Puja entre Máximo Kirchner y el sector de Kicillof por el control del PJ bonaerense

LA PLATA.- El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se prepara para elegir autoridades, tras el vencimiento del mandato de Máximo Kirchner como presidente.

En medio de una fuerte conflicto entre sectores, la fórmula que usará el partido será prorrogar los mandatos hasta ordenar la interna o terminar de medirse en elecciones.

Más allá de las formalidades, la discusión gira en torno a quién tendrá la firma para la conformación de listas en 2027.

Sin embargo, la discusión no se saldará este viernes. El proceso donde se dirime la tensión entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof recién empieza.

Kirchner no participa directamente como miembro del PJ bonaerense, sino a través de su vicegobernadora Verónica Magario, que es vicepresidenta del partido.

Máximo Kichner mandó un mensaje a través de Federico Otermín y Alejandro Dichiara: no actuará en contra de las aspiraciones de Kicillof para ser candidato a presidente si La Cámpora se queda con la presidencia y la Junta Electoral del partido.

La fórmula supone que Kirchner administre la sucesión en la gobernación de la provincia -donde le peronismo tiene mayores chances de acuerdo a la elección de septiembre- mientras que Kicillof apunte a su proyecto presidencial desde el Movimiento Derecho al Futuro.

El gobernador no se inmiscuye personalmente, pero desde el Movimiento Derecho al Futuro un grupo de dirigentes alineados con Verónica Magario reclamó elecciones internas y aperturas de padrones.

En una primera instancia rechazó la propuesta de Kirchner, a través de sus consejeros, pero la reunión continúa. Así se dejó saber tras una cumbre que celebraron Andrés Larroque, Cristina Alvarez Rodríguez, Verónica Magario, Jorge Ferraresi y Fernando Espinoza previa al encuentro. Sin acuerdo, en estas horas circula con insistencia la posibilidad de una elección interna, tras el verano.