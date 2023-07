Denuncian que la presidenta de Perú plagió una monografía argentina en un libro secreto: “No le cambia una coma”

escuchar

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue acusada de plagiar más de la mitad de un libro sobre derechos humanos y presentarlo como propio e incluirlo en su currículum cuando buscaba acceder a un cargo público en 2007. Entre los textos copiados, se encuentra una monografía publicada en 2000 por la académica argentina Gisela Jaquenoud de Giusti de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

La denuncia fue realizada por el programa de investigación de Perú “Punto final”, de la señal Latina Noticias. El programa dio cuenta este domingo que la mandataria -que asumió el poder tras el desplazamiento de Pedro Castillo- publicó en 2004 el libro “Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”. Según un análisis realizado por un programa informático, Boluarte copió 55% de su contenido de tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, la Argentina y Costa Rica.

Según consignó el informe, el libro original de Boluarte tiene un total de cuatro capítulos, en 176 páginas. La mandataria presentó ese libro, del que es coautora con otras seis personas, dentro de su hoja de vida para obtener, en 2007, un puesto alto en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Sin embargo, no volvió a incluirlo en su CV cuando asumió como titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social.

“Punto Final” utilizó el software Turnitin -una herramienta informática que detecta plagios en base a una enorme base de datos-, para analizar el texto publicado por Boluarte, que no volvió a mencionar en sus últimos años. El equipo de investigación del programa también analizó el texto en forma manual. L o escrito por Boluarte no tiene la sección de fuentes bibliográficas ni pies de página que den créditos a autores de textos citados.

El libro publicado por la mandataria es idéntico en varias de sus páginas a lo que publicó la académica argentina Gisela Jaquenoud de Giusti en 2000. Entonces, la investigadora de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP publicó una monografía titulada “Análisis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. “Cuatro años después el trabajo completo de la autora aparecerá publicado en el libro de Dina Boluarte como propio”, consignó el informe televisivo.

Según Punto Final, Boluarte replica “12 páginas consecutivas de su propio libro” con el texto íntegro de la especialista argentina. “ La totalidad de la monografía es reproducida entre las páginas 17 y la 29 de la publicación de la presidenta, que se inscribe en la Bibilioteca Nacional como original. Y remarca: “ No le cambia una coma ”. El informe expuso que no existe referencia de Jaquenoud de Giusti ni al nombre de su trabajo. “Copy and paste”, remata.

El plagio denunciado sobre una monografía argentina no es un caso aislado. Sucedió lo mismo con otras monografías y trabajos académicos. De hecho, se denunció que hay cuatro párrafos idénticos a los que aparecieron en 2002 en la web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, publicado en 2004

“Que se investigue”

Boluarte decidió no realizar declaraciones una vez que el programa la contactó antes de poner al aire el informe. Este lunes, la ministra de la Mujer de Perú, Nancy Tolentino, pidió que se investigue la denuncia.

ARCHIVO - La presidenta peruana, Dina Boluarte, da una conferencia de prensa en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el viernes 10 de febrero de 2023. Boluarte hizo unas declaraciones el miércoles 26 de abril de 2023 en las que relacionaba migración con inseguridad y atribuía a migrantes "actos delincuenciales". (AP Foto/Martín Mejía, Archivo)

”He escuchado a la presidenta en los Consejos de Ministros, permanentemente menciona su disposición para someterse a cualquier investigación; en ese sentido, es lo mismo que puedo decir yo: ella está con disposición a que se investigue e invitaría a que se investigue, se profundice y se pueda aclarar esta situación”, dijo Tolentino en conferencia de prensa.

Con información de Télam

