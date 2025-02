Las reacciones del arco político a las declaraciones de Javier Milei sobre el escándalo de $LIBRA: “Estaba completamente arreglado”

Tras las aclaraciones que el presidente Javier Milei realizó sobre el escándalo de $LIBRA, la criptomoneda que compartió en sus redes sociales y que le generó pérdidas a muchos usuarios, el arco político argentino reaccionó. Por un lado, funcionarios o parlamentarios afines al Gobierno respaldaron al mandatario, mientras que en la oposición cuestionaron sus contestaciones y ejemplos.

Del gabinete nacional, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, expresó: “Adelante, Presidente. La libertad avanza con la fuerza de la convicción”. Dentro de la línea bullrichista, el diputado Damián Arabia destacó que Milei “da la cara y dice la verdad” en todo momento y lugar, y sumó: " Las piedras que le tiran las usa para reconstruir el país que nos dejaron detonado. Están desesperados por voltearlo porque saben que la cosa funciona y ellos no vuelven más".

Adelante, Presidente @JMilei: La Libertad Avanza con la fuerza de la convicción. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 18, 2025

Además, el ministro de Defensa, Luis Petri, respaldó a Milei y dijo que “da la cara, obró de buena fe y está cambiando la Argentina y resolviendo los problemas arrastrados durante décadas”. “La verdad siempre paga”, indicó. También se sumó el diputado José Luis Espert, que escribió: “[El Presidente] no se esconde y se debe a los argentinos, está comprometido con cada uno de nosotros. Apoyamos con firmeza el rumbo de transformación que lidera, defendiendo las ideas de la libertad para una Argentina cada vez más próspera“.

El Presidente @JMilei no se esconde y se debe a los argentinos, está comprometido con cada uno de nosotros. Apoyamos con firmeza el rumbo de transformación que lidera, defendiendo las ideas de la libertad para una Argentina cada vez más próspera. — José Luis Espert (@jlespert) February 18, 2025

Por otra parte, sectores de la oposición criticaron el intento del Presidente de despegarse del escándalo cripto. Nicolás del Caño, diputado de la izquierda, sostuvo: “El Casino de Milei ($LIBRA) estaba completamente arreglado: ganaron los dueños, que son un puñado, a costa de una estafa a miles de personas”. Además, su compañera de partido, Myriam Bregman, ironizó respecto a la justificación del titular del Poder Ejecutivo, quien señaló que él “difundió” la criptomoneda pero no la “compartió”. En este sentido, la excandidata presidencial le dijo: “Sinónimos del verbo ‘difundir’”.

El Casino de Milei ( $LIBRA) estaba completamente arreglado: ganaron los dueños, que son un puñado, a costa de una estafa a miles de personas. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) February 17, 2025

También se sumó la exlegisladora porteña Ofelia Fernández, quien apuntó contra Milei por el ejemplo que mencionó en la entrevista, en el cual comparó las inversiones en $LIBRA con la “ruleta rusa”. “Ya me perturba pero, ponele, si vos, jugando a la ruleta rusa le pegás un tiro a alguien, no sos menos asesino. Y no eran todas balas. Y sos presidente”, reclamó y agregó: “¿De verdad le parece una metáfora común y corriente que lo exime de un delito?“.

“Es como que alguien que juega a la Ruleta Rusa le toque bala" dice Milei para explicar la estafa que promocionó. Ya me perturba el ejemplo pero ponele, si vos jugando a la ruleta rusa le pegas un tiro a alguien, no sos menos asesino… y eran todas balas… y sos presidente… — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) February 17, 2025

A su vez, Leandro Santoro, diputado nacional y excandidato a jefe de Gobierno, publicó una ironía en su cuenta de X: “¿Qué parte no se entiende que para ayudar al desarrollo del país y apoyar a las pymes hay que comprar una cripto falopa qué tiene la previsibilidad de una apuesta en un casino?“. Del lado kirchnerista también reaccionó Daniel Filmus, que manifestó: ”El presidente Milei dice que quiere que la Argentina se convierta en un Hub Tecnológico. Si fuera así, en lugar de estafar a la gente, podría cumplir con la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología y evitar que nuestros científicos y tecnólogos se vayan del país".

¿Que parte no se entiende que para ayudar al desarrollo del país y apoyar a las pymes hay que comprar una cripto falopa qué tiene la previsibilidad de una apuesta en un casino? — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) February 18, 2025

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica ARI y quien fue uno de los impulsores del pedido de juicio político a Milei, cruzó: “Un presidente no puede vender pescado podrido ni jugar a la ruleta rusa”. El parlamentario le recriminó al jefe de Estado que “usó su posición de poder para apalancar el valor de la criptomoneda” y señaló: “Hay mucho por explicar, Presidente. La sociedad tiene derecho a saber la verdad de manera completa. Para evitar el oportunismo y el carancheo de quienes, como usted dijo, han estafado a todo el pueblo argentino, lo mejor es que haga dos cosas cuanto antes: brinde explicaciones frente a toda la prensa en una conferencia libre y sin condicionamientos, y preséntese voluntariamente ante la Justicia para aportar toda la información y documentación“.

UN PRESIDENTE NO PUEDE VENDER PESCADO PODRIDO NI JUGAR A LA RULETA RUSA



En un intento de coartada hábilmente diseñada, el Presidente dijo que no tiene nada que ocultar. De eso se trata, señor Presidente: de decir la verdad y nada más que la verdad.



Dicho esto, quiero decirle… — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) February 18, 2025

En tanto, la diputada Margarita Stolbizer advirtió que el mandatario tiene una postura de “hombre común” que es “peligrosísima” y explicó: “Menos mal que no tiene el botón de la bomba atómica, por ejemplo. Para protegerse de haber promocionado una estafa de niveles históricos, Milei eligió quedar como ignorante e incontinente. Pero el problema es que es Presidente, o sea que debe estar en control, ser precavido y, sobre todo, honesto. Hay que investigar a fondo, y ya que estamos: que alguien le saque el teléfono“.

La idea de “y bueno, soy un hombre común, me puedo equivocar” es peligrosísima. Menos mal que no tiene el botón de la bomba atómica, por ejemplo.

Para protegerse de haber promocionado una estafa de niveles históricos, Milei eligió quedar como ignorante e incontinente. Pero el… — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) February 18, 2025

