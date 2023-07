Las perlitas de la sesión en Diputados: del cruce entre Moreau y Lombardi por el tiempo a la chicana de Bregman para Espert

escuchar

Momentos de tensión y fuertes cruces se vivieron durante la sesión de este miércoles, que todavía lleva a cabo la Cámara de Diputados, para debatir un conjunto de temas consensuados -entre ellos proyectos de producción orgánica, violencia digital y créditos UVA- y otros más espontáneos como la posibilidad de debatir el próximo 23 de agosto la derogación de la Ley de Alquileres.

La sesión fue impulsada por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, tras alcanzar un acuerdo con la oposición sobre los temas a incorporarlos en el plenario. Se inició a las 12 del mediodía y contó con la presencia de 130 diputados.

Como en cada sesión, las “cuestiones de privilegio” o los pedidos de “apartarse del reglamento” despiertan cruces entre oficialismo y oposición. Esta vez no fue la excepción. Cuando la diputada de Chaco por el Frente de Todos, Lucila Masin, se excedió en el uso de la palabra (cada legislador tiene un tiempo determinado), la presidenta de la Cámara, Moreau, se lo advirtió. Masin siguió y Hernán Lombardi, del Pro, empezó a cuestionar la conducción de la sesión.

“Diputado Lombardi, ya sé que la diputada Masin estaba excedida en el tiempo. Ya se lo dije. Respete a los demás”, advirtió Moreau.

Cruce entre Cecilia Moreau y Hernán Lombardi en Diputados

Luego, cuando la también diputada oficialista Carolina Moisés pidió la palabra por una cuestión de privilegio -se manifestó en contra del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por una “amenaza personal”-, Moreau tuvo que volver a llamarle la atención al exministro de la ciudad de Buenos Aires.

“Yo no le eché la culpa a [Omar] De Marchi. Si tiene que hablar, pida la palabra. No esté a los gestos ahí abajo”, reiteró.

Cruce entre Cecilia Moreau y Hernán Lombardi en Diputados

El intercambio no terminó allí. Momento después, Lombardi tuvo la posibilidad de responderle a la titular de Diputados y recriminar su “mal control del tiempo”. “Le dio seis minutos de más [a Masin]. Su manejo de la cámara es discrecional. Ya se lo dijimos. Usted no reflexiona. Asi que basta, hasta ahí llego”, sentenció.

Cruce entre Cecilia Moreau y Hernán Lombardi en Diputados

Un nuevo cruce entre Myriam Bregman y José Luis Espert

La referente de la Izquierda y el libertario José Luis Espert cruzaron también fuertes acusaciones por la situación en Jujuy, luego de que el ahora integrante de Juntos por el Cambio (JxC) pidiera la expulsión de los legisladores de bloque por haber visitado esa provincia durante las protestas y represión policial, y los acusara de haber participado de los incidentes ocurridos, tras la reforma de la Constitución local.

En primera instancia, Bregman -que había pedido la palabra para expresarse en contra de la derogación de la ley de alquileres- aprovechó que su micrófono no funcionaba para lanzar un dardo contra la propuesta de desafuero planteada por el economista. “¿Ya nos expulsaron?”, dijo entre risas al no poder hacerse escuchar. Segundos después, solucionado el inconveniente con su micrófono, disparó: “Ah, pensé que ya nos habían expulsado”.

Cruce entre Myriam Bregman y José Luis Espert

Luego de la chicana, la referente del FIT-U acusó a Espert de terminar de “colectora” de Horacio Rodríguez Larreta, en referencia a su postulación a senador nacional de la lista del jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio.

“Se hace el gallito como se hacia el ausente diputado (Javier) Milei. No vamos a cambiar nuestros principios y valores, tenemos palabra y dudo que ellos puedan decir lo mismo. Lo que hicimos y estamos haciendo es acompañar al pueblo de Jujuy para los que nos votaron”, aseveró Bregman.

La legisladora rechazó asimismo que Espert los “llame sediciosos cuando él en plena pandemia acompañó a un motín policial” y agregó: “Fuimos totalmente coherentes, no sólo damos pelea en el recinto al estar en las calles, acompañando a la docencia a protestar contra esa reforma autoritaria”.

“No nos van a parar, van por mal camino. Para aquellos que plantean más ajuste, continuar con las políticas del FMI, el pueblo de Jujuy les habló a ustedes porque creyeron que porque se abrazaban al PJ y se felicitaban aprobando la reforma ya la tenían atada. Algo cambió en Jujuy”, expresó durante la sesión.

Por su parte, el libertario le respondió y pidió una cuestión de privilegio contra Bregman, a quien acusó de ser “de las primeras negacioncitas de la izquierda: “el Muro de Berlín se cayó, ya no existe más” y agregó. “Yo no quiero proscribir a nadie, pero en la Argentina no rige la Constitución soviética”.

Cruce entre Myriam Bregman y José Luis Espert en Diputados

“Acá rige la Constitución argentina que establece los delitos contra la Constitución que establece que el pueblo solo gobierna a través de sus representantes y cuando un grupo de personas cree atribuirse los derechos de ese pueblo es sedición”, dijo Espert.

Agregó que “el Código Penal establece cuáles son las penas para los que cometen el delito de sedición, levantamiento violento contra la autoridad que hicieron ustedes y si las personas además son funcionarios públicos, además de prisión le cabe la pena de inhabilitación para ejercer cargos. Pretendo que se aplique la ley con ustedes que no respetan la ley siendo una vergüenza para esta cámara”.

Y cerró: “Fueron a Jujuy a violentar la Constitución que la Asamblea aprobó. El único barro que pisaron fue el de un charco. Mi familia y yo laburamos el campo desde que hemos venido a este mundo. Me cagué de frio en la nada, a mi no me la va a contar. Han violado la Constitución, solo por eso inicié causa penal y he pedido la expulsión de esta cámara. Son delincuentes, han cometido delito de sedición”.

