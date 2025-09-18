Las ocho chicanas de Adorni al sugerir cómo se podría aplicar la ley de financiamiento universitario

Tras el doble revés que sufrió el gobierno de Javier Milei con el rechazo a los vetos de las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan, el vocero presidencial Manuel Adorni apuntó contra los diputados que aprobaron originalmente la ley pero que ayer rechazaron el veto y los acusó de hacer “demagogia”.

“El Presidente planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia. Parece que no importa el esfuerzo que hizo la gente para tener equilibrio fiscal y para entrar en el camino de una Argentina distinta. Quedó expuesto una vez más el modus operandi de la casta: el nulo interés en el equilibrio fiscal y la obsesión por destruir el plan económico y sacar a millones de la pobreza”, acusó el portavoz este jueves por la mañana.

Así, en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, Adorni chicaneó a los legisladores con sugerencias irónicas para financiar las leyes: “Pensemos, por un momento, que si queremos financiarlo con otras partidas deberíamos, por ejemplo, suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, cuatro meses para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto".

“Otra forma de financiarlo es aumentar el IVA del 21% al 24% por 45 días. Habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad se financia con más impuestos", dijo y enumeró: “Tengo otros ejemplos para que entiendan la gravedad de financiar: equivale a suspender todos los planes sociales por tres meses o suspender todos los subsidios energéticos por cuatro meses. Podemos suspender el presupuesto del Poder Judicial por cinco años. O suspender el total de los subsidios al transporte por 1 año y 6 meses. Son algunas de las equivalencias para que la gente entienda el horror que han votado el día de ayer".

Y siguió: “Esto es equivalente a suspender las jubilaciones de privilegio por tres meses. La pregunta es si la casta está dispuesta a votar este tipo de cuestiones. Hay otras equivalencias para que se entienda la magnitud: habría que despedir a 60 mil empleados públicos o suspender el subsidio al transporte por un mes.

El vocero habló en una conferencia breve, que comenzó casi una hora más tarde de lo programado, en la previa a que el Senado inicie el debate para tratar el veto a la ley que obliga al Ejecutivo a repartir de manera automática con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).

Manuel Adorni en el búnker de La Libertad Avanza. Ignacio Amiconi - LA NACION

“Este Gobierno propuso actualizar en términos reales en educación un 8% por encima de la inflación. Las jubilaciones un 5%, pensiones un 5%, universidades un 8%”, enumeró y anticipó: “Las actualizaciones de gastos fueron de 0 pesos. El 26 de octubre tenemos una oportunidad histórica de renovar el Congreso y evitar que el partido del Estado dilapide el futuro de los argentinos".

En este marco, destacó que durante la administración mileísta se alcanzó el superávit “más alto del siglo” y el “mayor en 35 años”. “Por cuestiones como estas la casta atenta contra el equilibrio fiscal, porque es consciente de que el país va por el camino correcto y de que si aprovecha los recursos nunca más van a ocupar un lugar de decisión”, apuntó y marcó: “O, tal vez, quieren volver al Gobierno porque el motín a repartir es más jugoso que nunca”.

“Lo que falla es un sistema esquemático político que no quiere que la Argentina avance. Va más allá de determinado gobernador, diputado o senador. Está claro que hay un esquema en donde quieren poner palos en la rueda para que la Argentina estalle, pero no lo vamos a permitir”, adelantó y subrayó: “Más allá de los errores que podamos cometer, está claro que cuando atentás contra el equilibrio fiscal la intención es una sola: que no puedas gobernar. Por eso apelamos a que en octubre eso cambie y a que el partido del Estado entienda que la gente quiere otra cosa".