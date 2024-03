Escuchar

Después de que se difundiera una carta firmada por 68 ganadores del Premio Nobel en la que le manifiestan al presidente Javier Milei preocupación por la eliminación de la cartera de Ciencia y Tecnología, recortes dentro de área y el despido de empleados administrativos del Conicet, el Gobierno les respondió y apuntó que seguirá con sus medidas.

“El Gobierno nacional manifiesta su sorpresa por la carta de científicos extranjeros”, comenzó este jueves el portavoz presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa matutina, y reforzó: “El Gobierno apuesta a la ciencia y tecnología”.

El funcionario destacó que el Presidente es un académico “que entiende la importancia de la ciencia, valora los hallazgos que permiten mejoras concretas en la sociedad”. “Se está construyendo un Conicet que ponga sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía o la inteligencia artificial aplicada en la medicina, no se gasta el tiempo en recursos de dudosa utilidad, como el que abordaba la orientación sexual de Batman”, apuntó Adorni.

El trabajo al que hizo alusión el portavoz se titula “El ano dilatado de Batman: apuntes para una investigación sobre archivos de odio y borramiento de las disidencias sexo-genéricas”, una ponenica a cargo del doctor en Letras Facundo Saxe, en el marco del IV Congreso Universitario de Historietas, en 2021. El investigador se dedica a los temas que tiene que ver con Ciencias Humanas, Sociales y estudios de género.

El portavoz citó el trabajo de Saxe para marcar que la administración de mileísta financiará investigaciones “que permitan mejoras concretas”. “[A pesar de que] se ha triplicado la cantidad de investigadores, la Argentina está sexto en el ranking de innovación en América latina”, destacó Adorni.

“Es menester recordar, sin dudar de la honestidad intelictual de quienes firmaron la carta manifestando la situación de abandono en el Conicet, que el buen análisis científico es el que evalúa los fenómenos en su contexto, y hoy la Argentina es un país absolutamente empobrecido. No se va a financiar, es una decisión del Presidente, la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad”, subrayó.

Y sumó: “Jamás, nunca, ni en campaña ni antes, al Presidente ni se le cruzó por la cabeza quitar apoyo a la ciencia e investigación. Con eso no hay discusión”.

La carta a Milei

“Vemos como el sistema argentino de ciencia y tecnología se acerca a un peligroso precipicio, y nos desesperan las consecuencias que esta situación podría tener tanto para el pueblo argentino como para el mundo”, señala el escrito de menos de dos páginas, que agrupa a referentes de la medicina, química y física.

Por primera vez en la historia, principales nobel se reúnen para exigir a un presidente que restablezca presupuestos de CyT. Destacan la excelencia argentina.#AbrazoMundialCienciaArgentina pic.twitter.com/JpFIS2yrvv — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) March 6, 2024

En el documento, que está dirigido además al jefe de Gabinete Nicolás Posse y el presidente del Conicet Daniel Salamone, se expresa “temor” porque “Argentina haga a un lado a los científicos y sus estudiantes”. “Nos preocupa que la dramática devaluación de los presupuestos para el Conicet y las universidades nacionales no solo refleje una dramática devaluación de la ciencia argentina sino también la devaluación de los argentinos y el futuro de la Argentina”, se advierte.

En calidad de científicos internacionales, insisten en “haber presenciado las contribuciones transformativas de la Argentina en materia científica”.

En esa línea, enumeran: “Si no fue por la ciencia argentina, las causas del cáncer de pulmón y diabetes seguirían siendo un misterio por décadas. Si no fuera por la ciencia argentina, careceríamos del conocimiento y tecnología que permita a un país con pluviosidad modesta alimentar a su población y el mundo. Si no fuera por la ciencia argentina, no contaríamos con elementos clave para nuestro entendimiento del universo, desde el desarrollo de un simple virus hasta sus átomos”.

“Le instamos respetuosamente a que restablezca los presupuestos de las restricciones impuestas recientemente al importantísimo sector de la ciencia y la tecnología de su país. La congelación de los programas de investigación y la disminución del número de becarios de postgrado y de jóvenes investigadores provocarán la destrucción de un sistema que costó muchos años construir”, pidieron.

Uno por uno, los premios Nobel que firmaron el documento

El escrito lleva la rúbrica de los ganadores del Nobel de Química Thomas R. Cech, Martin Chalfie, Aaron Ciechanover, Walter Gilbert, Richard Henderson, Avram Hershko, Roald Hoffmann, Brian K. Kobilka, Roger D. Kornberg, Yuan T. Lee, Robert J. Lefkowitz, Jean-Marie Lehn, Tomas Lindahl, Roderick MacKinnon, Paul L. Modrich, Jean-Pierre Sauvage, Richard R. Schrock, Sir John E. Walker, Arieh Warshel, Sir Gregory P. Winter y Kurt Wuthrich.

También firmó el ganador del Nobel de Economía Finn E. Kydland y los también laureados en el área de Medicina Harvey J. Alter, Werner Arber, Francoise Barre-Sino, Elizabeth H. Blackburn, Andrew Z. Fire, Jules A. Hoffmann, Tasuku Honjo, H. Robert Horvitz, Sir Michael Houghton, Tim Hunt, Louis J. Ignarro, William G. Kaelin Jr., Barry J. Marshall, Craig C. Mello, Edvard Moser, May-Britt Moser, Sir Paul M. Nurse, Stanley B. Prusiner, Sir Peter J. Ratcliffe, Charles M. Rice, Sir Richard J. Roberts, Michael Rosbash, Phillip A. Sharp, Susumu Tonegawa, Harold E. Varmus y Torsten N. Wiesel.

Por último, adhirieron a la moción los ganadores del Nobel de Física Barry Clark Barish, Steven Chu, Albert Fert, Andre Geim, Sheldon Glashow, David J. Gross, John L. Hall, Serge Haroche, Takaaki Kajita, Ferenc Krausz, Anthony J. Leggett, Michel Mayor, Konstantin Novoselov, Giorgio Parisi, Roger Penrose, William D. Phillips, H. David Politzer, Donna Stricland, Kip Stephen Thorne y David J. Wineland.

