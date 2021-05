La sorpresiva coincidencia entre Juan Grabois y Jaime Durán Barba

En una extensa entrevista, el referente social Juan Grabois y el asesor político Jaime Durán Barba conversaron sobre la actualidad política del país, las desigualdades sociales a causa de la crisis económica y los trabajos del futuro. Por sus trayectorias, podría pensarse que sus posturas serían contrapuestas, pero ocurrió todo lo contrario: coincidieron en sus visiones.

En diálogo con el programa Fuego amigo, Durán Barba sostuvo que “se precarizará mucho más” el trabajo si no se tiene en cuenta lo que vendrá en los próximos empleos. “Si no pensamos en el futuro y pensamos poner más empleados en heladerías, estamos fritos. Las heladerías van a ser manejadas por robots en cinco años”, expresó.

Consultado por el rol de los sindicatos frente a estos avances, lanzó: “No son solo ellos, los líderes políticos tampoco [piensan en ello]. Soy honesto, creo que en la clase empresarial argentina hay mucho rechazo. No están pensando en cómo habitar Marte, están viendo cómo sacan una ventaja del Estado para ganar unos pesos más”.

Mientras comentaba su postura, el dirigente social afirmaba con la cabeza los comentarios del asesor político. “Habría que pegar una gran patada y pensar en el futuro en serio. La tercera revolución industrial es una revolución que se hace con las universidades, con el pensamiento. Eso es Stanford, eso es Silicon Valley. Hay que ir hacia allá”, continuó Durán Barba.

“El diagnóstico que hace Jaime es absolutamente correcto”, dijo, categórico, Grabois. Y prosiguió: “La mente va por donde los pies caminan. Él recorre Stanford y yo los barrios, y lo que ahí tenemos que resolver es que la gente tenga un pedacito de tierra, un techo y un ingreso que le permita vivir”.

Para el referente social, “son dos planos complementarios, pero hay que diferenciarlos”, respecto a la visión de Durán Barba. “Resolver en la Argentina que todo el mundo tenga tierra, techo y un ingreso no es incompatible con ninguna revolución industrial, pero es posible en el aquí y ahora”, sostuvo.

“Este es un problema de malos gobiernos con incapacidad de planificar algo sencillo como es el acceso a la tierra. En términos de los procesos más evolucionados de industrialización, de economía del conocimiento; desde luego que son cosas que van a pasar, son inevitables. Pero hay que enfrentarlos con una visión crítica, porque el progreso y el desarrollo en los términos que están planteados hoy tienen un límite”, sumó.

Para Grabois, además del límite social en relación a la desigualdad, también hay un límite ambiental. “Un mundo que está pensado para que todos consuman como un ciudadano norteamericano es inviable. A los que planteamos esta realidad de que hay que buscar modelos de mayor austeridad e igualdad al mismo tiempo, se nos califica como ‘pobristas’, como retrógrados, que queremos ir al primitivismo y no es así”, sentenció.

Por último, remarcó: “Nosotros queremos un desarrollo tecnológico cuya renta y función esté al servicio de los pueblos y no de las ganancias. Y hoy la alta tecnología y la ciencia están al servicio, no de la humanidad, sino de la ganancia. Si no, no existiría semejante injusticia, por ejemplo, en el reparto de las vacunas”.

