Los gobernadores que viajaron a París esperan un “mano a mano” con Milei por las PASO

CÓRDOBA.- El Gobierno apuesta a que la “Argentina Week”, que comenzó en París, resulte una vidriera internacional para el país. Al presidente Javier Milei lo acompañan 13 gobernadores aliados, quienes también tendrán agenda propia. En general, se trata de reuniones con potenciales inversores y empresarios para buscar captar proyectos para sus provincias. Se descuenta que también tendrán tiempo para conversaciones políticas con Milei.

Es que en paralelo a este viaje, hay referentes de la Casa Rosada que negocian con las provincias tanto el proyecto de presupuesto 2027 como la reforma electoral, que tiene como objetivo de máxima la eliminación de las elecciones primarias PASO, una herramienta que resultaría más atractiva para la oposición que para el oficialismo para ordenar su oferta electoral para el año que viene.

En ese contexto, París puede convertirse en un ámbito para conversaciones con Milei. Los gobernadores descuentan que no habrá un “cara a cara”, más allá de que el jueves hay una charla en conjunto con el Presidente.

A la mayoría de los gobernadores, de acuerdo a lo que pudo confirmar LA NACION, les financió el viaje en vuelos comerciales el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El organismo se nutre de los recursos que aportan las provincias y mediante la recuperación de capital e intereses de sus líneas de crédito.

Entre las actividades de los gobernadores, el sanjuanino Marcelo Orrego disertará en la mesa de energía y minería del viernes próximo, por ejemplo. Su provincia cuenta con cuatro proyectos mineros aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y buscará presentar ese escenario como una plataforma para una nueva etapa de la minería argentina.

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Orrego, además, es el presidente de la Mesa del Cobre, desde donde impulsa una agenda común entre las provincias productoras para acelerar inversiones y convertir al metal en uno de los grandes motores de las exportaciones argentinas. En la agenda de la Argentina Week, el cobre tendrá precisamente un bloque específico, con la presentación de los proyectos MARA y Pachón a cargo de Gary Nagle, CEO de Glencore.

Ignacio Torres, de Chubut, lleva como antecedente el proyecto de Pan American Energy para invertir US$680 millones en Cerro Dragón, mediante un esquema de recuperación terciaria destinado a extender la vida útil de un área madura y sostener la producción de la cuenca del Golfo San Jorge.

Su agenda también incluye la iniciativa para desarrollar un data center en la Zona Franca de Trelew, con una inversión proyectada de US$3300 millones, además de pesca, agregado de valor y desarrollo de infraestructura. Anticipó que espera cerrar en París un nuevo anuncio de inversión, todavía sujeto a cuestiones administrativas.

Jujuy, en tanto, tendrá al litio como eje. El gobernador Carlos Sadir mantendrá reuniones con empresas mineras durante la visita y buscará profundizar el posicionamiento de la provincia en ese sector. Su par catamarqueño, Raúl Jalil, tiene agendados encuentros con las firmas Río tinto, Glencore y Oracle.

El programa de la Argentina Week contempla una presentación específica sobre oportunidades de inversión en litio, con proyectos como Rincón, Fénix, Sal de Vida y Olaroz.

En el caso de Neuquén, la agenda estará especialmente vinculada con Vaca Muerta y la búsqueda de nuevas inversiones para el desarrollo de sus recursos hidrocarburíferos. Rolando Figueroa pretende avanzar en la firma de un acuerdo con Pluspetrol para la explotación de áreas hidrocarburíferas de Vaca Muerta bajo el RIGI.

Rogelio Frigerio tiene como objetivo “posicionar a Entre Ríos como plataforma agroindustrial, exportadora y logística”. Participará del bloque dedicado a la agricultura y pondrá el foco en la producción de alimentos y en las posibilidades de agregar valor. La ubicación sobre la hidrovía es un punto que subrayará; presentará los puertos y la infraestructura provincial como una plataforma para ampliar la salida de la producción hacia los mercados internacionales.

El viernes participará del segmento sobre “Comercio internacional y seguridad jurídica” organizado con la Cámara de Comercio Internacional, en el que se abordarán las oportunidades vinculadas con el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

El mendocino Alfredo Cornejo integrará la mesa de trabajo sobre energía, minerales críticos (como cobre y litio) y el sector nuclear, desarrollada junto a la Agencia Internacional de Energía (IEA). Buscará promover inversiones en su provincia en esas áreas y también en agroindustria y tecnología. Está acompañado por la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre.

Leandro Zdero (Chaco) mostrará “oportunidades” para empresas en sectores como agroindustria, energía y tecnología. Llevó una muestra de producción local (miel, cabritos) y propuestas vinculadas al RINI (Régimen de Inversiones).

Si bien el cordobés Martín Llaryora no viajó, hay una delegación encabezada por la vicegobernadora Myriam Prunotto e integrada por Pablo De Chiara, presidente de ProCórdoba, y Franco Mussano, director de Promoción de Inversiones. Llevan adelante una agenda de reuniones con multinacionales como Roche, Sanofi, Danone, TotalEnergies y Airbus.