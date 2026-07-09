En el Día de la Independencia, el Gobierno reivindicó la libertad y el peronismo alertó sobre la pérdida de soberanía

En el marco del Día de la Independencia, funcionarios y legisladores del oficialismo destacaron la libertad obtenida en 1816 y, en ese contexto, destacaron la apertura comercial y la desregulación económica o las reformas estructurales que impulsó el gobierno de Javier Milei. En cambio, el peronismo aprovechó el 9 de Julio para alertar sobre la pérdida de soberanía nacional por el alineamiento de Milei con los Estados Unidos y lanzar cuestionamientos a la gestión económica de los libertarios.

Referentes del arco oficialista siguieron la línea del discurso pronunciado anoche por el Presidente durante la vigilia en Tucumán. Allí el mandatario sostuvo que la libertad “era el mayor anhelo de nuestros fundadores” y que “debe ser el norte” de quienes conduzcan la Argentina. A su vez, enumeró las medidas con las que el Gobierno habría ampliado la libertad de los argentinos, entre ellas el fin del cepo cambiario –que de momento aplica únicamente a las personas físicas– y la eliminación de los piquetes –aunque solo en junio pasado hubo 189, según el relevamiento de la consultora Diagnóstico Político–.

Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, aseguró que “la mejor manera de honrar nuestra Independencia es conquistar un poco más de libertad cada día”. La senadora no asistió a la vigilia en Tucumán por motivos personales, pero estuvo presente en el Tedeum del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana.

La mejor manera de honrar nuestra Independencia es conquistar un poco más de libertad cada día.



Ese es el camino que nos marcó el Presidente @JMilei: cambiar la Argentina de verdad para que el esfuerzo de los argentinos valga la pena y tener un país cada vez más fuerte.



Las… https://t.co/C9EfD3Mvaa — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 9, 2026

Por su parte, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, dijo que “hoy el mandato de los héroes de 1816 suena más fuerte que nunca: romper las cadenas y ser libres para siempre”. Anoche estuvo sentado en primera fila durante el discurso de Milei.

Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, sostuvo que “lo más valioso” que legó la Independencia es la posibilidad de “ser dueños de nuestro futuro”.

Discurso del Presidente Milei por el 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán Presidencia

En la misma sintonía, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, reprodujo la idea de “segunda Independencia” que expresó Milei en Tucumán: “La primera fue respecto del dominio español; la segunda es respecto de la máquina de impedir en que se constituyó el gobierno nacional durante décadas. La Argentina de Milei gana grados de libertad y por ello será grande nuevamente”, escribió el funcionario.

El asesor presidencial Santiago Caputo se limitó a reproducir un fragmento de la declaración de la Independencia, en el que los representantes de las Provincias Unidas en Sud América declararon la voluntad de romper los vínculos con España e “investirse del alto carácter de una nación libre e independiente”.

Entre tanto, LLA, partido presidido por Karina Milei a nivel nacional, sostuvo: “Hoy se ha presentado una posibilidad histórica de devolverle a nuestro país una grandeza perdida, reencontrándonos con las ideas de la libertad que marcan nuestros orígenes”.

Hace 210 años decidíamos ser un país libre. Hoy se ha presentado una posibilidad histórica de devolverle a nuestro país una grandeza perdida, reencontrándonos con las ideas de la libertad que marcan nuestros orígenes.



FELIZ DÍA DE LA INDEPENDENCIA!!! pic.twitter.com/xOW3tyo82W — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) July 9, 2026

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel, alejada de la Casa Rosada, asistió anoche a la vigilia, se sentó en primera fila durante el discurso de Milei y aprovechó su visita para diferenciarse del gobierno nacional. Afirmó que el del Presidente fue “un discurso político, pero hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos”.

Además, en un guiño al peronismo, dijo que el aniversario conmemora “el momento en que no hay nada mejor para un argentino que otro argentino”, una frase popularizada por Juan Domingo Perón. En sus redes sociales, además, señaló que la Independencia “se defiende cuando protegemos nuestros intereses nacionales”, en alusión implícita a los vínculos que el Gobierno tejió con Estados Unidos.

