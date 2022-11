El conflicto con los médicos y residentes de la Ciudad complica los planes electorales de Larreta y Quirós

escuchar

Horacio Rodríguez Larreta atraviesa un momento delicado. A los disgustos que le genera la interna de Pro por la disputa electoral por las candidaturas de 2023 -si bien acordó ayer una mini-tregua en el desayuno organizado por Mauricio Macri, se suman las complicaciones de la gestión. Desde que activó su proyecto presidencial, Larreta sabe que el sillón en Uspallata representa un arma de dos filos en su batalla interna con Patricia Bullrich: por un lado, le brinda facilidades para posicionarse a nivel nacional, pero, a su vez, implica riesgos. Convive con la posibilidad de que surja un obstáculo que dificulte su carrera a la Casa Rosada.

Larreta enfrenta por estas horas una ola de reclamos y reproches de los médicos, residentes y concurrentes de los hospitales de la Ciudad. Exigen una recomposición salarial frente a la disparada inflacionaria y una mayor inversión de fondos del gobierno porteño en el área de Salud. El conflicto, que se inició hace varias semanas, escaló y puso en stand by el pre-lanzamiento electoral de Fernán Quirós como eventual candidato a sucederlo al mando de la jefatura porteña.

La llegada del coronavirus y, sobre todo, las conferencias tripartitas junto a Alberto Fernández y Axel Kicillof le permitieron a Larreta nacionalizar su figura y construir una imagen de gestor municipal. El personal de salud fue su gran aliado. De hecho, Quirós -con un rol activo a la hora de comunicar- se convirtió en su mejor carta electoral para 2023 con el correr de la pandemia.

Con la aparición de la vacuna para el Covid-19 y la reapertura gradual de actividades, el foco del alcalde se desvió a la pelea con el Gobierno por el recorte coparticipación o por la presencialidad escolar, su nueva bandera. Pero ahora los gremios y asociaciones representantes de los trabajadores de los hospitales porteños –que se topan con la irrupción de librepensadores y vertientes de izquierda con posturas más intransigentes- se plantaron para exigir la revisión de la paritaria salarial. Argumentan que el deterioro salarial “afecta” el servicio de la salud pública en la Ciudad. Es que los médicos, explican fuentes gremiales, se forman en el Hospital Pública y migran rápidamente al sector privado por los bajos salarios que paga el gobierno porteño.

2022-10-26 - 13:06:00 hs. SALUD-RESIDENTES-CABA Los médicos residentes y concurrentes de los hospitales porteños, realizaron un paro por tiempo indeterminado como respuesta a la propuesta de aumento ofrecida por el ministro de Salud de la Ciudad Fernán Quirós, a la cual consideraron "insuficiente y por debajo de la canasta básica" y se movilizaron hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad "en defensa de la salud pública". VICTORIA_EGURZA

Ayer, después de la reunión cumbre de Pro, Larreta reconoció que su principal preocupación es el conflicto de los médicos que convulsiona a los hospitales de la Ciudad. Como había hecho en sus anteriores apariciones mediáticas, Larreta atribuyó el problema a la inflación. “Hoy la máxima prioridad que tenemos es solucionar ese tema porque valoramos mucho a los médicos. Pero también es producto de la inflación. Hubo una paritaria que venimos cumpliendo de forma perfecta. Pero la inflación estaba proyectada para la mitad de lo que terminó siendo”, argumentó el jefe porteño.

Larreta confía en que logrará desactivar el conflicto basado en su principal premisa: el diálogo. “Estoy seguro de que nos vamos a poner de acuerdo, pero, con 7% de inflación mensual, nos ponemos de acuerdo hoy y en tres meses están desfasados de vuelta”, dijo.

Molestos con la falta de respuestas de la Ciudad, pese a que hubo “diálogo” con Quirós, aunaron fuerzas la Asociación de Médicos Municipales, Federación de Profesionales -que reúne a los bioquímicos, no médicos, trabajadores sociales, antropólogos- y las ramas en salud de Sutecba. Denuncian que desde 2016 hasta ahora la pérdida salarial alcanza el 40%. Por eso, piden que el Ejecutivo porteño autorice un incremento que supere el 100%. “Tanto Salud (Quirós) como Hacienda no esquivan el debate, pero la plata no aparece”, afirma el titular de AMM, Carlos Rojo, un sindicalista que tiene buena sintonía con los radicales Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, ahora aliados pero potenciales retadores de Larreta. Por ahora, Evolución Radical no se pronunció sobre el conflicto. Es un reclamo generalizado -por la huelga que hubo en la provincia que gobierna Axel Kicillof- y, por supuesto, Evolución cree que los médicos deberían ganar más y, por eso, hoy votamos en Diputados un proyecto que exime de ganancias a los médicos que hacen guardias”, dijeron, lacónicos, desde la fuerza de Lousteau.

