La vicegobernadora de Córdoba tomó distancia de Milei luego de haber integrado la comitiva que viajó a París

Luego de haber participado del grupo de representantes provinciales que acompañó a Javier Milei la semana pasada en la Argentina Week en París, Myrian Prunotto, vicegobernadora de Córdoba, tomó distancia de la gestión nacional.

“Es un gobierno que se olvidó de la gente”, lanzó la número dos del gobernador Martín Llaryora, en una entrevista en Futurock. “No creo que sea un gobierno que tome buenas decisiones”, agregó, al tiempo que señaló que “las medidas” que impulsa el Presidente “se reflejan directamente en la falta del plato de comida en la mesa de la gente”.

Prunotto, enviada por Martín Llaryora a París, recordó la polémica declaración de Milei en la que dijo que si la gente no llegara a fin de mes, la calle “tendría que estar llena de cadáveres”. Contra aquella afirmación, que data de agosto de 2025, Prunotto planteó que si eso no sucede, “es porque los intendentes y los gobernadores estamos sosteniendo para que eso no pase. Todo lo que el gobierno nacional ha abandonado, incluida la discapacidad, los jubilados”. “Había medidas que a lo mejor sí hacían falta, pero tenía que ser con la gente adentro”, expresó, y enseguida se refirió al superávit fiscal.

Javier Milei y el gobernador Martín Llaryora.

Pese a sus críticas al Gobierno, la vicegobernadora reconoció que durante este viaje el trato de Milei fue “totalmente distinto”, que les agradeció su acompañamiento y que “estuvo muy amable, muy atento”. Sin embargo, consideró que el cambio en sus formas fue “fruto de la necesidad”. “Esperemos que mantenga esta postura”, sostuvo.

Por último, comentó que en París “se habló del Presupuesto” presentado por el Ejecutivo y aseguró que las provincias no están de acuerdo con él. “Se planteó que nosotros queremos que los acuerdos sean bilaterales, con participación de las dos partes, no imposiciones, y que se cumpla después lo que se lleve adelante”, dijo Prunotto.

En Córdoba, Llaryora afronta un riesgo cierto de que los libertarios, unidos al Pro y al radicalismo, lo desplacen del poder. Tal vez de esta posibilidad surja la dura reacción de su vice. Pica en punta como candidato libertario el diputado nacional Gabriel Bornoroni, que ya empezó a recorrer la provincia, pero hay ruidos con Luis Juez y con Rodrigo de Loredo, aliados de Milei.

La ruptura con Llaryora podría tener consecuencias para Milei en su estrategia legislativa. Responden al gobernador cordobés un senador y seis diputados nacionales.