Larreta desafió a Macri con la candidatura de Quirós: cómo será la contraofensiva macrista y las apuestas de Bullrich y Lousteau

Horacio Rodríguez Larreta lanzó hoy a Fernán Quirós como precandidato a jefe de gobierno porteño y desafío a Mauricio Macri . Es que el expresidente había activado hace dos meses un plan junto con Patricia Bullrich para posicionar a su primo, Jorge Macri, como el postulante de Pro en la ciudad de cara a 2023 y bloquear un eventual acuerdo entre Larreta y el radicalismo.

La jugada del alcalde, que estaba prevista hace varias semanas, pero se postergó debido al conflicto salarial con los médicos, agitó aún más la disputa de poder en la cúpula del partido fundado por el expresidente y sacudió el tablero electoral en el histórico bastión del macrismo.

La ciudad se transformó durante los últimos meses en el ring central de la disputa entre Macri y Larreta por el liderazgo opositor. Inquieto por la postura ambigua de Larreta en la discusión por su sucesión y, sobre todo, su coqueteo con el radical Martín Lousteau, aspirante a jefe de gobierno que apalanca la UCR, Macri movió sus fichas para garantizarse que la administración porteña continúe en manos de Pro. Mientras el alcalde deja correr a todos los dirigentes de Juntos por el Cambio con ambiciones, el fundador de Pro bendijo a su primo, Jorge, quien se sumó a fines de diciembre pasado al Gabinete porteño, como potencial heredero de la Capital.

Luego, Macri designó a su mano derecha, Fernando de Andreis, como el jefe de campaña de Jorge Macri y acordó con Bullrich un aval público a su primo para presionar al alcalde , quien opta por mantener una posición neutral para preservar su alianza estratégica con Lousteau y fortalecer su proyecto presidencial. Larreta se escuda detrás del argumento de que la “gente elegirá” al mejor candidato de Juntos por el Cambio en el distrito. “Apoyo a todos los que quieren ser, pero mi predilección va a ser por alguien del Pro”, aseguró ayer, en diálogo con Neura.

La inclinación del jefe porteño por la estrategia de poliamor político altera a Macri, quien le achaca a Larreta no haber preparado a un candidato de Pro para sucederlo. Además, mira con desconfianza el experimento de Quirós: no lo considera un dirigente puro del macrismo -su origen es radical- y cree que no cuenta con las credenciales para gestionar la Ciudad. Entiende que el próximo gobierno nacional será de Juntos por el Cambio y que aquel que presida el país necesitará un aliado confiable en la Capital, tercer distrito electoral, que aporte soluciones y no conflictos.

La contraofensiva del macrismo

En el círculo de confianza de Macri repiten que el postulante que cumple con esos requisitos es Jorge Macri. También valoran la trayectoria de Soledad Acuña, a quien el expresidente recibió el viernes, horas antes de que viajara a Qatar por el Mundial. El exmandatario celebró que Acuña, con un currículum político estrechamente ligado al Pro, se anime a subirse al ring porteño y la alentó a competir. Es más, comentan fuentes de Pro, le pidió que muestre señales de unidad con su primo, Jorge, ante los coqueteos de Larreta con Lousteau y los radicales. Acuña se llevó de las nuevas oficinas de Macri la foto con el expresidente y hoy cumplirá con el mandado del fundador de Pro.

Soledad Acuña visitó a Macri y se anota en la pelea por la Ciudad

Horas después de que Larreta presentara a Quirós como potencial candidato en 2023, la ministra de Educación porteña compartirá una actividad con Jorge Macri. El intendente de Vicente López en uso de licencia viene de atravesar semanas complicadas en la Ciudad. La postal en Recoleta junto a Bullrich, rival de Larreta en la pelea por la candidatura presidencial, generó un quiebre en su vínculo con el jefe porteño y sus laderos. Larreta no lo envió al ostracismo, pero congeló sus actividades. Incluso hubo colaboradores del alcalde que reclamaban que lo desplazara de su cargo.

Con Quirós en la cancha, Jorge Macri, que estrenó búnker en Núñez, tendrá dificultades para ser el candidato único de Pro, como se planteó apenas explicitó sus ambiciones. En el ala dura del macrismo relativizan el impacto del salto del médico a la contienda electoral. Es más, lo chicanean con que vive en San Fernando. El mismo argumento de los armadores de Lousteau para boicotear a Jorge Macri, a quien acusan de no cumplir con los requisitos legales para competir. El primo del expresidente, que ya se mudó desde Vicente López a la Capital, lo niega.

