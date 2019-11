La fuerte discusión entre Faurie y Novaresio por la situaión en Bolivia 13:55

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2019 • 13:30

Luis Novaresio entrevistó a Jorge Faurie por la crisis en Bolivia. Pero la definición, o no, de golpe de Estado hizo que rápidamente el diálogo se transformara en una áspera discusión, al punto de que el periodista le dijo al canciller: "Tengo la impresión de que el taparrabos ideológico que hay ha llevado al gobierno que usted representa a no ver la realidad".

Faurie reconoció que Bolivia transita una grave crisis institucional, pero evitó configurar esa realidad como golpe de Estado, a diferencia de lo que había manifestado su predecesora en el cargo Susana Malcorra en la misma radio La Red.

Para el canciller, en Bolivia no existe golpe de Estado porque nadie ha usurpado el poder y, pese a las renuncias, se sigue con la línea sucesoria de órganos constitucionales previsto por la Ley. "En Bolivia está la Constitución vigente y, por sus mecanismos, se está produciendo la sustitución", sostuvo Faurie y recalcó que se llegó a la situación actual por el desconocimiento del reférendum que impedía la reelección de Morales y por las irregularidades en los comicios de octubre.

La charla completa y sus fragmentos más acalorados:

N: ¿No hay golpe de estado en Bolivia?

F: Nosotros estamos siguiendo el restablecimiento del orden constitucional, que prevé la propia Constitución dictada por Evo Morales. Hoy hay una Asamblea legislativa, esperamos que pueda surgir un gobierno de transición, decidido por los propios legisladores que, mayoritariamente, pertenecen al MAS.

N: ¿Hubo interrupción del orden constitucional y, por ende, golpe de Estado?

F: Hubo una grave crisis institucional que se inicia con le desconocimiento del resultado del referéndum, cuando se establece un nuevo mandato para Evo Morales, luego sigue la interrupción del conteo de votos de octubre donde hubo irregularidades y otras prácticas que constituyen un fraude electoral y la OEA determina que debe haber una nueva elección.

N: Malcorra dijo que hay una interrupción de un mandato vigente y una irrupción de las FF.AA. ¿no alcanza para configurarlo como golpe de Estado?

F: No hay una carátula de golpe de Estado que se pueda aplicar en cualquier circunstancia. Está claro que se vive una crisis institucional de gran gravedad y el mandato de Morales tenía un gran cuestionamiento social que motivó a las fuerzas policiales a acuartelarse porque no querían reprimir, que era lo que había pedido Morales. El golpe de Estado supone que alguien ha usurpado el poder.

N: ¿Y eso no pasó?

F: Los que debían asumirlo fueron gradualmente renunciando.

N: Pero no renunciaron de motu proprio

F: El comando militar propone que renuncie el presidente Morales, el vice y también lo hizo la presidenta del Senado.Quien está en la línea ahora es parte de los órganos constitucionales de Bolivia, que es la Asamblea Legislativa. Al fin del gobierno de De la Rúa también tuvimos una seguidilla de mandatos hasta que se convocó a la Asamblea Legislativa.

N: ¿Le parece que se puede hacer analogía? ¿Qué sugerencia militar hubo para que renuncie De la Rúa?

F: No hubo una sugerencia militar, sino una presión de la opinión pública, había manifestaciones que determinaron su renuncia. Acá hay una sugerencia del poder militar.

N: ¿Le parece que las FF.AA. hacen sugerencias a un gobierno democrático? ¿Eso no es un golpe de Estado?

F: Usted quiere definirlo como golpe de Estado, yo le planteo que los órganos previstos están cumpliendo con el mandato que tiene la propia Constitución. Estamos abogando a que las FF.AA. cumplan con el rol que les compete la Ley.

N: Tengo la impresión de que el taparrabos ideológico que hay ha llevado al gobierno que usted representa a no ver la realidad y, con tal de ver un avance de la izquierda, pervertimos el concepto de Estado de Derecho. ¡Ministro Faurie, las FF.AA. hicieron que se fueran el presidente y el vice de un país!

F: Para Bolivia tiene que haber respeto al acto eleccionario y no se respetó la voluntad de los bolivianos, y se generó un grado de insurrección popular donde las FF.AA. consideraron que no se podía sostener todo como estaba y eso generó la renuncia de Evo Morales.

N: El mandato de Morales está vigente y que usted ponga el cuestionamiento de la transparencia de las elecciones y el rol de las FF. AA. que dirimen si está bien o no que Morales gobierne, es impactante.

F: No estamos de acuerdo que las FF.AA. diriman, pero en el mecanismo de diálogo el representante del Ejército sugirió o propuso a Morales que era mejor, por el bien de Bolivia, que presentara su renuncia. Daría la impresión de que en Bolivia hubo una interacción entre el jefe de las FF.AA. y el presidente en ejercicio que llevó a que presente su renuncia. Bolivia tiene una grave crisis institucional y queremos que se resuelva por las vías constitucionales.

N: Pero no se fueron voluntariamente, se fueron asilados...Si el jefe del Ejército argentino le sugiere a Macri que renuncie, ¿qué diría que hace el jefe del Ejército?.

F: Acá no está contemplado, como en la constitución boliviana, a aconsejar a un jefe de Estado. Allí pueden hacer recomendaciones en situaciones de gravedad institucional.

N: ¿Usted sostiene esto porque lo cree o porque no tiene más remedio porque se lo pide el Gobierno?

F: Luis, la posición nuestra es que hay una gravísima crisis institucional en Bolivia y queremos que se resuelva por las vías que prevé la constitución boliviana. Eso determina que por la ausencia de tales o cuales figuras, en algún momento llega a la Asamblea Legislativa y tenemos toda la expectativa de que se convoque a elecciones en el plazo de 90 días.

N: Ministro, me siento francamente apenado. Hay pocas cosas en que no se puede disentir. Que las fuerzas armadas hayan obligado a renunciar a un presidente se llama golpe de estado; no reconocerlo es, cuanto menos, una enormidad jurídica.

F: Eso forma su línea de pensamiento. En Bolivia está la Constitución vigente y, por sus mecanismos, se está produciendo la sustitución.