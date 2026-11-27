Tras un acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo, el Senado sancionó ayer la ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar y Apuestas en Línea, con el respaldo unánime de los 72 legisladores de la Cámara alta. El texto establece numerosas prohibiciones a la publicidad de las apuestas online y los patrocinios deportivos, además de reforzar los controles para impedir el acceso de menores a las plataformas de juego.

El proyecto fue inicialmente impulsado hace dos años por la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) y logró la media sanción de la Cámara baja en noviembre de 2024. La iniciativa llevaba casi dos años frenada en el Senado y estaba a punto de perder estado parlamentario.

En medio de intereses cruzados de la Iglesia, las casas de apuestas, los clubes de fútbol y las loterías provinciales, la presión de las autoridades eclesiásticas –impulsadas por la visita del papa León XIV– resultó fundamental para que las distintas bancadas acordaran avanzar con el proyecto en el Senado y, de esta manera, convertirlo en ley.

La prevención de ludopatía se convirtió en ley por unanimidad Pilar Camacho

El artículo 50 establece que la ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. A partir de ese momento, según el texto de la normativa aprobada en el Senado, el Gobierno tendrá un plazo de 120 días para reglamentarla (artículo 53).

Los ejes de la ley

1) Publicidad y promociones . Prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts y eventos culturales, así como la promoción indirecta mediante influencers y figuras públicas. La prohibición alcanza a la indumentaria deportiva. También elimina los bonos de bienvenida.

. Prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts y eventos culturales, así como la promoción indirecta mediante influencers y figuras públicas. La prohibición alcanza a la indumentaria deportiva. También elimina los bonos de bienvenida. 2) Apuestas y deporte . Impide que las empresas de apuestas patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos. A su vez, excluye de las listas electorales de asociaciones civiles deportivas a quienes mantengan vínculos directos o indirectos con compañías de apuestas online.

. Impide que las empresas de apuestas patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos. A su vez, excluye de las listas electorales de asociaciones civiles deportivas a quienes mantengan vínculos directos o indirectos con compañías de apuestas online. 3) Acceso de menores . Prohíbe el acceso de menores de edad a sitios de apuestas en línea y obliga a las plataformas a verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante sistemas biométricos conectados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), tanto al registrarse como al iniciar sesión. La exigencia alcanza también a las billeteras virtuales.

. Prohíbe el acceso de menores de edad a sitios de apuestas en línea y obliga a las plataformas a verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante sistemas biométricos conectados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), tanto al registrarse como al iniciar sesión. La exigencia alcanza también a las billeteras virtuales. 4) Autoexclusión y prevención . Crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), para que las personas puedan bloquear voluntariamente su acceso a las apuestas. Además, las plataformas deberán ofrecer herramientas de autoevaluación, mostrar historiales de juego, emitir alertas sobre el tiempo acumulado y establecer límites para las sesiones. También les exige aportar a los usuarios información precisa sobre la probabilidad de obtener premios y disponer de una opción visible de la herramienta de asistencia a personas con ludopatía.

. Crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), para que las personas puedan bloquear voluntariamente su acceso a las apuestas. Además, las plataformas deberán ofrecer herramientas de autoevaluación, mostrar historiales de juego, emitir alertas sobre el tiempo acumulado y establecer límites para las sesiones. También les exige aportar a los usuarios información precisa sobre la probabilidad de obtener premios y disponer de una opción visible de la herramienta de asistencia a personas con ludopatía. 5) Medios de pago . Solo permite apostar con tarjetas de débito y billeteras electrónicas sujetas a límites diarios. Prohíbe utilizar tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a la Anses.

. Solo permite apostar con tarjetas de débito y billeteras electrónicas sujetas a límites diarios. Prohíbe utilizar tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a la Anses. 6) Operadores . Establece requisitos para acceder a las licencias y excluye, entre otros, a quienes tengan determinadas deudas con el Estado, por cuota alimentaria, antecedentes por fraude, lavado de dinero o juego clandestino, o vínculos con funcionarios de los organismos reguladores o con actividades deportivas.

. Establece requisitos para acceder a las licencias y excluye, entre otros, a quienes tengan determinadas deudas con el Estado, por cuota alimentaria, antecedentes por fraude, lavado de dinero o juego clandestino, o vínculos con funcionarios de los organismos reguladores o con actividades deportivas. 7) Sanciones y juego clandestino . Establece multas por incumplimientos y penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes operen apuestas sin autorización, con agravantes cuando estén involucrados menores. Hasta ahora, la pena era de entre tres y seis años de prisión. Además, la ley fija que la Justicia podrá disponer en trámite sumarísimo el bloqueo de los sitios en que se realicen ofertas de juegos de azar en línea no autorizadas o la suspensión preventiva de las plataformas autorizadas que incumplan las disposiciones de esta ley.

. Establece multas por incumplimientos y penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes operen apuestas sin autorización, con agravantes cuando estén involucrados menores. Hasta ahora, la pena era de entre tres y seis años de prisión. Además, la ley fija que la Justicia podrá disponer en trámite sumarísimo el bloqueo de los sitios en que se realicen ofertas de juegos de azar en línea no autorizadas o la suspensión preventiva de las plataformas autorizadas que incumplan las disposiciones de esta ley. 8) Medidas de concientización. Prevé campañas de prevención y actividades educativas en las escuelas sobre apuestas online, ludopatía y educación financiera.

Juego ilegal

Ayer el Senado también dio media sanción por unanimidad (con 71 votos positivos) al proyecto oficialista de combate contra el juego ilegal, que propone bloquear sitios de apuestas no autorizados, impedir las operaciones financieras vinculadas con esas plataformas y establecer sanciones para quienes faciliten su funcionamiento.

Festejos en el oficialismo tras la sesión en el Senado Marina Espeche

Se trata de una iniciativa complementaria a la ley contra la ludopatía, que incluye cambios impulsados por la Casa Rosada. Entre ellos, facultar al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para bloquear por vía administrativa los sitios de apuestas que operan de manera irregular y reforzar las medidas de protección de los menores de edad.

“El segundo proyecto es complementario porque si regulamos con dureza a los juegos legales en el primero pero no damos herramientas para perseguir a los ilegales, empujamos a los usuarios y menores hacia los lugares donde no hay controles”, puntualizó la senadora oficialista Ivanna Arrascaeta.