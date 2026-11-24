Los partidos políticos podrían recuperar la exclusividad en la selección de sus candidatos, una atribución que perdieron hace más de una década con la implementación de las primarias abiertas y obligatorias (PASO). Pero esto ocurriría, paradójicamente, en momentos en que cada vez menos argentinos forman parte de ellos. Casi ocho de cada diez electores no están afiliados a ningún partido político, según los registros de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Las afiliaciones alcanzaron en 2025 su nivel más bajo en al menos 27 años.

La propuesta del Gobierno de suspender las PASO para 2027 se discutirá este jueves en el Senado. Si prospera en el Congreso, los partidos y las alianzas deberán seleccionar a sus candidatos según sus propias reglas. Podrán hacerlo a través de elecciones internas de afiliados o por decisión de sus conducciones. La iniciativa también habilita las afiliaciones digitales, con mecanismos de validación biométrica de la identidad.

En 2025, la CNE registró 7.811.254 afiliados, equivalentes al 21,7% del padrón electoral. Es la proporción más baja de la serie analizada por el equipo de LN Data, que comienza en 1998. Aunque con oscilaciones, las afiliaciones muestran una caída sostenida desde 2015.

Para Facundo Cruz, consultor político y coordinador general de Pulsar.UBA, los partidos argentinos se están convirtiendo en “cáscaras vacías”. De las tres funciones que cumplen los partidos -social, política y de gobierno-, es la primera la que presenta mayores dificultades. Según su visión, las organizaciones partidarias tienen cada vez más dificultades para abrirse a nuevos sectores y construir identidades compartidas.

Un estudio nacional de Pulsar.UBA suma otro indicio de este distanciamiento: apenas el 5% de los encuestados afirmó haber participado durante el último año en actividades partidarias.

Día de la militancia peronista frente al balcón de San José 1111, donde reside Cristina Kirchner Hernan Zenteno - La Nacion

Ariadna Gallo, doctora en Ciencia Política, investigadora del Conicet e integrante de la Red de Politólogas, advierte que los padrones pueden contener afiliaciones desconocidas por sus titulares o desvinculadas de una pertenencia vigente. “Un padrón numeroso no demuestra una vida partidaria intensa, ni su reducción equivale necesariamente a perder militantes activos”, explicó.

“Los incentivos para afiliarse a un partido político son prácticamente nulos”, planteó Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho y especialista en legislación electoral. Asegura que los partidos dejaron de ofrecer a sus afiliados un derecho especial: el de participar en la selección de los candidatos. Incluso con las PASO, señaló, en la mayoría de los casos las listas se definieron mediante acuerdos de cúpula.

“El vínculo entre los partidos y la sociedad está quebrado. Las afiliaciones nuevas -si las hay- responden a la necesidad de conseguir el reconocimiento como partido y no son espontáneas sino reclutadas”, sintetizó Ferreira Rubio.

Militantes libertarios bailan con un león Santiago Filipuzzi - LA NACION

El desafío de elegir candidatos sin las PASO

La suspensión de las primarias podría tener consecuencias tanto en la organización interna de los partidos como en la cantidad de fuerzas que compitan en las elecciones generales.

Cruz advirtió que las PASO funcionan como una herramienta estatal para aquellos espacios que no consiguen resolver sus diferencias internamente. Sin esa instancia, los dirigentes que no encuentren canales para competir dentro de sus partidos podrían presentar listas a través de otras agrupaciones. Las rupturas de alianzas y las disputas por candidaturas podrían trasladarse así a las elecciones generales y generar una mayor fragmentación de la oferta electoral.

Gallo, por su parte, puso el acento en los límites que ya tenía el sistema de primarias. Si bien las PASO ampliaron el universo de personas habilitadas para participar en la selección de candidatos, no garantizaron una competencia efectiva. “Las conducciones conservaron herramientas para negociar candidaturas, acordar listas únicas y condicionar quiénes llegan a competir”, sostuvo la investigadora.

