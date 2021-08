La verdad sobre el video de la mujer que repartía boletas del Frente de Todos con una pechera del Ministerio de Salud bonaerense

Circula en Twitter un video que muestra la discusión entre dos mujeres: una de ellas, la que filma, le recrimina a la otra que está repartiendo boletas del Frente de Todos con una pechera del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El episodio es verdadero y ocurrió el sábado pasado en la ciudad de La Plata (Buenos Aires).

El video fue publicado por la usuaria de Twitter “@micaromay_” y obtuvo más de 4000 retuits y 5000 “Me gusta”. Posteriormente fue compartido por el cantante “El Dipy” (“@eldipypapaok”), quien obtuvo 2300 retuits y 3600 “Me gusta”, y por el precandidato a diputado provincial Fabián Perechodnik (Juntos).

Militante del FdT reparte boletas con la pechera del ministerio de Salud bonaerense, en La Plata

En la grabación se ve a dos mujeres repartiendo boletas, y una de ellas lleva puesta una pechera celeste con la inscripción “Buenos Aires Vacunate” y el logo del Ministerio de Salud bonaerense. “Usted tiene la pechera del Ministerio de Salud y está repartiendo boletas. Es una vergüenza”, dice una mujer detrás de cámara, mientras que la protagonista del video le responde: “Es inaceptable agredir a una mujer así. Quieren lograr un hecho periodístico”.

En diferentes fragmentos del video se puede ver que la mujer que lleva colocada la pechera sostiene panfletos con la cara de los precandidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán (Frente de Todos) y boletas donde puede distinguirse la lista de precandidatos a diputados provinciales por la octava sección electoral (La Plata), que encabeza Ariel Archanco.

"¡Miren este video! Los reyes del ‘no politicen la pandemia’ ponen a agentes de salud a repartir boletas. Axel Kicillof y Victoria Tolosa Paz confunden el Estado con su partido político. No es la primera vez que en La Plata se ponen pecheras para sacar rédito político de una tragedia. #Basta" Fabián Perechodnik, candidato de Juntos

Según pudo comprobar Reverso, el episodio ocurrió en la esquina de las calles 12 y 57, de la ciudad de La Plata (ver acá y acá). En el video se puede ver un local de ropa masculina ubicado en esa esquina y el frente de un supermercado que se encuentra enfrente, y donde transcurre la escena.

Walter, empleado del puesto de flores que se ve en las imágenes, dijo a este medio que el episodio se produjo el sábado último en horas del mediodía, y agregó que en ese momento se encontraban en el lugar militantes de varios partidos políticos, distribuidos en las diferentes esquinas.

“Militancia por su cuenta”

El jefe de Asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, reconoció en diálogo con Reverso que “una de las mujeres efectivamente usó una pechera”. “Algunos de nuestros vacunadores también hacen militancia política, y por su cuenta [esta mujer] hizo eso”, explicó.

Además, el funcionario aseguró: “Nos enteramos y no la echamos porque necesita el trabajo, pero comentamos que no se usa eso, que no corresponde, y bajamos la línea a todos los vacunatorios de que las personas que estén trabajando y además militen y participen de alguna campaña política no usen ningún insumo del vacunatorio”.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 40 medios para intensificar la lucha contra la desinformación durante las elecciones de 2021.

Las vías de contacto para sumarse son: por mail a info@chequeado.com / por WhatsApp / ReversoAr en todas las redes

Autores: José Giménez y Lucía Gardel

Edición: Matías Di Santi y Juan José Domínguez