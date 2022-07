La UIF sostuvo que no se probaron los delitos por los que juzgan a Cristina Kirchner

La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado que depende del Poder Ejecutivo, abrió esta mañana la instancia de alegatos en el caso Vialidad con un fuerte mensaje a favor de Cristina Kirchner y el resto de los acusados: dijo que en 2017 la UIF debió haberse bajado de este caso, donde cumple el rol de acusadora, y que el supuesto fraude que motivó esta causa “no se acreditó”.

Además, la UIF cuestionó el trabajo de los peritos en la causa. “No contamos en este debate con conclusiones lógicas de un cuerpo de peritos”, dijo el abogado que representa al organismo, que afirmó que tanto los peritos oficiales como los de la fiscalía -que impulsa el avance del caso- “se basaron en una metodología desaconsejada” por la bibliografía en la materia y no pudieron despejar las “dudas”.

Cristina Kirchner sigue el caso conectada vía Zoom desde su despacho del Senado.

El abogado de la UIF no anunció que el organismo vaya a desistir de acusar -es más, dijo que iba a analizar cada acusación y las pruebas-, pero lo que sostuvo hasta ahora no deja muchas dudas. “Un acusador publico o privado debe derribar el principio de inocencia con prueba que demuestre la responsabilidad de los acusados. No se cuenta en este debate con la certeza necesaria para sostener que hubo sobreprecios en las obras”, afirmó.

Agregó que “las dudas que se tenían” cuando el caso fue elevado a juicio “no fueron acreditadas en el debate”. Y sostuvo que “la UIF debe ser objetiva en su rol”.

Cristina Kirchner fue una de las últimas en conectarse. Ella está acusada de haber sido la jefa de una supuesta asociación ilícita mediante la cual Lázaro Báez expandió su imperio de empresas y propiedades. La acusación sostiene que la empresa de Báez, Austral Construcciones, nació sin capacidad y pasó a facturar millones en muy poco tiempo gracias a un esquema diseñado desde el Poder Ejecutivo Nacional, con la participación de ministros nacionales y provinciales.

En principio, los delitos que se le imputan son asociación ilícita y fraude.

La audiencia de inicio de los alegatos en el caso Vialidad empezó a las 9:30, con todos los acusados conectados vía Zoom

Después de la UIF será el turno de alegar del fiscal Diego Luciani, que todo indica que pedirá penas de prisión. Con las señales que está dando la UIF en esta primera audiencia, es probable que Luciani sea el único que acuse y pida una pena para Cristina Kirchner en este juicio. La Oficina Anticorrupción, otro organismo que depende del Poder Ejecutivo, también era querellante, pero renunció y desistió de alegar.