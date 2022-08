Las frases más destacadas de la defensa de Cristina Kirchner

Un día después de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión, inhabilitación perpetua y decomiso por al menos 5321 millones de pesos para Cristina Kirchner y luego de que la Justicia rechace su pedido para ampliar la indagatoria, la vicepresidenta decidió responder desde el Senado y transmitirlo vía Youtube.

Las frases más destacadas de su exposición, una suerte de alegato on-line, duró casi una hora y media.

“No eran acusaciones, sino un guion y bastante malo”

Puntual, la vicepresidenta comenzó con su descargo y consideró un “guion” la exposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

“El juicio comienza con esta construcción, con esta ficción de rutas no hechas, rutas inexistentes, sobreprecios. No eran acusaciones, sino un guión y bastante malo por cierto, además de falso”, atacó Cristina Kirchner a los fiscales Luciani y Mola y agregó: “Nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado”.

El fiscal Diego Luciani durante la última jornada de exposición del Ministerio Público. Captura

Luego, volvió a referirse al guión y disparó también contra los medios: “Ellos [Mola y Luciani] habían adoptado el guion de los medios que es un problema grave que tiene hoy el sector del poder”.

“¿Cuáles son los criterios de Luciani y Mola?”

Cristina Kirchner mostró los chats de José López y leyó intercambios entre el exsecretario de Obras Públicas y Nicolás Caputo, el empresario y “hermano” de Mauricio Macri. “La cotidianidad de las comunicaciones da una relación que me llama la atención que, con los criterios y los códigos que Luciani y Mola han examinado algunos hechos, no les llame la atención esto”, planteó.

Último día de alegatos en la causa Vialidad. Fiscal Sergio Mola

“¿Cuáles son los criterios de Luciani y Mola?”, repitió la vicepresidenta varias veces. Luego de leer varios intercambios entre Caputo y López, Cristina Kirchner se preguntó: “¿Lo habrá leído? [Luciani] Porque si lo leyó y no lo escandalizo, ojo” y agregó: “En los criterios de Luciani y Mola esto debería ser un escándalo monumental”.

“La que se siente una boluda, soy yo”

“La que se siente una boluda soy yo”, se molestó la vicepresidenta al desgranar los mensajes sobre su funcionario y Caputo por la obra del soterramiento del tren Sarmiento.

Uno de los chats que leyó Cristina de Caputo al colaborador de López, Amilcar Fredes decía: “No decile que hablen con Flavio y Rodney. Ellos lo saben bien. Que no se hagan los bolu”. Agregó ella: “Debe ser de boludos. En realidad, la que me siento muy boluda soy yo”.

“Ustedes, huyen; nosotros, cuando nos persiguen nos quedamos acá”

“Ustedes, huyen. Nosotros, cuando nos persiguen, nos quedamos acá, en la Argentina”, dijo desafiante Cristina Kirchner sobre la situación de Fabián Rodríguez Simón, un exasesor de Mauricio Macri que está en Uruguay y afronta un pedido de captura internacional en el marco de una causa en la que se lo investiga por la extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Cambiemos. Rodríguez Simón es actual diputado del Parlasur. “El jefe de la mesa judicial del macrismo sigue prófugo”, apuntó.

Cristina Kirchner muestra una foto de "Pepín" Rodríguez Simón, Elisa Carrió y Mariana Zuvic

“Seguramente a Pepin Rodríguez Simón no lo conocen tanto”, dijo la vicepresidenta y mostro una foto de Simón con Elisa Carrió y Mariana Zuvic, las referentes de la Coalición Cívica que la denunciaron. “El único que uso los fueros del Parlasur para no ser extraditado es este chiquito que está acá”, disparó mientras lo señalaba en la foto.

“Había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares de José López”

Cristina Kirchner se quejó de que no se haya investigado el caso de José López, elexsecretario de Obra Pública de su gobierno que fue capturado con 9 millones de dólares y armas. “¿Nadie investigó esto cuando encontraron a un tipo con 9 millones de dólares revoleando en un convento?”, preguntó y siguió: “¿Ustedes se enteraron que Caauto haya sido citado o investigado? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfono y estas llamadas? ¿Cómo investigaron esto? Yo me enteré de esto cuando los fiscales metieron esto en la causa entre gallos y medianoches”.

Y planteó: “¿Saben por qué cuando empezaron a tirar del ovillo pararon? Porque aparecieron los macristas. Los nueve millones de López eran de ellos. Cuando el fiscal dice cuando uno aprieta sale pus, tiene razón fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas”.

“No tengo chats de WhatsApp con nadie”

Cristina Kirchner se defendió del intercambio de chats que se desprenden del teléfono secuestrado al exsecretario de Obra Pública José López. “No tengo chats de WhatsApp con nadie”, dijo. Luego, calificó de “horrible” el episodio de López cuando fue capturado con bolsos con millones de dólares y armas en un convento de Luján. Agregó además que “los fiscales no leyeron las pruebas”.

“No es un juicio contra Cristina Kirchnes, es un juicio al peronismo”

“Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo: es contra los que peleamos por las jubilaciones, el salario, la obra pública”, planteó la vicepresidenta.

“Ya no están los militares, está el partido judicial. Acá van un paso más allá: se protege a los que roban en el país”, protestó Cristina Kirchner. Y agregó: “Se comprobó que Mauricio Macri siguió a los familiares del ARA San Juan y quién los sobresee: el arquero del Liverpool. Acá no pasa naranja”.

“Ellos son y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada. A los que sí les pasan cosas son a los argentinos que no tienen guita, que no les alcanza nada y por como destruyeron lo que durante 12 años pudimos construir”, consideró. “Por eso pide el fiscal 12 años, son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos”, dijo y enumeró logros de su gestión.

“Me van a estigmatizar por eso, por eso me van a condenar y les quiero decir algo: si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”

La vicepresidenta se despidió con un mensaje desafiante, después de haber hablado una hora y media.