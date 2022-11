Horacio Rodríguez Larreta tras la reunión con Martín Lousteau: “Mi predilección va a ser siempre alguien del Pro”

escuchar

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló ayer por la tarde y se refirió a la invitación del referente de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau a participar de la reunión de Gabinete ampliado de la Ciudad. Esto reavivó la interna sobre a quién apoyará el alcalde en las elecciones para la ciudad de Buenos Aires el próximo año siendo que hoy acompañará a Fernán Quirós en su pre-lanzamiento electoral para la jefatura de Gobierno. Dijo que no fue un error y que sabía que se podía generar eso, pero explicó que su “predilección” será por alguien del Pro.

Consultado esta tarde en Neura Media sobre la interna por quién se presentará de Juntos Por el Cambio (JxC) para sucederlo como jefe de la Ciudad, Larreta comentó que apoya a todos los candidatos, pero que su preferencia será alguien del espacio que preside Patricia Bullrich, el Pro. “Apoyo a todos los que quieren ser candidatos en la Ciudad, pero mi predilección va a ser por alguien del Pro”, enfatizó.

La respuesta surgió a raíz de la polémica invitación que el alcalde porteño le hizo en las últimas horas a Martín Lousteau, quien pretende encabezar las elecciones en el ala radical de Juntos Por el Cambio y competir por la jefatura del gobierno porteño. “Me he sacado fotos con los radicales decenas de veces”, comenzó Larreta para explicar las circunstancias de la cercanía con Lousteau y agregó: “Fui a apoyar a un acto donde había dirigentes de todo el país, pero por ejemplo la semana pasada fui a un evento con Soledad Acuña [ministra de Educación de Caba] ¿Eso es un apoyo?”, se preguntó. Y señaló: “¿Fui también con Fernán Quirós [ministro de Salud de la Ciudad], y estuve con Jorge Macri [ministro de Gobierno porteño]”.

En ese sentido, insistió que para él lo principal es la unidad de Juntos por el Cambio. “Es el valor más importante, trabajar en eso es más importante que ver si uno se enoja o no”, dijo. A su vez, reiteró que “no fue un error”, porque “sabía que se podía generar esto”, y que a pesar de que su predilección es por los candidatos de Pro, “va a decidir la gente”.

Asimismo habló sobre el prelanzamiento como candidato en la Ciudad de Fernán Quirós y dijo: “Lo veo con ganas y vocación, pero no me quiero adelantar a su decisión. Es un fenómeno, súper profesional, le tengo mucha fe”. Y destacó: “Tenemos en el Pro a un tipo que tiene mucha templanza, se bancó todas las presiones del Covid-19, siempre transmitió un mensaje muy serio y no se enganchó con peleas políticas”.

En otro tramo de la entrevista se le consultó sobre la posibilidad de presentarse como precandidato a presidente en las elecciones generales de 2023, y si bien no descartó la opción, consideró que es irresponsable hablar de eso mientras ejerce su mandato en la Ciudad. “No tengo miedo de decirlo, pero hay un tema de responsabilidad voy a terminar el año habiendo visitado todas las provincias”, señaló.

Por otro lado, explicó su fórmula para controlar la subida del dólar. “Tenemos que aspirar a tener un peso nuestro, propio a largo plazo. Llámalo cómo quieras, pero un peso nuestro. A largo plazo los países desarrollados tienen su propia moneda. A corto plazo tenemos que ver qué país tenemos el 10 de diciembre del año que viene porque no es lo mismo la receta si tenés dólares en el Banco Central o no. El que te propone dolarización con dólares ceros, no hay manera y no es lo mismo si la inflación es 6 por mes, o si Massa cumple bajando a 3 o si sube a 12″.

Después, criticó indirectamente a Javier Milei y a Patricia Bullrich por sus propuestas de dolarización y bimonetarismo. “Los que vienen con una receta establecida para el 10 de diciembre yo no les creería. Si tenés 15 mil millones en el Central podés ir a posturas de fijar el tipo de cambio, pero sino no. Tenemos que tender lo más rápido posible a un peso propio, con un solo tipo de cambio”, explicó.

Por último, habló sobre qué haría con Aerolíneas Argentinas y las empresas de vuelos. “El tema no es Aerolíneas, sino la política aerocomercial en la Argentina. Tenés que lograr que haya más vuelos y más baratos, no jodamos... Hoy hay menos y más caros”, dijo y sentenció: “Aerolíneas no debe tener el déficit que tiene, y tiene que haber más vuelos, teníamos un aeropuerto en el Palomar, que lo cerraron y lo vamos a reabrir”.

