbol y su pasión no sabe nada, porque como [Jorge Luis] Borges, nunca pisó una tribuna popular, si no voy a terminar comparándolo con Emilio Salgari que escribió sobre piratas y mares y nunca salió de un altillo en tierra firme”, expresó Schmid desde las redes sociales.

El posteo de Juan Carlos Schmid

El escritor europeo se había manifestado contra los jugadores de la albiceleste por el altercado que ocurrió una vez terminado el partido por la final del Mundial 2026.

“No seamos injustos, no nos equivoquemos. Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder, la selección que jugó contra España no representó a Argentina, que es mejor que eso. Representaron solo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina”, había dicho el novelista.

Schmid supo ser cercano a Hugo Moyano y todavía permanece como secretario general de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra).

De perfil “intelectual”, en marzo de este año había dejado la conducción del gremio portuario de Dragado y Balizamiento, que conducía desde 1993. De todos modos permaneció en el sindicato como secretario gremial, bajo la conducción de Hugo Godoy.

Schmid, exsecretario de la CGT

Cuando integró el triunvirato de la CGT -del que renunció en 2018 disconforme con el sector dialoguista-, Schmid lo había hecho en representación del moyanismo. Por sus modos siempre ofició como una suerte de “canciller” del pensamiento del líder camionero.

Otros cruces

Pero no fue el único en responderle a Pérez-Reverte en las redes. El escritor tuvo un cruce de publicaciones de X con Alejandro Finocchiaro, diputado nacional de Pro y ministro de Educación entre 2017 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Uno de los posteos de Finocchiaro en respuesta a Pérez-Reverte Redes

“Durante el mundial, y mucho más desde el domingo, veo instalada una campaña contra nuestra selección y su capitán, Lionel Messi; ergo, contra nuestro país. Wokes, progres, antisemitas, populistas y escorias de la misma laya despotricando no contra un equipo, sino contra su esencia: humildad, trabajo, esfuerzo y mérito”, expresó Finocchiaro.

Y agregó: “Hasta ahí, lo esperable. Pero para mi sorpresa, hombres a los que admiro como Garry Kasparov, el ajedrecista que vencía comunistas a favor de la libertad, o el gran escritor español Pérez-Reverte incurren en una lógica parecida”.

A lo que Pérez-Reverte le respondió y dijo que el cariño que le manifestó “en infinitas ocasiones” al país lo respaldaba para comentar que, en el caso concreto del conflicto de final de partido, lo que sucedió no fue de su gusto.

La respuesta de Pérez-Reverte a Finocchiaro Redes

“Vi el partido, esa es mi honrada impresión y procuré matizar bien mis palabras en el tuit. En cuanto la zafiedad, la brutalidad y la violencia, una parte de la sociedad española tampoco es ajena a ellas, pero sigo creyendo que el comportamiento de algunos jugadores de la selección argentina en ese partido no fue elegante. Eso me entristeció mucho, como me entristece ahora que se considere mi comentario un ataque a la Argentina”, afirmó el escritor.