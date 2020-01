Larreta suma a su gobierno a funcionarios que responden a Monzó y Frigerio

El jefe de gobierno porteño busca fortalecer su segunda gestión con miras a las próximas citas electorales

Las negociaciones, trabajosas y subterráneas, llegaron a su fin, y el resultado conformó a ambas partes. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, terminará en las próximas horas de oficializar la incorporación de una decena de exfuncionarios nacionales y bonaerenses que responden a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, una jugada con el que el reelecto jefe de gobierno busca fortalecer su segunda gestión y que a la vez mira hacia las próximas citas electorales.

Tal como anticipara LA NACION hace diez días, Monzó y Frigerio negociaron con Larreta la incorporación, en las segundas y terceras líneas del gobierno porteño, de referentes relacionados con el extitular de la Cámara baja y el exministro del Interior de Mauricio Macri. En el rango ministerial, y tal como lo anunciara antes y después de su triunfo electoral, el jefe de gobierno defendió a "su" gente, la que lo acompañó durante el primer mandato, y realizó pocas incorporaciones trascendentes. Su gesto y su vocación por "sumar" va en línea con sus nunca desmentidas ambiciones presidenciales, aunque cerca del jefe de gobierno y dirigente de Pro aseguran que para eso "falta mucho".

"Horacio no los podía poner a ellos, pero sí a mucha de su gente. Y va a ser una señal de que estamos dentro de Cambiemos y de que no pensamos irnos", coincidieron dos de los integrantes de la mesa chica que rodea a Monzó. Cerca del jefe de gobierno porteño no negaron los contactos, aunque afirmaban hasta hace poco que aún no estaba "del todo cocinado" el acuerdo global.

Emilio Monzó

El primer punto de acuerdo fue publicitado días atrás, con el asiento para el exdiputado nacional Nicolás Massot, incondicional de Massot en el Banco Ciudad. Al banco porteño, que será conducido por el banquero Guillermo Laje (hombre de confianza de Martín Lousteau) también irá Alejandro Caldarelli, exsecretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior y hombre clave en la gestión de Frigerio en su relación con los gobernadores. Su cargo será en una gerencia de la sindicatura de la entidad.

En roles más políticos estarán el joven Mauricio Colello, asesor político de Frigerio, y Juan Pablo Carrique, actual presidente del MID, fundado por Arturo Frondizi y dónde el abuelo de Frigerio tuviera un rol central.

El primero será subsecretario de Gobierno, a las órdenes del ministro Bruno Screnzi, del riñón del vicejefe de gobierno Diego Santilli. El segundo, director de Asuntos Legislativos del mismo ministerio. Lucas Delfino, encargado de la relación con los municipios, será el número 2 de Fernando Straface, secretario general y otra pieza clave del gobierno de Rodríguez Larreta. Horacio "Totó" García, director de Migraciones durante el gobierno de Cambiemos, también tendrá rango de sub-secretario, en el Ministerio de Seguridad que también conduce Santilli.

Rogelio Frigerio

Dos referentes bonaerenses muy cercanos a Monzó también tendrán su lugar. Se trata de dos exlegisladores que pretendían reelegir en sus cargos, pero que quedaron fuera de las listas por decisión de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Gabriel Monzó, exsenador y hermano menor de Emilio, será director en la Corporación Puerto Madero, y Marcelo Daletto, que conoce a Monzó desde su remoto pasado común en la Ucedé, sería director de Aysa, aunque su rol aún no está del todo confirmado.

La extensa lista se completa con Lucas Figueras, ex presidente de Acumar, que será director de Asuntos Interjurisdiccionales y área metropolitana; Juan D'Amico, ex titular del Renaper, que pasará a ser director general de representaciones de la ciudad; y Camilo Di Boscio, ex jefe de gabinete de Frigerio, que cumpliría funciones como director en Ausa, la concesionaria de las autopistas urbanas.

La incorporación de estos ex funcionarios nacionales y bonaerenses del ala "dialoguista" de Juntos por el Cambio se completa con el ingreso de dirigentes cercanos Lousteau y al radicalismo porteño, ya anunciados semanas atrás. Otro que se sumó en los últimos días fue Gabriel Sánchez Zinny, director general de escuelas de la gestión de Vidal, quien ya está al frente de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (Ueicee), y reporta a la ministra de Educación, Soledad Acuña.