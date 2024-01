escuchar

PINAMAR (enviado especial).- Pinamar es, desde hace décadas, el epicentro del círculo rojo en verano. Ministros, diputados, senadores y empresarios eligen algún lugar entre los 22 kilómetros de playa -que incluyen a Ostende, Valeria del Mar y el bosque de Cariló- como lugar de descanso, pero también para “rosquear”.

En la arena “VIP” se discuten proyectos, se hacen acuerdos, se debaten negocios. Todo entre mate y mate, reposera o carpa de por medio. Con un partido de truco en el medio a veces, con un café y sin cartas otras. Supo ser la meca de la política. Pero este 2024 fue diferente. El recambio de gobierno, la crisis económica y el llamado y prórroga de las sesiones extraordinarios en el Congreso -para tratar la ley ómnibus y el DNU- llevó a muchos de ellos a repensar sus vacaciones. Algunos las postergaron, otros usaron la playa bonaerense para escapadas.

Después de caer derrotado en la elección presidencial, Sergio Massa mantuvo por un tiempo un silencio prudencial. Después, apareció con algunas señales para dejar en claro que si hay algo que no hará es retirarse de la política, ni resignar sus ambiciones dentro del peronismo.

El excandidato a Presidente y su esposa, Malena Galmarini, fueron y vinieron. Según supo LA NACION, Massa y Galmarini se alojaron en el exclusivo country La Herradura y recurrieron a un clásico: el balneario CR.

Entrada del barrio privado La Herradura en Pinamar Marcelo Aguilar López - LA NACIÓN

La primera aparición pública de Massa tuvo lugar el miércoles 17 de enero. El líder del Frente Renovador asistió a las carpas de ese parador en el que conviven tanto figuras vinculadas al Ejecutivo, empresarios y hasta funcionarios del Poder Judicial. “Sergio llegó junto a su familia y descansó en compañía de amigos en el mismo sector de siempre, donde están apostadas desde la carpa número uno hasta la 26. Vestía una campera negra y una gorra que parecía ser de Mercedes Benz”, pudo reconstruir este medio.

Malena Galmarini en CR Marcelo Aguilar Lopez

Allí, Massa estuvo también charlando con uno de sus amigos más cercanos, el dueño de Grupo América, de Edenor y de Andes Energía, Daniel Vila, que estaba en el lugar con su pareja Pamela David. A Vila, Massa le dejó en claro que no planea dejar la vida política: “Te decimos más. En la noche del miércoles se vio con 20 intendentes del Frente Renovador”.

Un segunda reunión con los mismos funcionarios que integran el espacio -que fue de público conocimiento- sucedió además el fin de semana del 20 de enero, en el restaurante incorporado al balneario. Allí, entre otras cosas, el excandidato hizo un duro diagnóstico sobre el rumbo de la economía. Expresó además su apoyo a la marcha de la CGT -que tuvo lugar el pasado miércoles 24 de enero- y se manifestó en contra de la ley ómnibus, la suba de retenciones y el aumento de precios.

Daniel Vila y Pamela David en el balneario CR Marcelo Aguilar Lopez

Dos días más tarde -el lunes 22 de enero-, LA NACION logró dar con la expresidenta de Agua y Saneamientos Argentinos en el mismo parador en el que la familia Massa se congrega desde el inicio de la segunda quincena de la temporada de verano. Malena Galmarini no ofreció declaraciones y desde su entorno aclararon que no quería fotos.

Luego de aquel cruce fortuito, este medio no volvió a tener contacto en la ciudad balnearia con figuras del entorno del exministro de Economía. Las últimas postales de Massa y Galmarini remiten al miércoles 24 de enero, cuando mantuvieron una reunión con el diputado nacional por Tucumán y presidente de la comisión de Salud en el Senado, Pablo Yedlin. Esa misma jornada, la expresidenta de AySA participó de la medida de fuerza de la Confederación General del Trabajo, durante la cual pidió “no vender la patria” y “no entregar derechos”.

Puede decirse que Massa es un “socio vitalicio” de Pinamar. Va a esa misma playa hace varios años, incluso desde antes de ser titular de la Anses, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Por ahora, no perdió el abono.

