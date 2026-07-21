El escritor español Pérez-Reverte se sumó a las críticas a la selección argentina: “Cierta detestable sociedad”

El novelista español Arturo Pérez-Reverte se sumó este martes a la ola de críticas internacionales que cayeron sobre la selección argentina tras los incidentes registrados entre los jugadores de la albiceleste y el equipo campeón luego de la final del Mundial 2026.

El autor, que tiene una fuerte relación con la Argentina, criticó a los futbolistas que se enfrascaron en el altercado posterior al partido y fue fulminante: “Representaron solo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina”.

Pérez-Reverte es un visitante frecuente del país, sobre el cual repetidas veces había mostrado simpatía en el pasado. Incluso antes de la final había manifestado que, de no ganar España, prefería que fuera “con los primos hermanos argentinos que ante Inglaterra [eliminada por la albiceleste en semifinales]”.

Protestas luego de la falta del mediocampista Leandro Paredes al defensor Aymeric Laporte de España durante la final del Mundial Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Sin embargo, este martes se sumó a la fustigación de la prensa mundial sobre el juego y la actitud de la selección argentina en la final perdida.

“No seamos injustos, no nos equivoquemos. Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder, la selección que jugó contra España no representó a Argentina, que es mejor que eso. Representó sólo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina”, escribió Pérez-Reverte en su cuenta de la red social X.

Debajo de su posteo afloraron comentarios en contra de su postura. “Qué lástima, Arturo, que usted también se sume al coro anti argentino”, señaló un usuario.

Pérez-Reverte le contestó con una captura de pantalla de una de sus publicaciones, que decía: “Disculpe, estimado amigo. Quien está triste soy yo. Muchas veces manifesté mi cariño y respeto por Argentina, y tengo edad y experiencia suficiente para que no me influyan las campañas pro ni las campañas anti. Vi el partido completo, incluidos los momentos siguientes”.

El posteo de Arturo Pérez-Reverte Captura

Otro usuario le reclamó lo mismo. “Este ha sido un experimento valioso para comprobar cuán fácil es manipular e instalar narrativas políticas, xenofobia y manipulación social. Este tuit fue tu contribución al experimento. Felicitaciones”, exclamó.

En tanto, otras personas le reclamaron que varios argentinos que estaban en España fueron agredidos en las calles luego de la final. “¿Y esta qué parte de la España civilizada es, Don Arturo?”, escribió un usuario que adjuntó un video de un argentino que fue atacado por un grupo de hombres en un subte de Madrid.

Otro añadió: “Al final, los xenófobos eran los otros. Qué hermoso sacarles las caretas. Les molesta que un sudaca se les plante, nunca que un Dani Olmos diga ‘simios’ o que una patota de cobardes pegue a un argentino caído en el piso del metro. Hipócritas”.

La pelea entre los jugadores de la Argentina y España; Scaloni se metió para frenarla AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La selección argentina recibió una ola de críticas por su comportamiento posterior al pitido final. Una vez que los españoles salieron a festejar, varios pasaron frente al defensor Nahuel Molina. El futbolista argentino encaró a Rodri, uno de los que se movió a su lado, y poco después se sumaron varios jugadores a separarlos. Entre ellos se encontraban Eric García y Gavi, quienes poco después protagonizaron su propia pelea con Leandro Paredes.

El mediocampista de Boca llegó adonde se enfrentaban sus compañeros y corrió a agarrar del cuello a García, para luego, en medio de gritos y forcejeos, tomar de la camiseta a Gavi y terminar por hacerlo caer al suelo.

Como el conflicto escalaba, intervinieron varias figuras para evitar que pasara a mayores. Entre ellos estuvieron Thiago Almada y Lionel Scaloni, quien finalmente pudo separar a los futbolistas junto a Walter Samuel y otros integrantes del cuerpo técnico.