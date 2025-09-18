Tras rechazar los vetos de Javier Milei, diputados cantaron contra Karina Milei

Luego de que el Gobierno recibiera el duro revés del rechazo a los vetos presidenciales a las leyes de emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y de financiamiento universitario, un grupo de diputados de la oposición comenzó a aplaudir y cantar una canción contra la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Tal como muestran los videos capturados este miércoles por la tarde en el recinto del Congreso, luego del fallo contra la administración mileísta varios legisladores kirchneristas comenzaron a entonar el jingle “Alta coimera" que se popularizó en el canal de streaming Gelatina.

Los diputados que le cantaron a Karina Milei en el Congreso

“Alta coimera, Karina es alta coimera”, dice la melodía, al ritmo de la canción popular cubana “Guantanamera”. El tema hacía alusión al escándalo de los audios filtrados por el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se habla de un presunto esquema de corrupción que involucraría a la hermana del Presidente y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En una sesión marcada por los cruces, reclamos y un fuerte clima de confrontación, al finalizar -y con el recinto todavía ocupado- cuando los diputados de bloques opositores se levantaban de sus asientos se dispusieron a entonar los cánticos en tono burlón e irónico.

Antecedentes

Sin embargo, esta no fue la primera vez que el hit se pronunció en el Congreso. El pasado 4 de septiembre, cuando la Cámara alta debatía la Ley de emergencia en discapacidad que había sido vetada por el jefe de Estado, la senadora kirchnerista por Tierra del Fuego Cristina López también cantó la popular canción. “¿Saben qué está cantando la gente en la calle?”, preguntó.

La senadora Cristina López canta contra Karina Milei en su discurso

Al iniciar su discurso, López indicó que la Cámara “tiene la obligación” de rechazar el veto del Poder Ejecutivo porque los votaron para “representar y proteger a los más vulnerables, a los más débiles y no para destruirlos como lo están haciendo los libertarios y sus cómplices”, dijo.

En la misma línea, añadió: “Desde que asumieron son un Gobierno coimero, una banda de chorros que veta la ley de emergencia en discapacidad, mientras que recortan pensiones, roban con los medicamentos y roban con los anteojos de nuestros abuelos -en alusión a las denuncias por sobreprecios en PAMI-”.

Sobre el final de su disertación, la legisladora fueguina propuso un proyecto de ley para financiar a la Agencia Nacional de Discapacidad. “Sería del 3% que le podríamos sacar a los más ricos y ese impuesto se le podría llamar impuesto Karina. Y, la verdad, qué bueno sería que esa plata vaya realmente a los discapacitados y no al bolsillo de la coimera de la hermana de Milei, y no al bolsillo de los funcionarios de este Gobierno y mucho menos al bolsillo de los Menem", arremetió.