El lanzamiento de Quirós ya agitó la interna. De inmediato, Elisa Carrió, detractora de Lousteau, salió a respaldarlo : desde hace meses el médico es su candidato predilecto para el distrito porteño, sobre todo, por su “transparencia” y visión “humanista”. En cambio, Juan Pablo Arenaza, terrateniente de Bullrich en la Ciudad, salió a cuestionar a Quirós por haber avalado medidas restrictivas durante la pandemia. “Todavía veo gente con barbijos en los parques. Seguramente, algunos te trataban un poco mejor durante la pandemia, pero el daño que hicieron con medidas absurdas aún tienen consecuencias negativas”, escribió Arenaza, apenas terminó la conferencia de Larreta y Quirós. Un mensaje elocuente de los “halcones”.

El plan de Bullrich

La decisión de Macri de recibir a Acuña también tuvo consecuencias. Es que Bullrich -que respaldó a Jorge Macri ante el pedido del expresidente- se siente ahora habilitada para explorar acuerdos más amplios . Por ejemplo, contempla negociar con Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), quien anticipó que evalúa anotarse en la carrera porteña porque mide muy bien. Quien también tiene pretensiones de competir es Emmanuel Ferrario, vicepresidente primero de la Legislatura porteña. El propio Larreta lo puso en el lote de posibles candidatos en una señal de confianza. Ferrario es muy cercano a María Eugenia Vidal, quien anticipó que desea que el Pro siga gobernando en la Ciudad pero evitó inmiscuirse en las trifulcas por la sucesión de Larreta.

Según los sondeos que manejan en un sector de Pro, Quirós tiene números envidiables para cualquier dirigente en imagen positiva y nivel de conocimiento pero baja intención de voto. En el larretismo manejan otras encuestas: creen que el ministro es la carta más competitiva.

Quirós dudaba en dar el salto. Es que después de surfear el duro conflicto salarial con médicos y residentes, consideraba que aún falta tiempo para abocarse a las candidaturas y que la pelea de poder entre dirigentes solo incrementa el hastío con la clase política. Está claro que el ministro de Salud, que apuesta al proyecto presidencial de Larreta, no tiene certezas sobre si Larreta lo ungirá o no como su candidato. Eso sí, confía en sus chances y, como Acuña, suele decir que, en caso de jugar, no pretende secundar en la fórmula . Cuentan que se sorprendió cuando le mostraron los números de encuestas que medían eventuales duelos con Lousteau o Jorge Macri.

Patricia Bullrich y Jorge Macri sellaron un acuerdo que complica a Larreta

En el radicalismo se alistan para la interna, aunque confían en que Larreta se inclinará por Lousteau en la Ciudad en el marco de un acuerdo amplio con la UCR a nivel nacional. Le reclaman que construya un polo antigrieta y “pluripartidario” en Juntos por el Cambio. Por eso, Lousteau insiste en que quiere ser el candidato a jefe de gobierno de la coalición opositora, no de un partido. Una diferencia con el expresidente y Jorge Macri, quienes apuestan a que el Pro retenga las palancas de poder en su casa matriz.

En el entorno del senador se entusiasman con la ebullición de candidatos de Pro. Están convencidos de que el lanzamiento de Quirós complica, sobre todo, a Jorge Macri y divide el voto del partido amarillo. “Esto es un problema para Jorge: Quirós le saca más a él que a Lousteau” , dicen cerca del líder de Evolución Radical. Si la elección porteña es simultánea a las nacionales, especulan en la UCR porteña, Lousteau quiere ir colgado de todos los candidatos a presidente de JxC. Ese escenario cambiaría si JxC acuerda fórmulas mixtas y Larreta se inclina por respaldar al senador en la Ciudad y le pone un vice para acompañar. Mientras Larreta dirime su interna con Macri, Lousteau impulsa a Gerardo Morales- y en menor medida a Facundo Manes- como postulantes a presidente del radicalismo.

Hace apenas tres días, Quirós había manifestado que no estaba convencido de competir. “Si voy a ser candidato, tengo que reflexionar por qué motivo, qué tengo yo para aportar diferente a los demás”, afirmó en diálogo con El Trece.

Hoy, después de que Larreta amagara con suspender la actividad ante la posibilidad de que la Corte Suprema falle en el conflicto con el gobierno nacional por el recorte de fondos de coparticipación, Quirós confirmó que se prepara para ser candidato. Cedió ante la presión de Larreta, que necesitaba golpear la mesa en su distrito frente al abierto desafío a Macri . Un gesto de autoridad que le reclamaban sus aliados.