La UCR bonaerense renovó sus autoridades bajo un acuerdo de unidad

La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense se reunió este sábado en el Club Atenas de La Plata para formalizar la renovación de sus autoridades partidarias, tras alcanzar la unidad entre los sectores alineados con la conducción nacional de Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y hombre cercano al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, y el espacio vinculado al senador nacional Maximiliano Abad.

Emiliano Balbín, flamante presidente del comité provincial, fue presentado formalmente en el acto. En su discurso llamó a superar las discusiones internas y ratificó la vocación de gobierno del radicalismo, tanto en los 135 municipios como en la Provincia.

Emiliano Balbín, presidente del comité de la UCR bonaerense UCR

“Solo podremos construir un acuerdo [electoral] si primero tenemos peso propio. Somos un partido de poder que va a disputar el poder en cada rincón de la Provincia”, afirmó Balbín, cercano al senador nacional Maximiliano Abad, de cara a 2027.

Por su parte, Pablo Nicoletti, identificado con el sector de Chiarella y Pullaro, fue elegido presidente de la convención provincial y asumió en el marco del acuerdo alcanzado entre los distintos sectores.

Pablo Nicoletti, flamante presidente de la convención radical bonaerense UCR

“La unidad no es el objetivo, es la herramienta. Que se nos escuche discutiendo qué hacer con la Provincia y no quién ocupa qué lugar, porque hay muchas familias que la están pasando mal”, expresó.

Leonel Chiarella, titular de la UCR nacional, también participó del encuentro. El dirigente santafesino definió al espacio como “el partido de la gestión y de los resultados” y remarcó que “el poder real lo tiene la gente para edificar una alternativa de poder nacional”.

Leonel Chiarella, presidente de la UCR nacional UCR

Al acto también asistieron Abad, el exvicegobernador Daniel Salvador y la diputada nacional Karina Banfi, junto con intendentes radicales bonaerenses, concejales y más de 100 presidentes de comités distritales.

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Entretanto, el sector encabezado por el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández mostró su descontento con el acuerdo alcanzado. No validó a las nuevas autoridades y se retiró del acto. Sin embargo, desde los sectores que sellaron el pacto sostienen que se trata de un grupo minoritario que, pese a las diferencias, no rompió con el partido.

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