Largo cruce entre Duggan y una legisladora libertaria por la entrega de leche al Barrio 31

Escuchar

El periodista Pablo Duggan acusó a la legisladora porteña de La Libertad Avanza (LLA) Lucía Montenegro de quedarse con más de 3500 litros de leche donados que tenían que ser destinadas a un merendero ubicado en el Barrio 31.

La secuencia comenzó cuando el conductor de C5N aseguró que Montenegro se quedó con 3500 litros de leche de Desafío Tambero, una iniciativa que dona un litro de leche por cada kilómetro recorrido para promover la actividad física. Lo recaudado, según la propuesta, deb canalizarse hacia el merendero Los Principitos, ubicado en el Barrio 31 de Retiro.

Además, Duggan adjuntó un documento de la empresa láctea que hizo la donación del alimento, firmado por Montenegro. “Esperamos las explicaciones de Lucía. El recibo confirma que se llevó 4000 litros de leche cuyo destino era un comedor de la Villa 31. Solo entregó 500 litros. ¿Y el resto?”, escribió el periodista en X.

🚨🚨🚨 Escándalo. Las pruebas de la estafa. La legisladora Lucía Montenegro firma un recibo por 4.000 litros de leche. ¿¿En calidad de qué?? La leche era para la Villa 31 de Retiro. pic.twitter.com/hraEP2LpTp — Pablo Duggan (@pabloduggan) May 27, 2024

Tras ello, la legisladora le respondió: “La leche fue donada por La Serenísima, por los 20.000 kilómetros recorridos por deportistas amigos, y en virtud de que el camión que la transportaba no podía a la villa, la misma fue depositada en un local en Balvanera”.

En ese sentido, agregó: “En vehículo particular llevamos hasta dicho comedor 500 litros de leche, quedando el resto para que lo pasaran a retirar. Quienes todavía no vinieron. Esto fue debidamente informado. Por favor, no difundas noticias falsas y calumniosas”.

Entonces, Duggan acusó a Montenegro de retener los 3500 litros de leche restantes, ya que lo recaudado, según Desafío Tambero, debía entregarse al comedor El Principito.

Querido @pabloduggan , la leche fue donada por La Serenísima, por los 20.000 kilómetros recorridos por deportistas amigos, y en virtud de que el camión que la transportaba NO PODÍA INGRESAR A LA VILLA, la misma fue depositada en un local en Balvanera. En Vehículo particular… https://t.co/UDkTgZQKTn — Lucia Montenegro (@LMontenegrochdk) May 27, 2024

“Lo más loco es que la diputada retiró la leche, mandó 500 litros y se quedó el resto. Nos trata de idiotas encima”, replicó el conductor. También adjuntó una denuncia policial por parte del titular del comedor, que acusó a Montenegro de solo entregar una parte de lo recaudado.

El lunes por la noche, y con varios cruces de por medio, la legisladora libertaria subió un posteo a sus redes con la recaudación. “En el marco del proyecto DESAFIO TAMBERO, La Serenísima realiza una donación de un litro de leche por cada km de actividad física, en ese contexto convoqué a deportistas de muchos lugares y muchas disciplinas a trotar, correr, nadar o andar en bici”, comenzó Montenegro.

“Obtuvimos por mediante este desafío 4000 litros de leche. A los efectos de la entrega, arreglamos con el comedor Los Principitos”, escribió luego.

En ese marco, admitió que la mercadería no se iba a repartir solo a ese merendero y apuntó contra el titular de Los Principitos, que fue quien hizo la denuncia policial. “Obviamente esta leche se repartiría en diferentes merenderos o comedores. A raíz de que el camión de la Serenísima no quiso ingresar a la villa, depositamos la leche en un local de Balvanera. Procediendo a llevar al comedor los Principitos 500 litros (que es lo que entraba en la camioneta) y así a otros pero en menor cantidad. Luego ante la insistencia del titular de Los Principitos que quería repartir todo él, le manifestamos que no había problema, que la enviara a buscar, para nosotros lo importante es que llegue a quien lo necesita. Lo cual NO HIZO, pues prefirió la pantalla que le daba realizar una FALSA DENUNCIA”, marcó Montenegro.

“Finalmente reconoce que quiso repartir la leche en otros comedores. Eso no fue lo pactado. Esa leche es del comedor Los Principitos de la villa 31″, redobló Duggan minutos más tarde.

Finalmente reconoce que quiso repartir la leche en otros comedores. Eso no fue lo pactado. Esa leche es del comedor Los Principitos de la Villa 31. https://t.co/mKQqfs4X00 — Pablo Duggan (@pabloduggan) May 27, 2024

Y no fue solo eso. El cruce continuó con duros términos. “Lo pactado con miles de deportistas que se esforzaron para lograr esta donación, es que llegara a niños de barrios carenciados. Mirá todas mis publicaciones y dejá de mentir. Entiendo tu obsesión por golpear a LLA, desde que asumí vengo realizando trabajo social, ayudando con la mía a gran cantidad de comedores y merenderos, y nunca hablaste de eso. Que mala leche”, publicó la legisladora. “Caradura”, lanzó el periodista, reclamando que distribuya los litros restantes en el comedor que estableció el desafío.

Esta tarde, Montenegro realizó un descargo en redes sociales por las acusaciones que recibió. “Ratifico, la donación se consiguió mediante el esfuerzo de miles de deportistas. Como el camión de La Serenísima no quería ingresar a la Villa, nos solicitaron depositarla en otro lugar, lo cual se hizo, el arreglo inicial fue distribuirla en varios comedores y merenderos. Cuando vimos la obstinación del titular de Los Principitos por entregarla solo él, le ofrecimos que enviara gente y transporte para retirarla, y de esto tenemos pruebas”, comenzó.

“Este señor a quien ayudé económicamente infinidad de veces para su trabajo social, vio la oportunidad de tener cámaras y realizo una denuncia falsa”, sostuvo Montenegro, quien adjuntó un recibo de transferencia bancaria del año pasado por el monto de $100.000 a Juan Domingo Romero, el titular de Los Principitos.

Ratifico, la donación se consiguió mediante el esfuerzo de miles de deportistas, como el camión de La Serenisima no quería ingresar a la Villa, nos solicitaron depositarla en otro lugar, lo cual se hizo, el arreglo inicial fue distribuirla en varios comedores y merenderos. Cuando… pic.twitter.com/llY9VMAvPc — Lucia Montenegro (@LMontenegrochdk) May 28, 2024

En ese marco, dijo que por la denuncia que le hicieron, deberá entregar la mercadería como evidencia. “No me queda alternativa que acudir a estas medidas en salvaguarda de mi buen nombre, honor y consideración a la embestidura como diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, cerró.

LA NACION se comunicó con Montenegro para explayar sobre este tema, pero no respondió.

LA NACION