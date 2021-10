La sentencia por el Pacto con Irán será revisada por jueces que ya desestimaron otras causas contra Cristina Kirchner

La sentencia que sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa en la que se la investigó por encubrimiento por la firma del memorándum con Irán será revisada por los jueces de la Cámara de Casación que desestimaron otro caso contra la vicepresidenta, el de la compra de dólares en el mercado de futuros.

Así lo resolvieron hoy los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y su colega Ana María Figueroa al entender qué son ellos los competentes para eventualmente revisar la sentencia qué beneficio a la vicepresidenta y que será apelada por los querellantes.

Los jueces entendieron el 13 de abril pasado en la causa de dólar futuro que no había ningún delito porque no hubo perjuicio para el Estado dado que un peritaje determinó que no hubo ninguna perdida económica.

En este caso deberán analizar las conclusiones del Tribunal Oral Federal Número 8, que entendió que no había ningún delito en la firma del memorándum con Irán.

Los magistrados tomaron esta decisión al rechazar un pedido de inhibición que había presentado la querella para que esta causa pasará a los jueces de la sala 4 de la Cámara de Casación que habían intervenido anteriormente.

El fiscal que interviene ante la Sala Uno de Casación es Javier de Luca, quien ya dijo que la firma del pacto con Irán no era un delito.

Así las cosas, si el fiscal mantiene la misma idea es lógico que no sostenga la apelación contra el sobreseimiento de la vicepresidenta y solo quedaría en pie el recurso de los querellantes para ser analizado por los jueces.