Las propuestas de cambios electorales en la provincia de Buenos Aires se mantienen estancadas

Los intentos opositores en la provincia de Buenos Aires por impulsar cambios electorales como el de la implementación de la boleta única de papel, método que se utilizó a nivel nacional en 2025, no registran avances concretos en el ámbito legislativo. La misma suerte corre el proyecto de la Junta Electoral provincial, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, para extender plazos de presentación de listas y otros requisitos necesarios para la elección. Las comisiones encargadas de la reforma política no trataron aún las iniciativas, luego del reparto de poder que dejó una de ellas en manos del massismo (la del Senado bonaerense) y la otra en poder del kicillofismo (la de la Cámara de Diputados provincial).

Lleva más de tres meses sin movimientos un proyecto que la Junta Electoral bonaerense, que preside el titular de la Suprema Corte de Justicia provincial, Sergio Torres. Aprobado por la junta el 14 de abril, prevé extender los plazos electorales. Entre otros puntos, solicita elevar de 60 a 80 el lapso anterior a la elección en el que hay que presentar los pedidos de reconocimiento de alianzas, llevar de 50 a 60 días de anticipación la presentación de listas, y ampliar de 20 a 30 días el período de antelación para designar autoridades de mesa. “No ha habido ningún avance relacionado con ese planteo”, confirmaron a LA NACION desde la Junta Electoral. El proyecto se presentó cuando presidía la junta Hilda Kogan, jueza de la Corte provincial.

Las comisiones de reforma electoral que se conformaron en las dos cámaras de la Legislatura, no mostraron avances en los proyectos de cambios electorales, ya con la primera mitad del período ordinario de sesiones culminada (desde este lunes, la Legislatura entra en receso invernal por dos semanas). En Diputados, no se reunió nunca, informó uno de sus integrantes a este diario. En el Senado, hubo un único encuentro y, según indicó uno de sus miembros, se “va a retomar [la actividad] en agosto”.

Kogan, jueza de la Suprema Corte bonaerense, el año pasado, durante la organización de las elecciones provinciales JEB

El reparto de poder en las comisiones de reforma política fueron un dolor de cabeza para el peronismo legislativo bonaerense. Enfrascado en su interna entre cristinistas y kicillofistas, anudó una distribución que dejó al frente de la comisión en el Senado a la massista Malena Galmarini, y en la de Diputados, a la kicillofista Ana Luz Balor. En ambas comisiones hay expedientes sobre cambios electorales a la espera de debatirse, algunos ingresados el año pasado, con objetivos como la boleta única de papel (opositores) o la obligatoriedad de los debates de candidatos a gobernador (del oficialismo bonaerense).

Los proyectos más ambiciosos son los que apuntan a implementar la boleta única de papel en las elecciones bonaerenses. Hasta el momento, bancadas como las de la UCR+Cambio Federal y la Coalición Cívica, o la de La Libertad Avanza, implementaron jornadas de debate, pero no consiguieron avances concretos para llevar sus intenciones a los recintos de la Legislatura bonaerense.

El 10 de abril, La Libertad Avanza organizó una reunión de sus diputados y senadores provinciales con la por entonces directora nacional electoral, Luz Landívar (que dejó ese cargo en mayo, y fue reemplazada por Juan Pablo Limodio) con la boleta única de papel como tema central. El encuentro tuvo lugar en el anexo del Senado. Los libertarios presentaron proyectos desde noviembre de 2024 y el año pasado los reiteraron.

En tanto, los bloques legislativos UCR+Cambio Federal y Coalición Cívica ya pusieron en marcha al menos tres jornadas para impulsar sus proyectos de boleta única papel, comicios desdoblados, modernización de las elecciones PASO y aumento de las exigencias para conformar partidos políticos. También sin resultados en avances legislativos concretos, hicieron encuentros en abril (en la Cámara de Diputados provincial y en Mar del Plata) y en mayo (en Bahía Blanca), con dirigentes como el exdirector nacional electoral Alejandro Tullio.