Victoria Villarruel participó de la vigilia en Tucumán Prensa Villarruel

Los mensajes del PJ

Durante la jornada, dirigentes peronistas aprovecharon, en medio de la celebración por el aniversario de la Independencia, para cuestionar al gobierno nacional por su estrecho vínculo con Estados Unidos, la “entrega” de los recursos naturales y el “industricidio”, en algunos casos en clave electoral.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien prepara el terreno para una eventual candidatura presidencial en 2027, sostuvo que honra la bandera argentina “en cada decisión que tomamos en favor de la soberanía y el interés nacional”. “La Patria no se vende, ¡se defiende!”, agregó.

Su sello político, el Movimiento Derecho al Futuro, compartió un video en el que Kicillof asegura: “Frente a este modelo de abandono, estamos nosotros”. “Parece fácil hablar de la libertad tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del pueblo”, dice el gobernador con el himno de fondo. “El futuro no es de Milei”, suma. El spot contiene imágenes de comercios cerrados, de Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) junto a banderas estadounidenses y del primer mandatario con su par Donald Trump en la Casa Blanca.

Nuestra patria festeja su independencia ratificando, más que nunca, su derecho al futuro, a un futuro feliz para todo el pueblo argentino. pic.twitter.com/DDCtQFRab6 — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) July 9, 2026

En la misma línea, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, escribió que 210 años después de la Independencia, “la entrega de recursos naturales, el industricidio por la apertura indiscriminada de las importaciones, las privatizaciones de empresas estatales estratégicas y la subordinación a potencias extranjeras hacen retroceder la histórica lucha de nuestra Nación”. Junto al mensaje, adjuntó un video en el que se lee: “En nuestras raíces está la historia para soñar un futuro mejor”.

La libertad de un pueblo comienza cuando decide su propio destino.



Esa premisa guio a los patriotas que el 9 de julio de 1816 decidieron emanciparse y romper la subordinación económica y política de una potencia extranjera.



Hoy, doscientos diez años después, la entrega de… pic.twitter.com/5aKtzMQKkb — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) July 9, 2026

Su par en La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que el 9 de Julio invita a “renovar el compromiso de seguir construyendo, con unidad y solidaridad, un país más justo para todos y todas”.

La Cámpora, agrupación liderada por Máximo Kirchner, optó por un mensaje centrado en la expresidenta Cristina Kirchner: “Para una Argentina Libre del FMI necesitamos a Cristina Libre. Hay que decirlo y hacerlo con el mismo coraje y decisión que nos enseñó San Martín. Es tiempo de patriotas”. Durante el banderazo por Cristina Kirchner realizado el 20 de junio en Parque Lezama, Máximo Kirchner reclamó la liberación de la exmandataria y planteó la necesidad de reestructurar la deuda.

Para una Argentina Libre del FMI necesitamos a Cristina Libre.



Hay que decirlo y hacerlo con el mismo coraje y decisión que nos enseñó San Martín. #9dejulio • Es tiempo de patriotas 🇦🇷 pic.twitter.com/N1VC0NQbTZ — La Cámpora (@la_campora) July 9, 2026

El Partido Justicialista (PJ), que preside Cristina Kirchner, compartió el mismo fragmento de la declaración de la Independencia que difundió Santiago Caputo en “X” y agregó: “Patria sí, colonia no”.

La diputada nacional Vanesa Siley replicó el mensaje que el 9 de Julio pasado pronunció la expresidenta, en el que sostuvo que “nunca tuvimos este grado de dependencia”, en relación a la ejecución de “políticas dictadas desde afuera” y la “aceptación” de “condiciones del FMI”.

Por último, los diputados nacionales Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, referentes del denominado PJ Federal, que se diferencia de Kicillof y de La Cámpora, también se expresaron en sus redes sociales. “Sigamos defendiendo un proyecto de país federal, con desarrollo productivo e igualdad de oportunidades”, escribió Michel. Tolosa Paz agregó: “Hoy, cuando intentan convencernos de que la Patria se entrega y los derechos se resignan, el 9 de Julio nos convoca a reafirmar un compromiso: defender el trabajo argentino, la producción nacional y el futuro de nuestro pueblo”.