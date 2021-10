Satisfacción en la Iglesia por el planteo de Francisco para que los planes asistenciales sean provisorios

Con entusiasmo y pleno alineamiento recibieron en la Iglesia argentina el mensaje de Francisco a los empresarios que participan del 57° Coloquio de IDEA, en el que revalorizó la dignificación del trabajo y afirmó que “no se puede vivir de subsidios”. Incluso cayó “muy bien” en sectores que tratan habitualmente con organizaciones sociales y en los curas de villas y barrios populares.

“Este mensaje es sumamente importante porque allí está bien clara cuál es la auténtica propuesta de Francisco, a diferencia de lo que le hacen decir. Si alguien quiere saber lo que realmente piensa Francisco allí está”, confió a LA NACION una fuente eclesiástica cercana al Papa.

Muchos recordaron que no es nueva la posición en favor de que los planes asistenciales a los sectores postergados deben tener carácter provisorio, ya que el propio Francisco lo había afirmado en mensajes anteriores como en las encíclicas Laudato si y Fratelli tutti.

Una expresión similar planteó en julio pasado el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Jorge Lugones, al abrir un encuentro con dirigentes políticos, empresarios y sociales. “Hay que cambiar el paradigma del subsidio por el paradigma del trabajo y volver a la dignidad”, dijo en ese momento el obispo de Lomas de Zamora, antes de que el gobierno de Alberto Fernández lanzara la propuesta de reconvertir los planes sociales en puestos de trabajo genuinos.

“El objetivo del Gobierno es viable, pero para que el proyecto sea efectivo todavía necesita una vuelta de tuerca. Hay que pensarlo mejor abriéndolo al debate público”, señaló una de las voces episcopales consultadas.

En la Iglesia apuntaron, también, que en el videomensaje de Francisco se advierte “cómo aparece cierto cansancio del Papa por las interpretaciones torcidas que hacen de su enseñanza social”.

Tampoco pasó desapercibida la exhortación del Papa a los empresarios para que inviertan en producción y trabajo, y no desvíen los fondos a inversiones especulativas. Lo hizo con habilidad, a modo de anécdota, al definirse como “un descendiente de piamonteses, que no vinieron a nuestro país con ganas de ser mantenidos sino con un enorme deseo de arremangarse para construir un futuro para sus familias”. Recordó, en tal sentido, que “los migrantes no ponían la plata en el banco sino en ladrillos y terreno”.

El pensamiento de Francisco

En Cáritas identificaron las palabras de Francisco con la campaña en favor de la creación de puestos de trabajo lanzada recientemente por la institución. “Nos sentimos muy alineados y muy representados con el mensaje, que tiene plena sintonía con su magisterio social”, sintetizó el director ejecutivo de la organización, Nicolás Meyer.

Hace un año, en la encíclica Fratelli tutti, Francisco dijo expresamente que “los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras”, una reflexión que ya había incluido en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en noviembre de 2013, cuando llevaba ocho meses de pontificado.

También en Laudato si (mayo de 2015), otro de los textos emblemáticos de su magisterio, señaló que “ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias”. Y proclamó que “el gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo”.

Fuentes eclesiásticas recordaron el apoyo de la Iglesia a la política de contención que llevó adelante la gestión de Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social, durante la presidencia de Mauricio Macri, y que permitió avanzar con un relevamiento de los barrios populares. “Hoy las urgencias llevan a buscar soluciones de fondo y eso solo se puede lograr con la reactivación del trabajo”, insisten voces cercanas al Episcopado. En ese contexto, los curas villeros reclamaron recientemente que se atienda también en forma prioritaria el problema del acceso a la vivienda, uno de los problemas también señalados por Francisco.