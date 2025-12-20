La sugestiva remera que usó Máximo Kirchner para presidir la cumbre del PJ

En medio de una fuerte interna cada vez más agravada, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo una reunión este viernes en la que se convocó a elecciones ante la falta de unidad. La cumbre fue encabezada por Máximo Kirchner, a quien, en medio de la tensión con el gobernador Axel Kicillof, se le vence el mandato. En ese contexto, una sugestiva remera generó sorpresas.

“Juegan a primero yo y después a también yo”, mostró el diputado en el evento partidario. Se trata de una frase de la canción El Tesoro de los Inocentes, del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que sugería una crítica a Kicillof en su pelea por el liderazgo del partido.

La tensión entre La Cámpora y el sector que encabeza el gobernador tuvo inicio bastante tiempo atrás y, si bien hubo encuentros para calmar la interna, la puja se reavivó luego del vencimiento del mandato de Máximo Kirchner. A raíz de esto, Kicillof apuesta por una apertura del PJ bonaerense, mientras que sus alfiles respaldan pedidos de intendentes aliados que están alejados de la conducción del partido.

Tal como informó LA NACION, el mandatario provincial no participa directamente como miembro del Partido Justicialista bonaerense, sino a través de su vicegobernadora, Verónica Magario, que es, a su vez, vicepresidenta del PJ.

El PJ bonaerense acordó elecciones internas en marzo

Antes de la reunión de este viernes, Máximo Kirchner mandó, por medio de Federico Otermín y Alejandro Dichiara, un mensaje en el que aclaró que no actuará en contra de las aspiraciones de Kicillof para ser candidato a presidente si La Cámpora se queda con la presidencia y la Junta Electoral del partido. Desde la Cámpora proponen que el diputado administre la sucesión en la gobernación de la provincia -donde el peronismo tiene mayores chances de acuerdo a la elección de septiembre- y que el gobernador apunte a su proyecto presidencial desde el Movimiento Derecho al Futuro.

Desde el lado de Magario, en tanto, le respondieron con un pedido de elecciones internas y apertura de padrones, según se acordó en una cumbre previa al encuentro en la que participaron Andrés Larroque, Cristina Álvarez Rodríguez, Jorge Ferraresi y Fernando Espinoza.

Sin acuerdo, la información que circuló con insistencia fue la posibilidad de una elección interna finalmente el 15 de marzo. Para entonces, si la unidad resulta imposible, La Cámpora y el sector de los intendente y Kicillof se medirán en una pulseada interna, que puede resultar definitoria para el futuro del kirchnerismo en su principal bastión y de cara a las elecciones de 2027.