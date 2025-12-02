Las mansiones de Chiqui Tapia en fotos satelitales: una quinta en Exaltación de la Cruz y caserones en Cardales y San Isidro

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, declaró oficialmente que posee siete propiedades, todas incorporadas entre 2006 y 2020, que conforman el núcleo completo de su patrimonio inmobiliario, en medio de denuncias que le adjudican otros inmuebles vía testaferros. Las mansiones en blanco están ubicadas en Exaltación de la Cruz, Cardales y San Isidro, zonas de alto valor en dólares.

La más antigua es una quinta en Exaltación de la Cruz (230 m², año 2006), seguida por dos inmuebles en San Juan, adquiridos en 2012 (102 m²) y 2013 (519 m²). El año de mayor expansión fue 2019, cuando sumó tres activos clave: una casa en Beccar (315 m², adquirida por venta de activos), un departamento en el barrio porteño de Caballito (291 m²) y un caserón en Cardales.

Así surge de dos declaraciones juradas del principal dirigente del fútbol argentino, de 2024 y 2025. Este año Tapia presentó en la provincia de Buenos Aires, y antes en la Ciudad, una arquitectura de su patrimonio: por lo menos siete inmuebles, dos vehículos e ingresos millonarios provenientes de tres actividades. Su crecimiento inmobiliario tuvo dos etapas: 2012/2013 y 2019; en 2020 se detuvo.

La propiedad de Claudio Tapia en Exaltación de la Cruz, al noroeste del Gran Buenos Aires Captura

Además del Ceamse, -del que ahora es presidente-, Tapia trabajó en Televisión Federal Argentina, el sindicato de Camioneros y en la empresa Solbayres. El mayor crecimiento económico que podría haber percibido se daría ahora, que tiene cinco trabajos y que en dos cobra en dólares. Pero los cargos en Conmebol (por unos $60 millones al mes) y en FIFA (monto desconocido), no le reportaron nuevos bienes inmuebles o muebles, por lo menos a título propio o de su núcleo familiar.

Al contrario, entre 2024 y 2025 se deshizo de todos sus ahorros, según declaró él mismo. En la misma presentación surge que, en 2006, Tapia compró una propiedad en Exaltación de la Cruz. Justificó que lo hizo con ingresos propios, y que la parcela tenía 230 metros cuadrados en total.

Sin embargo, según pudo confirmar LA NACION, esa chacra se expandió a dos parcelas contiguas, con lo que Tapia consiguió un predio de alrededor de 6.100 metros cuadrados, de acuerdo con la información catastral de la provincia de Buenos Aires. Por imágenes satelitales se pueden ver algunas de las comodidades de la quinta, especialmente la cancha de fútbol 11.

El crecimiento del lote de Chiqui Tapia en Exaltación de la Cruz Captura

El siguiente movimiento en la estructura patrimonial de Tapia apareció en 2012, cuando declaró haber adquirido una vivienda en San Juan, su provincia natal. Ese inmueble, de 102 m², figura en la DJ anterior con un valor fiscal de $1.169.892 y en la DJ 2025 como “Terreno – San Juan”, por la irrisoria suma de $153.708, manteniendo la antigüedad de ingreso, aunque bajo otra categoría.

Un año después, en 2013, incorporó otro inmueble en San Juan: una casa de 519 m², registrada en la DJ previa con un valor fiscal de $717.631 y en 2025 como “Casa – San Juan” por solo $250.673. Ambas fueron originalmente declaradas como bienes propios y, en la DJ 2025, pasan a formar parte del conjunto ganancial.

El salto patrimonial más intenso de “Chiqui” Tapia ocurrió a partir de 2019, dos años después de asumir la conducción de la AFA. Ese año ingresaron tres inmuebles: declaró la compra de la casa de Beccar, San Isidro, con 315 m², con origen en “venta de activos”.

La casa de Tapia en la localidad de Beccar, partido de San Isidro Captura

Ese mismo 2019, también ingresó a su declaración jurada la propiedad más grande de toda su estructura: un megaterreno en Campana, con un una superficie de 2.430 m² y un origen de compra asociado a un crédito hipotecario. Su valor fiscal declarado fue de $10.918.214, y en la DJ 2025 se integró dentro del conjunto de inmuebles que figuran como gananciales sin desglose individual. El año de entrada al patrimonio, en este caso, es clave: coincide con su consolidación como presidente de la AFA.

El tercer ingreso de 2019 correspondió al departamento de Caballito, de 291 m², adquirido por “compra – ahorro”. Ese inmueble mantenía en la DJ anterior un valor fiscal de $1.084.787, y en 2025 figura simplemente como “Departamento – CABA”, ganancial.

Entre los ingresos más recientes aparece una propiedad situada en Ingeniero Maschwitz, incorporada en 2020, con 280 m² y un valor fiscal de $12.000.000. En la DJ 2025 ya no se menciona Maschwitz por ese nombre, pero la equivalencia por superficie y rango de valores da cuenta de que se trata de la casa en Cardales, muy cerca del Sofitel y dentro del mismo complejo. Fue el último ingreso al patrimonio de Tapia.

Propiedad de Chiqui Tapia en Cardales Captura

Los vehículos también se reconfiguran según sus años de ingreso. En la DJ anterior figuraba una BMW X4 adquirida en 2017, valuada en $4.985.000, junto a una Fiat Ducato del mismo período por $1.854.620. En la DJ 2025 declaró dos vehículos gananciales: uno por $22.052.800 y otro por $5.000.200, lo que implica un cambio total de flota.

El documento también registró la venta de un vehículo en 2024 por $44.306.250, un movimiento económico que no aparece en la DJ anterior y que marca, paradójicamente, la mayor operación sobre bienes muebles de “Chiqui” Tapia en los últimos años.