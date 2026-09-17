La UBA anunció más de 20 días de paro y una nueva marcha federal en reclamo por el financiamiento universitario

Luego del fracaso en la paritaria universitaria, los docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron más de 20 días de paro y la realización una nueva marcha federal en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, denunció el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), Emiliano Cagnacci.

La UBA anunció 23 días de paro UBA

El cese de actividades se desarrollará de manera rotativa y comenzará el próximo lunes. La medida se extenderá hasta el jueves 22 del siguiente mes.

A su vez, el 15 de octubre se llevará a cabo la Quinta Marcha Federal Universitaria.

A diferencia de ediciones anteriores, donde se movilizó a Plaza de Mayo, el destino final de esta acción será el Palacio de Tribunales.

El CIN ratificó la realización de la quinta marcha federal universitaria CIN

“Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”, afirmó Cagnacci.

La propuesta de la nueva marcha federal fue ratificada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que convocó a movilizar “en defensa de la universidad pública argentina”.

Marcha Federal Universitaria

“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, indicó el CIN.

Cronograma de los paros

Del 21 al 25 de septiembre.

Lunes 21 - Rectorado

Martes 22 - Facultad de Medicina

Miércoles 23 - FADU

Jueves 24 - Fac. de Farmacia y Bioquímica

Viernes 25 - Fac. de Ingeniería

Del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Lunes 28 - Fac. de Cs. Exactas y Naturales

Martes 29 - Centro Cultural Rojas

Miércoles 30 - Fac. Cs. Económicas

Jueves 1 - Facultad de Derecho

Viernes 2 - Facultad de Odontología

Del 5 al 9 de octubre.

Lunes 5 - Colegio Nacional de Buenos Aires

Martes 6 - DOSUBA

Miércoles 7 - Facultad de Psicología

Jueves 8 - Facultad de Ciencias Sociales

Viernes 9 - Escuela Carlos Pellegrini

Del 12 al 16 de octubre.

Martes 13 - Coordinación de Deportes

Jueves 15 - Facultad de Filosofía y Letras

Viernes 16 - Facultad de Ciencias Veterinarias

Del 19 al 23 de octubre.

Lunes 19 - CBC - Facultad de Agronomía

Martes 20 - Inst. Lanari -Vaccarezza

Miércoles 21 - Instituto Roffo

Jueves 22 - Hospital de Clínicas

Fracaso de la paritaria

En la negociación paritaria que se desarrolló este jueves en el Palacio Pizzurno, el Gobierno propuso un aumento del 3% para septiembre y octubre, la misma oferta que había realizado en la última reunión, a inicios de mes.

Habrá acciones desde la semana próxima hasta el 22 de octubre Gentileza

En aquella ocasión, todos los gremios habrían rechazado el ofrecimiento al considerar que todavía restaba recomponer más de un 30% para alcanzar el nivel salarial de fines de 2023.

“Fue tal cual lo que se ofreció el 1° de septiembre, lo que quiere decir que en este cuarto intermedio el Gobierno no modificó la oferta. No hubo discusión, sino un monólogo, con tono autoritario, ofreciendo lo mismo que ya se había rechazado", indicó Cagnacci en diálogo con LA NACION.

Y agregó que “la oferta no cumple con la ley de Financiamiento Universitario. Se trata de una ley sancionada y en vigencia. En democracia hay que cumplir la ley, si no cumplimos tenemos una sanción. Acá parece que el primero que tiene que velar por el cumplimiento de las leyes, las incumple”, concluyó.