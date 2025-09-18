Video: así fue el cruce entre Cristian Ritondo y Silvia Lospennato en el Congreso

Durante la sesión en Diputados en la que se trataron los vetos que firmó el presidente Javier Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica, dos importantes figuras de Pro se cruzaron en el recinto. Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, dejaron en evidencia la fuerte crisis interna que atraviesa el partido de Mauricio Macri.

El rechazo a los vetos significó otro duro revés para el Gobierno. Una vez más, Lospennato, una de las dirigentes de Pro que resistió el entendimiento electoral con los libertarios, se diferenció con la mayoría de su bancada y actuó en contra de los intereses del oficialismo a la hora de votar.

El cruce

Lospennato, a quien Milei pasó de elogiar a cuestionar por sus críticas al Gobierno por la caída del proyecto de ficha limpia en el Senado, había anticipado que no acompañaría a la Casa Rosada este miércoles en estos dos temas sensibles.

La diputada explicó las razones de su voto luego de que Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de Macri y actual candidato a diputado nacional de LLA en Buenos Aires, apuntara contra ella y otros legisladores de Pro por votar en la misma sintonía que el kirchnerismo.

Finocchiaro dijo que “sería magnífico” que el Congreso cambiara su hemiciclo para emular el sistema de “gradas enfrentadas” del parlamento inglés. “Así algunos colegas podrían sin pudor cruzar hacia las gradas de enfrente donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno”, lanzó Finocchiaro. A menos de un metro, sentada en su banca, lo escuchaba Lospennato.

Fernando Iglesias junto a Silvia Lospennato. Tratamiento de las Leyes de financiamiento universitario y de emergencia sanitaria en salud pediatrica. Camara de Diputados, Congreso Nacional Soledad Aznarez

Lospennato luego tomó la palabra e introdujo: “Es una buena oportunidad hablar después de otro compañero de bloque para mostrar que no siempre todos pensamos lo mismo”.

Luego de su discurso, la diputada -que en diciembre asumirá una banca en la Legislatura porteña- se trenzó en una fuerte discusión con Finocchiaro y Fernando Iglesias. L

Lospennato le reprochó a Finocchiaro su mensaje. Le dijo que no podía tildarla de “kirchnerista” y que no iba pasarse para el bando de Fuerza Patria. “No te voy a permitir que me digas kirchnerista porque no voto como vos querés”, le advirtió.

El cruce de Cristian Ritondo y Silvia Lospennato por no apoyar los vetos de Milei. Crédito: Delfina Celichini

“Calmate”

Tras eso, Ritondo se dio vuelta para increparla. Le dijo que estaba “cansado” de su actitud y que no podía quejarse de que otros hablaran cuando ella se movía con autonomía. Le recriminó también que haya actuado con indisciplina frente a la decisión conjunta del bloque de respaldar a los vetos de Milei.

Todo esto ocurrió en un tono elevado. “Calmate”, le decía Iglesias a Lospennato. Mientras, Silvana Giudici y Martín Maquieyra intentaban apaciguar a Ritondo.

Silvia Lospennato. Soledad Aznarez

Horas más tarde, Iglesias presentó una nota ante Ritondo en la que acusó a Lospennato de haberle dicho “sos un provocador y ojalá que la gente te lo haga notar en la calle”.