La SIDE informó que detuvo a una persona por “amenazas de muerte” contra el Papa

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó este sábado que una persona fue detenida por haber realizado “amenazas de muerte” contra el papa León XIV, quien llegará este domingo a la Argentina. Según el organismo, el procedimiento se concretó en menos de 24 horas desde que se obtuvo información al respecto, por orden de la Justicia federal de Campana.

La detención fue dispuesta por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, que interviene en la causa. La SIDE comunicó el resultado del operativo a través de una publicación en su cuenta oficial, en la víspera del arribo del pontífice, previsto para el domingo a las 16.30.

Según explicaron en el comunicado, la Subsecretaría de Operaciones de la central de inteligencia obtuvo la información que permitió avanzar con el caso. Esos datos fueron aportados al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina.

El organismo atribuyó la resolución del caso a la coordinación entre las áreas de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia. En su mensaje, no precisó la identidad de la persona detenida, el lugar del procedimiento ni el medio por el cual se habían realizado las amenazas.

La SIDE también ratificó su trabajo para anticipar riesgos y detectar amenazas. En ese sentido, sostuvo que mantiene la coordinación con las fuerzas federales para garantizar que las actividades del Papa se desarrollen con normalidad y en “condiciones de seguridad”.

León XIV llegará este domingo a la Argentina, donde permanecerá hasta el miércoles 11 de noviembre EITAN ABRAMOVICH - AFP

Tal como publicó LA NACION, el pontífice llegará al país después de un breve paso por Uruguay y permanecerá hasta el miércoles 11 de noviembre. Su agenda incluirá actividades en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de continuar con su viaje hacia Perú.

La primera jornada comenzará con un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Luego, León XIV se trasladará a la Casa Rosada para encontrarse con el presidente Javier Milei.

El lunes visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, y a las 11.30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y actividades con miembros del clero.

La agenda del Papa incluirá un encuentro con Javier Milei y una misa frente a la Basílica de Luján Agencia AFP - AFP

El martes viajará a Córdoba, donde está prevista una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), y, de regreso a Buenos Aires, participará a las 20.15 de un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles, la agenda contempla una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa a las 10 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego, la ceremonia de despedida en el aeropuerto está programada para las 13.30.

Milei declaró de interés nacional la visita de León XIV. Con motivo del viaje, se estableció un feriado nacional para el lunes 9. El martes 10, el feriado alcanzará a la ciudad de Buenos Aires y a Córdoba, mientras que el miércoles 11 regirá en la provincia de Buenos Aires.