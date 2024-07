La SIP expresó su preocupación por los reiterados ataques verbales de Milei contra periodistas y medios de comunicación

Escuchar

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy a través de un comunicado su preocupación por los reiterados y crecientes ataques verbales del presidente Javier Milei contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones del sector que expresan puntos de vista críticos a las políticas de su gobierno. La entidad continental exhorta al mandatario a mostrar tolerancia frente a la crítica y el disenso, y lo invitó a participar en octubre próximo de la asamblea de la organización, que se realizará en Córdoba.

En abril último, la SIP ya había advertido sobre “las descalificaciones e imputaciones” de Milei a la prensa. “En lugar de responder con datos, argumentos u opiniones las expresiones periodísticas que juzga erradas o falsas, lo hace con agravios”, resaltó en el informe de mitad de año. La SIP dio cuenta ahora que en las últimas semanas se denunciaron además demoras injustificadas y denegatorias para que periodistas que expresaron posiciones críticas puedan acceder a la sede de la Presidencia y otras oficinas del Estado. Uno de esos casos es el de la periodista Silvia Mercado, que presentó ante la Justicia un amparo contra la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei -la hermana del mandatario, por la decisión de no renovarle la acreditación para ejercer sus funciones periodísticas en la Casa Rosada.

El presidente de la SIP, Roberto Rock, afirmó que “la estigmatización es una forma de apología de la violencia que, además de incitar a los violentos, profundiza los niveles de intolerancia, las divisiones y la polarización de la sociedad”. Rock, director del portal digital La Silla Rota, de México, instó al gobierno del presidente Milei a no poner trabas para el trabajo de la prensa, facilitar el libre acceso a información pública y garantizar que el debate sobre los temas de interés ciudadano “se maneje con respeto, tolerancia y en el marco de los principios de libertad de expresión consagrados en la Constitución nacional de Argentina y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

También reiteró la invitación al mandatario para que participe en la Asamblea de la SIP a realizarse en la ciudad argentina de Córdoba en octubre próximo y adherir a las declaraciones de Chapultepec y de Salta, aprobadas por la entidad en 1994 y 2018, respectivamente, con principios sobre libertad de expresión en la prensa tradicional y en la era digital.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, señaló a su vez que “la metodología de descalificar y expresar desprecio por el trabajo periodístico sólo sirve para exaltar el discurso público”. Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, sostuvo que la estigmatización, “uno de los principales instrumentos utilizados para deslegitimar y restar credibilidad al trabajo de medios y periodistas, tiene asimismo el potencial de incentivar el hostigamiento, las amenazas y los hechos de violencia”.

Tal como dio cuenta la SIP en su informe de medio año sobre Argentina, publicado en abril pasado, la cuenta de X del presidente Milei se ha convertido en el vehículo para reiteradas descalificaciones e imputaciones contra periodistas. “A través de ella, [Milei] lanza sospechas de corrupción sobre la prensa”, afirmó la SIP en este informe reciente.

Desde su asunción como presidente en diciembre de 2023, el jefe de Estado argentino embiste con frecuencia contra periodistas de distintos medios que expresan críticas al gobierno, a quienes tilda de “mentirosos”, “calumniadores”, “corruptos”, “imbéciles” y “ensobrados”, entre otros calificativos, según informes de prensa.

Organizaciones de defensa de la libertad de prensa, nacionales e internacionales, han expresado su preocupación al respecto. Con motivo del Día del Periodista, el 7 de junio pasado, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado en el que advirtió: “Mostrar hechos no es insultar. Criticar no es agredir. Cuestionar no es atacar. Discutir no es hostigar. Informar y opinar no convierten a nadie en enemigo ni en mercenario”.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

