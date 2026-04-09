Las reacciones del todo el arco político a la aprobación de la ley de glaciares

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma de la ley de glaciares con 137 votos a favor y 111 negativos. En ese marco, desde el oficialismo celebraron la votación en redes sociales, mientras que desde la oposición la rechazaron y acusaron una “falta de protección”.

El presidente Javier Milei fue de los primeros en hacerse eco de la decisión de la Cámara Baja. “MAGA. VLLC!”, escribió en su cuenta de X, haciendo referencia a la sigla “Make Argentina Great Again”, en referencia a la frase utilizada por Donald Trump y a la frase que suele usar el mandatario argentino: “¡Viva la libertado, carajo!”.

La publicación que hizo el Presidente tras la sanción

Desde el oficialismo, también publicó sus impresiones respecto a la victoria parlamentaria uno de los protagonistas de esta aprobación en Diputados: Martín Menem. “Se terminó el freno”, tituló el texto que difundió.

“Durante años, trabas ideológicas condicionaron el desarrollo de las provincias y bloquearon miles de puestos de trabajo. Hoy eso empieza a cambiar”, señaló.

Y agregó: “No es ambiente o desarrollo: es crecer con reglas claras, garantizando el cuidado de los recursos naturales y respetando el federalismo para que la Argentina pueda despegar de una vez por todas. Ese es el rumbo que marcó el presidente Javier Milei: seguridad jurídica y libertad para invertir”.

"Se terminó el freno", posteó el Presidente de la Cámara baja

En tanto, desde la cuenta de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) subieron un comunicado en el que se celebra la aprobación definitiva de esta normativa. “Estos cambios comprenden un reclamo histórico”, señala el texto oficial.

“La reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos”, sostuvieron también desde la OPRA.

La Oficina del Presidente de la República Argentina difundió un comunicado oficial

Santiago Caputo reaccionó al comunicado e indicó que un año atrás le indicaban al oficialismo que esta modificación era imposible. En ese sentido, señaló que “como dice el Presidente Javier G. Milei, ‘nosotros vinimos a hacer posible lo imposible’”.

Por otra parte, Paula Penacca, diputada del bloque Unión por la Patria, la reacción en redes sociales apuntó a criticar al oficialismo: “El gobierno le quiere entregar el país con moño a las empresas transnacionales. Este proyecto responde directamente a los intereses de EEUU. Qué vocación de colonia”.

Penacca habló de "la desprotección de nuestros glaciares"

Además, incluyó la imagen que muestra la cantidad de votos que obtuvo el proyecto de ley. “Estos son los 137 diputados y diputadas que votaron a favor de la flexibilización ambiental”, escribió. También sostuvo que “la desprotección de nuestros glaciares” va a generar “consecuencias irreversibles”.

En tanto, el diputado kirchnerista Juan Carlos Molina, de Santa Cruz, retomó una idea vertida en numerosas oportunidades por legisladores que se pronunciaron en contra del proyecto en el marco del debate. “Empieza la judicialización!”, afirmó.

Molina hizo referencia a la judicialización

El presidente de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, que fue el encargado de cerrar el debate que finalizó con la aprobación, también se expresó en redes sociales. “Javier Milei sigue dando los debates que nadie se animo a dar. Estamos en el camino para que Argentina sea potencia”, aseguró.

Bornoroni arrobó a Javier Milei

En tanto, Cecilia Moreau, vicepresidenta primera de la Cámara Baja e integrante del bloque de Unión por la Patria, compartió imágenes de las manifestaciones realizadas este miércoles en las inmediaciones del Congreso.

“Sólo el pueblo va a salvar al pueblo y, más temprano que tarde, va a revertir esta reforma profundamente anticonstitucional, regresiva y autoritaria”, aseveró.

"Sólo el pueblo va a salvar al pueblo", escribió Moreau

Vanesa Siley, diputada opositora, también criticó la ley aprobada y señaló: “Ya tienen su flexibilización ambiental, su flexibilización laboral, el RIGI, la Ley Bases y el DNU 70/23. Todo al servicio del mismo modelo. Mientras en la calle a nuestro Pueblo se le va la vida intentando llegar a fin de mes, llegar al trabajo en transporte público o esperando que el Estado resuelva las necesidades urgentes de las familias con discapacidad".

El posteo de la diputada nacional por Fuerza Patria

Itai Hagman fue otro de los diputados del bloque Unión por la Patria que vertió en redes sociales su reflexión sobre la aprobación de esta norma: “Es un proyecto anti científico que le quita toda capacidad de planificación y protección ambiental al Estado nacional".