Después de que esta mañana el gobernador riojano, Ricardo Quintela, ratificara que si el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, asume como presidente, él renuncia, el aspirante a la Casa Rosada de Unión por la Patria, Sergio Massa, le dijo durante un acto oficial que su dimisión no será necesaria. “Vamos a ganar las elecciones”, aseguró.

“No vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones y vamos a ser gobierno en la Argentina y a trabajar juntos después del 10 de diciembre”, sostuvo el líder del Frente Renovador durante el Simposio Regional “Infraestructura del Cuidado: hacia una Argentina igualitaria con derechos”.

Hecha la aclaración, aprovechó el espacio para enviar un mensaje a los empresarios argentinos a poco más de un mes de las elecciones generales.

Destacó tener ”el compromiso de defender la inversión pública en la Argentina, porque es el modelo de país en el que creemos”. Creemos que el Estado tiene que achicar brechas, tiene que acortar asimetrías, el Estado tiene que devolver en servicio y en infraestructura en servicios a los ciudadanos”, sumó a continuación.

Y luego, tal y como había dicho durante el Council of the Americas, les advirtió: “ustedes también tienen una responsabilidad, porque si permiten que cualquiera diga cualquier cosa y no salen a defenderse y a defender lo que hacen, el esfuerzo que ponen, el profesionalismo de su gente y el trabajo de sus laburantes”.

“Soy hijo de un pibe de la construcción que llegó a la Argentina con 11 años ya arrancó como albañil. Defiendan la capacidad de crear, de producir, de generar trabajo que tienen nuestras empresas de construcción para defender el modelo de inversión publica para el desarrollo de la Argentina”, completó.

Repudio al insulto que utilizó Milei para descalificar a un economista

El titular del Palacio de Hacienda se pronuncio también respecto de los dichos del referente liberal que causaron polémica y generaron rechazo de diversas asociaciones. “Quiero transmitir nuestra solidaridad con el equipo de Asdra (Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina), que hacen un trabajo fenomenal. Creemos en una sociedad que incluya, no descalificamos ni discriminamos y así como tenemos una agenda puesta en la infraestructura del cuidado”, dijo.

Los últimos tramos del simposio fueron empleados por Massa para dejar algunas definiciones de cara a octubre. Consideró “esencial” encontrar “un camino para construir una sociedad mas justa y un estado eficiente”. “De nada sirve que defendamos la seguridad publica si el policía termina durmiendo en el patrullero en la estación de servicio; de nada sirve que construyamos escuelas si después, por falta de vocación para pagar buenos salarios, terminamos con los pibes fuera de la escuela”, sostuvo.

Y profundizó: “De nada sirve que construyamos centros de desarrollo infantil si no ponemos capacidades para que las madres se vayan a trabajar tranquilas. Eso es el Estado, el país que tenemos construir, no tenemos que vivir nostálgicos, tenemos que construir el futuro y ese es el trabajo que tenemos por delante”.

“Vamos a construir un país donde el trabajo, la producción y la educación pública gratuita de calidad e inclusiva, junto con las infraestructuras de cuidado, sean parte de la agenda”, prometió el candidato de UxP. En esa línea, le pidió a los ciudadanos argentinos que “estén tranquilos”. “Todo lo que viene es mejor que lo que termina”, cerró.

