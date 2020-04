Fuente: Archivo

María José Lucesole Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de abril de 2020 • 12:54

LA PLATA.- A poco de confirmar que seguirá el aislamiento más allá del 13 de abril, el presidente Alberto Fernández defendió su decisión: "La única vacuna disponible que tenemos hoy es la cuarentena. Todo lo que podamos hacer para permanecer en nuestras casas es lo mejor que podemos hacer", dijo el Jefe del Estado nacional.

En un acto en esta capital para presentar una billetera electrónica del Banco Provincia, destacó: "Después de que este virus haya pasado por Argentina todos tenemos que darnos cuenta de la importancia del Estado- dijo Fernández- Si el Estado no está hay menos salud, menos educación. Y ni siquiera hay un instrumento financiero para que los abuelos no salgan de su casa y tengan el dinero que necesitan para no salir de su casa en cuarentena".

"En esta crisis tremenda que nos toca vivir damos un instrumento a mucha gente para que cumpla con la cuarentena", aseguró el Presidente. Fue una manera de responder a las críticas por las enormes filas de jubilados que se vieron el viernes que pasó, sobre todo en el conurbano.

"El Estado es imperioso en la necesidad de igualar a sociedades que tienden a ser injustas. Sin banca pública las posibilidades de desarrollo y progreso son muy escasas", dijo el Presidente al presentar hoy una billetera electrónica para facilitar los pagos.

"En la banca pública se pusieron la camiseta de lo público", destacó a cinco días de ser duramente criticado por las enormes filas de personas de la tercera edad que salieron en plena cuarentena a intentar cobrar sus asignaciones y haberes jubilatorios.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof informó : "Hoy presentamos algo que parece sencillo, pero representa un esfuerzo enorme de la banca pública para estar al servicio de los que necesitan un proceso de inclusión financiera".

La nueva herramienta digital bancaria fue destacada para resolver trámites en tiempos de cuarentena: "Sabemos que tenemos a nuestra población guardada en su casa. Hay problemas para el acceso en las cosas que se hacían en la vida corriente y en cosas nuevas"- dijo el Gobernador- "Esto es un avance muy importante. Y lo da la banca pública", destacó.

"Se necesita cada vez más acceso al sistema financiero. Es muy importante- dijo el gobernador- Este producto es fabuloso. Y llega justo porque hoy es peor acceder al efectivo y trasladar dinero", detalló.

"Hoy vas con tu teléfono cualquier, sacas dos fotos y a las 48 horas tenes una cuenta gratuita. Tenes la cuenta abierta. Y te sirve para transferencia a tu esposa, a un comercio, para transferir. Y tiene dos funciones más importantísimas: sacar plata en efectivo en cualquier cajero. Además en cualquier comercio que tenga pago con débito y podes pagar. Viene a cumplir una función importantísima", destacó el gobernador.

De este modo "se resuelven un montón de problemas en momentos que lo necesitamos", dijo el gobernador en referencia a las largas filas en los bancos que se vieron cinco días atrás.

Participaron del acto la vicegobernadora, Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Billetera digital

Cuattromo reiteró los servicios del nuevo producto de la banca púbica: "Con el celular en mano se va a poder pagar, comprar, extraer dinero y hacer transferencias". Es una billetera digital gratuita, fácil de usar y segura que permite realizar múltiples operaciones las 24 horas desde tu celular. Se puede pagar y recibir pagos, enviar y solicitar dinero a otras personas, hacer transferencias a otros bancos, recargar el celular y la SUBE, pagar en comercios adheridos, retirar dinero sin tarjeta de débito y cobrar las prestaciones del Estado, como este nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Se trata de una herramienta útil también para comercios, trabajadores independientes (feriantes y microemprendedores, entre otros) que buscan una forma fácil de vender, comprar, enviar y recibir dinero entre usuarios sin ningún costo. Una de las principales ventajas es que reduce el manejo de efectivo, con la posibilidad de efectuar ventas a distancia y acreditación de los pagos en forma inmediata.

La pueden usar personas que aún no son clientes del Banco Provincia. Al descargar la app se puede realizar la apertura de una caja de ahorros gratuita. Luego se recibe en el domicilio declarado la tarjeta de débito para operar con todos los beneficios que ofrece Banco Provincia. Y si uno ya tiene cuenta con esa entidad se puede asociar a Cuenta DNI.

La aplicación está disponible en AppStore y GooglePlay y se instala en el celular. En tres pasos: primero se captura el frente y dorso del DNI; luego se hace un escaneo facial con la cámara delantera; y después se completan los datos y la clave de acceso. La aplicación valida tu identidad en el momento con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Después podes usarla con contraseña o con huella digital.

"Pedimos al sistema financiero en su conjunto que salga a dar respuestas", dijo el titular del Banco Provincia.