Acto peronista por el Día de la Militancia en San Fernando Camila Godoy

Ese es el desafío que asoma en el peronismo, donde la definición de candidaturas para 2027 se cruza con las diferencias entre los sectores que responden a Sergio Massa, Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Massa ya deslizó entre los suyos su intención de avanzar con una gran interna partidaria digital.

Sin las PASO, el PJ deberá encontrar un mecanismo propio para dirimir sus diferencias o volver a recurrir a un acuerdo de cúpulas. Si no hay consenso, una de las alternativas para los sectores desplazados será competir por fuera del partido.

El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto por el Día de la Soberania en el municipio de Punta Indio Nicolas Aboaf/ Prensa pcia. Buenos Aires

Un dilema similar enfrentan los dirigentes oficialistas con aspiraciones electorales propias que no cuentan con el visto bueno de Karina Milei, la jefa de LLA. Patricia Bullrich, que exhibe buenos niveles de imagen pública en las encuestas, comenzó a marcar diferencias con el rumbo oficial, aunque por ahora se mantiene dentro del espacio libertario.

Para Gallo, los partidos argentinos tienden a organizarse alrededor de liderazgos personales y coaliciones que se reconfiguran en cada elección. Cruz, en tanto, advierte sobre las dificultades de las estructuras partidarias para renovar sus dirigencias e incorporar nuevas generaciones.

Patricia Bullrich suma desmarques públicos de la gestión libertaria Rodrigo Néspolo

Los partidos tradicionales, en retroceso

Dos de cada cinco argentinos afiliados a un partido político pertenecen al PJ. Con 3.038.487 afiliados, sigue siendo la fuerza con el padrón más numeroso del país, seguida por la Unión Cívica Radical (UCR), con 1.743.492. Sin embargo, ambos partidos perdieron alrededor del 16% de sus afiliados durante la última década.

Entre 2024 y 2025, la UCR perdió un 2,8% de sus afiliados; el PJ y el Partido Socialista, un 2,1%, y Pro, un 1,8%.

La excepción es La Libertad Avanza (LLA), que en ese período registró un crecimiento del 34%. Con apenas 86.029 afiliados -el 0,2% del electorado nacional-, el partido de Milei ocupa el octavo puesto en cantidad de afiliaciones, por debajo del Movimiento Popular Neuquino. Su desempeño electoral contrasta con el tamaño de su estructura partidaria. Esto ilustra una transformación en el sistema de partidos: la posibilidad de construir una fuerza competitiva sin contar con una red robusta de afiliados.

La distribución geográfica también es heterogénea. Formosa (41%), Corrientes (39%) y Santiago del Estero (36%) registran las mayores proporciones de electores afiliados. En el otro extremo se ubican la ciudad de Buenos Aires (16%), la provincia de Buenos Aires (18%) y Córdoba (19%).

En algunas provincias, los partidos tradicionales conservan un peso considerable. El PJ concentra el 70% de las afiliaciones partidarias de La Pampa, el 64% de Santiago del Estero y el 62% de La Rioja. La UCR, por su parte, reúne casi un tercio de los afiliados de Catamarca y Córdoba.

Convención radical bonaerense en La Plata UCR

En cuanto a la distribución por género, las diferencias son menores. Las mujeres representan entre el 53% y el 54% de los afiliados al PJ, la UCR y Pro. LLA presenta una composición prácticamente equilibrada: un 51% de hombres y un 49% de mujeres.

Según Ferreira Rubio, la desafección partidaria no es un fenómeno exclusivo de la Argentina. “Se repite en otros países que, en general, nunca han tenido partidos con tantos afiliados como los partidos argentinos”, explicó a LA NACION.

La discusión por las PASO se superpone, así, con un problema que las antecede. Como sintetizó Gallo, las primarias “no crearon la crisis partidaria, pero tampoco la revirtieron; su suspensión no reconstruye aquello que se debilitó”.