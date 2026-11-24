La decisión de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA de realizarle un reconocimiento al exjefe del ERP Mario Santucho generó opiniones divididas en el arco político: desde el Gobierno solicitaron que no se lleve a cabo y sectores oficialistas rechazaron el acto, mientras que parte de la oposición también cuestionó el homenaje, a diferencia de la izquierda, que apuntó contra el Ejecutivo.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expresó su repudio al homenaje y afirmó que se trata de una “estrategia mayor de convertir en modelos a personajes que planificaron y crearon organización armadas para destruir el orden constitucional e imponer, por la fuerza y la violencia, un régimen socialista”. Además, le envió una carta al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, a quien le solicitó que sancione a las autoridades de la facultad de Ciencias Sociales y dijo que los hechos podrían incurrir en delitos penales.

El comunicado compartido en la cuenta de X del ministerio de Capital Humano

En esta línea, otros funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza manifestaron su rechazo al acto, que tiene fecha para el 10 de diciembre. Uno de ellos fue el diputado nacional Luis Petri, que sostuvo que con este tipo de homenajes se “daña, denigra y vapulea a la democracia”.

“En agosto de 1974, el ERP de Santucho asaltó la Fábrica Militar de Villa María y secuestró y torturó al entonces mayor Argentino del Valle Larrabure. Lo tuvieron 372 días encerrado en una ‘cárcel del pueblo’, en un pozo, y lo devolvieron muerto. Santucho no merece reconocimientos sino repudios y condenas”, expresó en X.

El mensaje de Luis Petri sobre el homenaje a Santucho en la UBA

Asimismo, el diputado de LLA Sebastián Pareja también apuntó contra quienes aprobaron el reconocimiento y afirmó: “Es increíble en lo que han convertido a la UBA, en este caso a la Facultad de Ciencias Sociales: un nido de fanatismo cuyas autoridades avalan un homenaje a Mario Roberto Santucho, jefe del ERP, nada menos que en el Día de la Democracia. Debe ser un homenaje indirecto a Alfonsín, que supo ser su abogado”.

“Es una vergüenza que una universidad pública sostenida con los impuestos de los argentinos se preste a reivindicar y hacer apología del terrorismo. No lo podemos naturalizar. Es mínimo apología del delito. Regidos por nuestras leyes, debería pedirse la destitución de las autoridades que impulsaron o avalaron semejante aberración”, subrayó en redes sociales.

Pareja cuestionó a las autoridades que autorizaron el homenaje a Santucho

Los mensajes de la oposición

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, ligado al radicalismo, rechazó el homenaje y señaló que la universidad “no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”. A su vez, comunicó que presentará un proyecto en el Consejo Superior para que el órgano de gobierno de la entidad educativa se expida.

“En nuestra universidad se estudian científica y críticamente todos los periodos históricos, respetando la máxima pluralidad teórica e ideológica. Pero los homenajes deben estar reservados para quienes se destacan por sus aportes en ciencia, tecnología y en la vida pública siempre dentro del respeto a la democracia, como lo indica nuestro Estatuto y la Constitución Nacional”, desarrolló también con un posteo en X.

Yacobitti, vicerrector de la UBA, rechazó el homenaje

En tanto, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR) expresó: “El 10 de diciembre es de la democracia. En 1983 elegimos dejar atrás la violencia y volver a las instituciones. Por eso es inaceptable que ese día, en la facultad de Ciencias Sociales de la UBA se intente homenajear a Mario Roberto Santucho, quien condujo el ERP y eligió las armas contra gobiernos constitucionales. Memoria, verdad y justicia son innegociables. Y justamente por eso, la democracia no se honra con quienes quisieron reemplazarla por la fuerza. Desde 1983 decimos ‘Violencia, nunca más’”.

Abad, sobre el homenaje: "La memoria, la verdad y la justicia son innegociables"

El diputado Alejandro Finocchiaro, (PRO), apuntó contra Ana Arias, decana de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, por defender el homenaje y la acusó de “defender a un criminal”. “Santucho intentaba derrocar a un gobierno elegido en las urnas. Asesino y, además, golpista”, escribió.

Por otra parte, el dirigente socialista Gabriel Solano defendió el reconocimiento y dijo: “Quienes los cuestionan son los que niegan los 30.000 desaparecidos, apoyaron las leyes de impunidad y el indulto a los genocidas, cuyos partidos le pusieron centenares de intendentes a Videla y buena parte del personal del Estado, defienden a Roca y Alsina, a Yrigoyen -responsable de miles de asesinatos de la Patagonia Rebelde y la Semana Trágica- y a Perón, que creó la Triple A”.