Las apariciones a cuentagotas de Cristina Kirchner y la defensa propia de Alberto Fernández en la campaña oficialista

“Vengo a traerles el saludo de la compañera Cristina, que hablé antes de venir para acá. La quise convencer pero no pude. Por eso, yo les quiero preguntar: ¿Ustedes tienen ganas de que Cristina se meta en la campaña?”. En el kirchnerismo todos sobreentienden que las apariciones públicas de la vicepresidenta son una decisión personalísima de ella, que siempre dosificó cuidadosamente cuándo y dónde hablar. Sin embargo, fue Máximo Kirchner quien, semanas atrás, en un acto en Hurlingham, puso de relieve el rol de “la compañera Cristina” en la campaña electoral de Unión por la Patria.

Hasta acá, la vicepresidenta participó de tres actos -el último de ellos hace diez días- junto a Sergio Massa. Estuvo al lado suyo el lunes posterior a la definición de la fórmula en el acto de repatriación de los vuelos de la muerte, en donde reivindicó a Eduardo “Wado” De Pedro; luego participó de la inauguración del gasoducto y le dedicó párrafos muy elogiosos al ministro de Economía; y finalmente -el lunes de la semana pasada- dio el presente en el evento para presentar un simulador de vuelo de Aerolíneas Argentinas, una participación que decidió ella ese mismo día, horas después de la dura derrota del PJ en Santa Fe.

Algunos en el oficialismo quisieran ver más seguido a la vice en esta etapa, en donde la clave pasa por consolidar un piso de electores panperonistas, con el núcleo duro K como un activo crucial. Para otros, en cambio, ella tuvo una presencia suficiente para dejar en claro que el ministro de Economía es su candidato y provocar el trasvasamiento de sus votos al líder del Frente Renovador.

“La doctora les ha dicho a todos que crezcan solos. No querrá ahora que digan que son pichones de ella. Seguramente entiende que el voto de ella va a estar y que es importante que Sergio sume por otro lado”, dijo a LA NACION un candidato legislativo que tiene muy buena llegada a la vice.

Cristina Kirchner y Sergio Massa en la última aparición conjunta

Con Axel Kicillof, que es el ultrakirchnerista que debe retener el distrito más importante del país para el kirchnerismo, Cristina hasta ahora no se mostró en la provincia de Buenos Aires. Algunos especulan que lo hará en los próximos días. “Si queríamos que fuera candidata a presidenta, obviamente la consideramos muy importante. Pero no nos corresponde decir qué tiene que hacer ella en la campaña porque ella es nuestra líder y conductora”, se limitan a decir en La Plata.

Para el sprint final de la campaña a las PASO también se especula con visitas de Cristina a municipios del conurbano en donde La Cámpora se juega duelos cruciales, como Hurlingham, donde el camporista Damián Selci enfrenta en la interna al intendente actual, Juan Zabaleta.

Más allá de sus apariciones públicas, la vice sigue activa puertas adentro y recibe frecuentemente a los candidatos de su riñón que tienen lugares en las listas legislativas. La relación con los intendentes, en cambio, la delega más en Máximo Kirchner.

Un funcionario que tiene un papel activo en la campaña consideró: “El kirchnerismo no tiene muy en claro el lugar de Cristina en la campaña. Seguramente no es el de quedarse en la casa ni tampoco el de aparecer todos los días. Pero algún protagonismo más va a tener. No van a permitir que se instale que se corrieron”.

Formato de campaña

En Unión por la Patria, al menos hasta acá, no plantearon hacer campaña a través de grandes actos frente a una platea de militantes, una línea que sigue los consejos proselitistas del asesor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí. No hubo un “evento de lanzamiento” que reuniera a todas las figuras del oficialismo en un solo escenario. Los referentes del oficialismo vienen haciendo recorridas de cercanía, cada uno por su lado, con De Pedro como coordinador de las agendas. Andrés “Cuervo” Larroque -pese a que no es candidato- optó, por caso, hacer campaña en distritos de la quinta sección electoral, en el sudeste de la provincia.

Para este sábado, el comando de campaña programó una caravana encabezada por Massa y Kicillof en La Matanza, un formato viejo que quieren resucitar para generar mística ante el temor de que haya un fenómeno de abstención de votantes peronistas enojados con el Gobierno. En el búnker de Unión por la Patria -donde nadie quieren ahondar sobre las apariciones de la vicepresidenta- creen que es importante reforzar la dupla del ministro de Economía con el gobernador de la provincia.

A la vicepresidenta, no obstante, hoy la agenda de campaña la volvió a poner en escena, luego de que funcionarios, intendentes y dirigentes del oficialismo repudiaran un video difundido por Pro en el que se ve a la precandidata presidencial Patricia Bullrich pedir una Argentina en la que estén “todos, menos Cristina”.

El papel de Alberto

Con el candidato presidencial sintonizado en un discurso de futuro y todo el comando proselitista mudado al búnker montado en Bartolomé Mitre 363, el papel de Alberto Fernández en la campaña electoral venía siendo prácticamente nulo. Recién el martes el Presidente se zambulló en el barro cuando confrontó en Twitter con la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Lo hizo en defensa propia, para resaltar sus logros de gobierno. “El rol de Alberto es el de puesta en valor y defensa de la gestión”, apuntan en la Casa Rosada.

¿"Vamos a hacerlo, porque ya lo hicimos"?



Lo hicimos nosotros, estimados @horaciorlarreta y @GerardoMorales.



JxC gobernó de 2015 a 2019. Lo que sí hicieron, ¿volverían a hacerlo? Contraer la deuda, aumentar el desempleo, ajustar jubilaciones, destruir la educación y la salud... https://t.co/UhJtMVlFfa — Alberto Fernández (@alferdez) July 25, 2023

Un ministro dijo a LA NACION: “Alberto se siente artífice de lo que está pasando. Cree que Massa es un buen candidato y está conforme con una fórmula que no va a hacer campaña en contra del Gobierno”.

El Presidente quiere dedicar los últimos meses de su gestión a reforzar su perfil internacional. Tras su viaje a Bruselas, en la Casa Rosada confirman que asistirá a la Asamblea de la ONU en Nueva York y a la del G20 en Nueva Delhi, ambas en septiembre. No se descarta que, por la proximidad de ambas cumbres, se sumen otras reuniones internacionales en medio de los eventos, para unificar todo en una única misión. De confirmarse, el jefe de Estado tendrá un viaje al exterior extenso entre las PASO y las generales.

“Alberto está muy tranquilo, no habla de su futuro o de qué va a hacer cuando se vaya, pero está tranquilo porque cree que trabajó siempre para que no se rompa el espacio. Lo hizo hasta el final”, remarcan en su círculo íntimo.

Después del evidente ninguneo de Cristina Kirchner al Presidente en la inauguración del gasoducto, nadie proyecta una nueva foto conjunta. En la Casa Rosada aseguran que el contacto de Fernández con Massa es cotidiano y que su representación en el búnker de Unión por la Patria está dada por Agustín Rossi -el compañero de fórmula que designó el Presidente como parte de la negociación in extremis de la lista de unidad- y por el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. Este último funcionario, en rigor, ganó una oficina propia en el comando de campaña por los acuerdos políticos que zurció para entronizar al ministro de Economía como el candidato único del peronismo.