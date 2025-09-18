Las ocho chicanas de Adorni al sugerir cómo se podría aplicar la ley de financiamiento universitario
En conferencia de prensa, el vocero presidencial se refirió al revés que sufrió el Gobierno el miércoles en Diputados; “Parece que no importa el esfuerzo que hizo la gente”, apuntó
- 4 minutos de lectura'
Tras el doble revés que sufrió el gobierno de Javier Milei con el rechazo a los vetos de las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan, el vocero presidencial Manuel Adorni apuntó contra los diputados que aprobaron originalmente la ley pero que ayer rechazaron el veto y los acusó de hacer “demagogia”.
“El Presidente planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia. Parece que no importa el esfuerzo que hizo la gente para tener equilibrio fiscal y para entrar en el camino de una Argentina distinta. Quedó expuesto una vez más el modus operandi de la casta: el nulo interés en el equilibrio fiscal y la obsesión por destruir el plan económico y sacar a millones de la pobreza”, acusó el portavoz este jueves por la mañana.
Así, en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, Adorni chicaneó a los legisladores con sugerencias irónicas para financiar las leyes: “Pensemos, por un momento, que si queremos financiarlo con otras partidas deberíamos, por ejemplo, suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, cuatro meses para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto".
“Otra forma de financiarlo es aumentar el IVA del 21% al 24% por 45 días. Habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad se financia con más impuestos", dijo y enumeró: “Tengo otros ejemplos para que entiendan la gravedad de financiar: equivale a suspender todos los planes sociales por tres meses o suspender todos los subsidios energéticos por cuatro meses. Podemos suspender el presupuesto del Poder Judicial por cinco años. O suspender el total de los subsidios al transporte por 1 año y 6 meses. Son algunas de las equivalencias para que la gente entienda el horror que han votado el día de ayer".
Y siguió: “Esto es equivalente a suspender las jubilaciones de privilegio por tres meses. La pregunta es si la casta está dispuesta a votar este tipo de cuestiones. Hay otras equivalencias para que se entienda la magnitud: habría que despedir a 60 mil empleados públicos o suspender el subsidio al transporte por un mes.
El vocero habló en una conferencia breve, que comenzó casi una hora más tarde de lo programado, en la previa a que el Senado inicie el debate para tratar el veto a la ley que obliga al Ejecutivo a repartir de manera automática con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).
“Este Gobierno propuso actualizar en términos reales en educación un 8% por encima de la inflación. Las jubilaciones un 5%, pensiones un 5%, universidades un 8%”, enumeró y anticipó: “Las actualizaciones de gastos fueron de 0 pesos. El 26 de octubre tenemos una oportunidad histórica de renovar el Congreso y evitar que el partido del Estado dilapide el futuro de los argentinos".
En este marco, destacó que durante la administración mileísta se alcanzó el superávit “más alto del siglo” y el “mayor en 35 años”. “Por cuestiones como estas la casta atenta contra el equilibrio fiscal, porque es consciente de que el país va por el camino correcto y de que si aprovecha los recursos nunca más van a ocupar un lugar de decisión”, apuntó y marcó: “O, tal vez, quieren volver al Gobierno porque el motín a repartir es más jugoso que nunca”.
“Lo que falla es un sistema esquemático político que no quiere que la Argentina avance. Va más allá de determinado gobernador, diputado o senador. Está claro que hay un esquema en donde quieren poner palos en la rueda para que la Argentina estalle, pero no lo vamos a permitir”, adelantó y subrayó: “Más allá de los errores que podamos cometer, está claro que cuando atentás contra el equilibrio fiscal la intención es una sola: que no puedas gobernar. Por eso apelamos a que en octubre eso cambie y a que el partido del Estado entienda que la gente quiere otra cosa".
Otras noticias de Manuel Adorni
- 1
Tras un Zoom con gobernadores, la Casa Rosada evalúa aumentos para el Garrahan y universidades para suavizar el revés en Diputados
- 2
Caso $LIBRA: los impulsores de la demanda colectiva en Estados Unidos buscan reactivar el embargo preventivo
- 3
Cecilia Moreau advirtió la ausencia de Martín Menem, corrió al micrófono y abrió la sesión en Diputados
- 4
Sesión en el Senado contra el veto de Milei a la ley de ATN, en vivo: últimas noticias