Sergio Massa hace unos años en Pinamar Archivo

Malena Galmarini en el balneario CR Pinamar. Marcelo Aguilar

Otros políticos que eligieron a Pinamar como destino vacacional

Gerardo Zamora fue uno de los pocos que se mostró en modo verano. El gobernador de la provincia de Santiago del Estero arribó a Pinamar el 8 de enero por medio de un avión sanitario, dato que fue confirmado por LA NACION y generó revuelo tanto a nivel local como nacional. Al igual que Sergio Massa, se radicó en La Herradura. El sábado 13 de enero, el dirigente de 60 años, que fue reelecto en 2021 para su cuarto mandato, fue fotografiado por turistas en el balneario Ostende de Valeria del Mar.

Tras ser abordado por este medio el martes 23 de enero en el balneario Boutique de Víctor Stinfale, Zamora rechazó haber empleado una aeronave oficial durante su vacaciones y calificó los “rumores” de simples “pelotudeces”. “No me pienso gastar en contestar sobre esos inventos. Dicen cualquier cosa sobre mí. El año pasado, cuando viajé a Punta del Este, también intentaron escracharme. Yo solo quiero que me dejen en paz”, sentenció antes de preguntarle a este periodista “¿Vos sabés quien soy?” y reiterarle: “Quiero pasar tiempo con mi familia”.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, junto a su esposa, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, en el balneario Boutique de Pinamar Marcelo Aguilar

La exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y el exsecretario de Medios de los Kirchner, Enrique “Pepe” Albistur, disfrutaron asimismo de la segunda parte de enero en las playas de Cariló. Tal y como confirmó este medio días atrás, Tolosa Paz y Albistur se alojaron en “Puerta de Hierro”, una de sus casas de verano en la localidad de la Costa Atlántica, y descansaron en el balneario Hemingway.

“Con Victoria, vamos y venimos. Ayer [por el miércoles 24 de enero] asistimos a la marcha de la Confederación General del Trabajo. Ella [Victoria Tolosa Paz] viajó también a Buenos Aires a raíz del debate en comisión de la ley ómnibus. Pasamos más tiempo en la ruta 11 y la 96 que acá. Soy el chofer del verano. Y venimos acá por uno o dos días”, precisó Albistur a LA NACION el pasado jueves 25 de enero.

José "Pepe" Albistur y Victoria Tolosa Paz en el sector de playa del balneario Hemingway Cariló. Con ellos está Mario Oporto, Subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la provincia de Buenos Aires, ex diputado nacional y ex ministro de Educación de la provincia. Marcelo Aguilar - LA NACION

Sin casi dejar rastro alguno, tuvieron un fugaz paso también por Pinamar a los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal y Ricardo López Murhpy. En lo que refiere a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, fuentes allegadas detallaron a LA NACION que “fue y vino de Cariló con su familia” en medio de la discusión por el proyecto de ley ómnibus. Lo mismo ocurrió con el exministro de Economía de Fernando de la Rúa, quien regresó a Buenos Aires la semana pasada.

Una particular ausencia y los “outsiders”

El balneario Hemingway Cariló fue siempre el lugar preferido del exministro de Seguridad Aníbal Fernández. Tiene casa allí. Sin embargo, este 2024 parece no apareció en público. “Hace tiempo no lo vemos. Si vimos a otras personas. Pero no a él”, confirmaron desde el mismo balneario a LA NACION.

En paralelo, otras figuras del entorno del deporte destacaron por sus apariciones esporádicas en Hemingway. Entre ellos, los exentrenadores de Boca y Argentinos Sebastián Battaglia y Gabriel Milito, y el exdirigente del Xeneize, Mario Pergolini.

Aníbal Fernández de vacaciones en el parador Hemingway de Cariló - Archivo Maxie Amena - LA NACION

El balneario Hemingway de Cariló Marcelo Aguilar

Un fenómeno similar ocurre en CR. Deambularon por allí el exrepresentante de Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola y el extremo izquierdo de Boca, Exequiel Zeballos. Ambos hicieron presencia el pasado sábado 20 de enero.

Un dato de color sobre el jugador que actualmente dirige Diego Martínez: a diferencia de los políticos, que optaron llevar a cabo actividades diversas en las playas de Pinamar cerca de las 16 o 17, el atacante de 21 años lo hizo por las mañanas.