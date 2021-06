“La vacuna no alcanza”: Hebe de Bonafini le exige a Fernández otro motivo para votarlo

Luego de la polémica reflexión del presidente Alberto Fernández durante la conferencia con su par español, Pedro Sánchez, sobre el origen de nuestra sociedad, que atribuyó a la inmigración europea, la referente de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, remarcó al primer mandatario el error de la expresión y le exigió otro motivo “para votarlo”, pues considera que con la vacuna “no alcanza”.

“Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa. Así construimos nuestra sociedad”, dijo miércoles el primer mandatario, que se definió “europeísta” frente a Sánchez y atribuyó la alocución al escritor mexicano Octavio Paz. Más tarde, la frase que recorrería las redes sociales y los medios del mundo, y que terminaría con un pedido de disculpas de Fernández, se atribuyó al rockero Litto Nebbia y su canción “Llegamos de los barcos”.

La referente, que se definió “triste” por los dichos Fernández, señaló que “hay muchas cosas que no están bien” en el Gobierno y que desea encontrar “motivos” para volver votar al primer mandatario, porque con “la vacuna” y las “ganas” no alcanzan. “Por más que usted pidió disculpas tengo mucha tristeza, porque yo quiero defenderlo, quiero tener motivos para volver a votarlo. Y la vacuna sola no alcanza. No alcanzan para tener ganas de votarlo”, dijo De Bonafini en su semanal marcha virtual de la organización.

“Todavía usted ayer se mandó ese moco. Todos los días quiero ver algo más que la vacuna”, resaltó.

“No me gusta hablar contra el presidente pero ¿usted Presidente cree todavía que Colón nos descubrió?”, manifestó, y añadió: “Señor Presidente cuando vino Colón acá ya estábamos todos. Todos los pueblos indígenas, ya se sembraba, se comía, se vivía. Colón nos vino a robar”.

“Tenemos un Presidente que le gusta ser europeo”, dijo irónicamente De Bonafini, y cuestionó: “No podemos seguir enseñando a los niños que hagan las tres carabelas de Colón diciéndoles que nos vino a descubrir cuando nos vinieron a robar”.

Según De Bonafini, los dichos de Fernández pusieron “blanco sobre negro” su reclamo sobre la necesidad de visibilizar a los pueblos originarios. “Hay una cantidad enorme de pueblos originarios. Ellos son los nadie. Están invisibilizados”, dijo, y consideró: “Ellos no votan, pero existen. Por eso no les llega ni medio kilo de pan”.

“En el gobierno de Cristina vino un maestro mapuche a decirnos que tenía 360 niños que no tenían documentos porque no sabían cuándo habían nacido. Y hablamos, y al poco tiempo, gracias a ese gobierno maravilloso, tenían nombre y documento”, recordó.

“A los que no les llega nada, son nuestros hermanos. Y otros también que están sufriendo, no tanto, pero sufren también son los de las cooperativas. Y están tratando de hacer negocio con la carne. Y seguimos dándole plata a Arroyo y al (movimiento) Evita”, dijo.

