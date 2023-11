escuchar

Los riojanos cerraban la jornada electoral expectantes frente a lo que hará su gobernador, Ricardo Quintela. Es que a comienzos de setiembre dijo: “Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los fondos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia”. La repitió otras veces e incluso, durante este fin de semana, desde su propia administración viralizaron un audio en que insistía en esa idea. En el balotaje, Milei se impuso también en esa provincia. Minutos antes de las 23, Quintela dijo que cumplirá “el rol que el pueblo le asignó”.

“Quiero felicitar al nuevo presidente de los argentinos y argentinas, elegido por el voto popular a quien le deseamos éxitos en su gestión. Comienza una nueva etapa en la República Argentina donde la responsabilidad es del presidente electo. Cumpliremos el rol que el pueblo nos asignó siendo una oposición responsable y abierta al diálogo siempre en defensa los intereses de los argentinos”, posteó Quintela después de que Milei hiciera su primer discurso.

Agradeció a Massa: “Seguimos convencidos de que tu propuesta por la que trabajamos es la correcta, que abraza la protección de la industria y el trabajo nacional, el respeto por los derechos humanos, el sostenimiento de la salud y la educación pública, libre, gratuita y de calidad; y la defensa del federalismo”.

En abril, el riojano fue reelecto con el 50,6% de los votos; en las PASO Massa sacó casi la mitad que Quintela y las dos fórmulas de Unión por la Patria (UxP) sacaron 31,4% y quedaron detrás de los libertarios, se impusieron con 36,4 por ciento.

Quiero felicitar al nuevo presidente de los argentinos y argentinas @JMilei elegido por el voto popular a quien le deseamos éxitos en su gestión.



Comienza una nueva etapa en la República Argentina donde la responsabilidad es del presidente electo. Cumpliremos el rol que el… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) November 20, 2023

Con una intensa campaña, ese resultado se revirtió en octubre, cuando Massa quedó primero con 41,1% relegando al segundo puesto a Milei, con 37,65%. En el distrito Patricia Bullrich sacó 11,8%; Juan Schiaretti 8,51% y Myriam Bregman: 0,92%.

En esta segunda vuelta, Massa perdió. En La Rioja, Milei tiene uno de los pocos dirigentes provinciales que reconoció y acompañó, Martín Menem, el sobrino del expresidente, quien incluso estuvo en el escenario en el acto de cierre de campaña en Córdoba.

“No vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones y vamos a ser gobierno en la Argentina y a trabajar juntos después del 10 de diciembre”, trató de tranquilizarlo Massa a Quintela días después de su mención a la posible renuncia.

Con 450.000 habitantes, los estatales formales son 52.000 (incluyendo municipios), a los que se suman beneficiarios de distintos programas. Citando “fuentes del Tribunal de Cuentas”, la oposición apunta que se pagan “90.000 cheques” por mes.

Sergio Massa le aseguró a Quintela que no debía preocuparse, porque él iba a ganar.

Más que ningún otro gobernador del norte, Quintela agitó la “bandera del miedo” durante toda la campaña. Planteó en reiteradas oportunidades que sin aportes nacionales el distrito es inviable. En La Rioja hay más gente que cobra del Estado que de privados. Hace un año, según datos oficiales, los asalariados registrados en el sector privado sumaban 31.823 (desestacionalizados), con un crecimiento del 12,4% interanual.

El presupuesto provincial de este año es de $320.000 millones. Quintela sostiene que el 65% de sus recursos son de origen nacional, pero las cifras de varias consultoras que analizan provincias elevan ese número en unos diez puntos porcentuales.