El sector más combativo está en los grupos residentes, quienes irrumpieron en el ajedrez sindical de los médicos con medidas de fuerza autónomas, ya que no dependen de la AMM y no tienen representación gremial. Esa maniobra generó malestar entre los médicos y gremialistas, que sospechan que el Partido Obrero apalanca las protestas. Eso sí, reconocen que el planteo de fondo es “justo” y “legítimo”, pero coinciden en las formas.

Después del último tire y afloje con la Ciudad, se produjo una situación por lo menos curiosa. Los residentes cobraron en octubre un salario superior al médico de planta: 163 mil pesos contra 153 mil pesos. “Esa diferencia es conflictiva y la tenemos que resolver”, dicen fuentes de la AMM.

Ayer, la tensión escalón aún más con un paro y una fuerte movilización que llegó hasta la Plaza de Mayo. Esa medida de fuerza fue avalada por Días atrás, los residentes habían llevado la protesta a las puertas de la sede del gobierno porteño en Parque Patricios. Desde los despachos habitados por aliados del macrismo duro no tardaron en difundir esas imágenes, en plena guerra con Larreta por la sucesión porteña.

En el entorno de Quirós, que mantuvo el bajo perfil desde que estalló el conflicto, confían en que lograrán un acuerdo. Reconocen la preocupación, pero señalan que la revisión paritaria estaba prevista para diciembre y que los gremios reclamaron adelantarla por la escalada inflacionaria. La semana pasada, Larreta y su equipo evaluaron realizar una actividad con Quirós, su fuerte para la Ciudad, en plena pulseada con los “halcones” por el aval de Bullrich a Jorge Macri. Decidieron postergar la jugada hasta que se desactive el conflicto gremial. “Hay preocupación y esto se está estirando más de lo previsto”, dicen los detractores internos de Quirós.

Incluso, aliados de Larreta en la Legislatura porteña temían que los médicos rodearan el edificio mañana y obstaculizarán el debate para aprobar el presupuesto del año próximo. En Pro hay quienes alertan al larretismo de que el conflicto afecta a un segmento afín a sus votantes. Ana María Bou Pérez, legisladora porteña de JxC y antecesora de Quirós, evitó referirse al tema ante la consulta de este medio.

Si bien los puentes de diálogo están abiertos, los médicos preparan una nueva medida de fuerza para el próximo miércoles. “La preocupación por el tema salarial es de todos los médicos, no solo de los residentes. No hacemos la cantidad de paros ni por tiempo indeterminado como hace ellos porque tenemos una responsabilidad legal. No podemos dejar la guardia porque eso sería abandono de paciente”, relata Rojo.

El titular de la AMM denuncia que la falta de inversión en Salud de la Ciudad genera un “atraso” en el servicio público. “La única forma de que ese salga de esta crisis salarial y de salud pública es que el gobierno se ponga a la cabeza y resuelva estos problemas. Queremos estar a tono con la inflación y, a su vez, tratar de recuperar el salario”, completa Rojo.

Consultados por LA NACION, médicos que trabajan en hospitales porteños describen un escenario crítico. No solo se quejan por los sueldos (300 pesos la hora), sino que hubo renuncias masivas y enfermedades que afectaron al personal desde la pandemia. Aseguran que no hay renovación de los planteles médicos y profesionales. Los directivos, cuentan, no disminuyeron la presión, sino todo lo contrario.

Desde AMM se quejan de la “falta de empatía y de escucha” de las autoridades hospitalarias. Además, denuncian un recorte en Salud. Según datos de los médicos municipales, los fondos del presupuesto de la Ciudad destinado al área de salud se redujeron del 23% en 2005 al 15% en 2022. Los fondos destinados en concepto de remuneración del personal de salud pasaron del 13% al 10%.

Lousteau, Morales y Larreta en el acto en homenaje a Alfonsín Prensa UCR

Desde la Ciudad relativizan esos datos: consideran que comparan los “porcentajes de la torta presupuestaria sin contemplar el traspaso del servicio de Seguridad en el 2016″. “Al ingresar nuevos recursos al presupuesto porteño, todas las partidas presupuestarias se vieron modificadas hacia la baja, ya que, tras el traspaso, la partida destinada a Seguridad Interior pasó de 4,5% al 15,6% del total del presupuesto”, indican.

Fuentes del Ejecutivo porteño sostienen que el presupuesto de Salud en 2022 fue de $ 201.856 millones. Un 17% del total. Como no contempla el gasto para el coronavirus, los fondos en salud se reducen para 2023, justifican desde el Ejecutivo porteño. “Para el 2023 se destinaron $ 355.145 millones –el 16,5%-. Es la segunda finalidad con mayor participación en el presupuesto total, después de Educación, la cual presenta el 20%”, afirman.