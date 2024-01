escuchar

PINAMAR (enviado especial).- En compañía de su esposa, la diputada de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz, y el exlegislador bonaerense Mario Oporto, Enrique “Pepe” Albistur se ceba un mate con su termo naranja mientras disfruta de la tarde soleada del jueves -el termómetro llega a las 28 C° en la ciudad balnearia de la Costa Atlántica-. Intercambia palabras con amigos cercanos, sonríe y mira hacia el mar con cierto deseo de refrescarse. De a ratos, descansar se torna una opción también viable. Se pone sus oscuros anteojos de sol y procede a reclinarse sobre una de las reposeras apostada a metros de una caseta de guardavidas.

Hace 17 años que el exsecretario de Medios de los Kirchner y la exministra de Desarrollo Social eligen Cariló como destino vacacional. “Sin importar lo que pase, no vamos a cambiar de lugar”, dice entre risas Tolosa Paz mientras su capelina es arrastrada por el viento. La pareja, dos figuras influyentes dentro del peronismo, suelen pasar la mayor parte de la temporada entre dos ubicaciones: el balneario Hemingway -el favorito de Aníbal Fernández- y “Puerta de Hierro”, su casa de verano.

José "Pepe" Albistur y Victoria Tolosa Paz en el sector de playa del balneario Hemingway Cariló. Con ellos está Mario Oporto, Subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la provincia de Buenos Aires, ex diputado nacional y ex ministro de Educación de la provincia. Marcelo Aguilar - LA NACION

Hoy esa rutina está sin embargo perturbada por la coyuntura política. “Con Victoria, vamos y venimos. Ayer por ejemplo asistimos a la marcha de la Confederación General del Trabajo. La semana pasada ella viajó a Buenos Aires a raíz del debate en comisión de la ley ómnibus. Pasamos más tiempo en la ruta 11 y la 96 que acá. Soy el chofer del verano. Y venimos acá por uno o dos días. Compartimos tiempo con mis 16 nietos y 7 hijos. Cuatro de ellos son los de Victoria” ¿viste? Entonces, aunque sean 24 o 48 horas, compartís. Estoy atrapado sin salir. Ya tengo 16 nietos, siete hijos, Vicky tiene cuatro”, rescata Albistur.

Cansado del escozor que el sol causa sobre su piel, toma la determinación de levantarse de su silla y resguardarse bajo una sombrilla. Luego, LA NACION le pregunta al amigo personal de Alberto Fernández por sus declaraciones en un video -que originalmente se viralizó por Whatsapp- en el que hace una referencia irónica a Semana Santa y que muchos interpretaron como un “pronóstico sombrío” sobre el futuro de Javier Milei. Antes de dar una respuesta, consulta con la exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández y parece recibir el visto bueno para responder.

“Yo no tengo redes sociales, no publiqué ningún video. Tengo un grupo de WhatsApp entre amigos y compañeros, algunos de ellos votantes de [Javier] Milei. Y nos hacemos chistes, ¿viste? Algunos muy pesados. Yo tengo sentido del humor. Alguno de ellos lo habrá compartido y así salió a la luz”, aclara en principio. Y luego se explaya: “En ese contexto, yo mandé una reflexión mientras comía pochoclo. Reflexioné sobre la actualidad del país, la comparé con Semana Santa y dije que no sabíamos si caía en marzo o abril. Pero no era en alusión a Milei. Hacía referencia al tratamiento y posible salida del proyecto de ley ómnibus, que también podríamos rebautizar como proyecto remise. Y lo dije también en referencia a la situación interna del peronismo. Marzo y abril son las únicas dos instancias que el espacio tiene para reagruparse. Iba por esos lados”.

Ciertamente ofuscado por la repercusión que tuvo el video y con cómo fue analizado, apunta contra los medios y el oficialismo -menciona únicamente al vocero presidencial Manuel Adorni- por haber malinterpretado sus expresiones: “Los medios dicen boludeces (sic). También lo hace este chico, el vocero presidencial. ¿Cómo se llama? Adorno (sic). Me acusan de golpista. A ver. Yo soy peronista y el peronismo siempre ha llegado al poder con los votos de la gente. Si hay algo de lo que no me pueden tildar es de golpista. Me parece una chiquilinada lo que hace el Gobierno. Se agarran de cualquier cosa. No me transfieran sus inseguridades a mí”.

Sin alejarse de la polémica, el exfuncionario durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se presta a dialogar también sobre la agresión -protagonizada por una madre y su hija- de la que fueron víctimas él y su familia el pasado sábado mientras cenaban en el restaurante Zur: “Eso del escrache es algo que tenemos que desterrar. La energúmena que saltó el otro día tenía un odio encima...nos amenazó, nos dijo que nos iba a matar a todos. Después mandó a una menor a que nos grabara. No dejaba de sacarnos fotos. Ya le metimos una denuncia penal acá en la Fiscalía de Pinamar”. “Esto es lo que alimentan algunos”, insiste.

En esa misma línea, Albistur se sincera, alega estar en contra de todo lo que implique violencia y elabora un escenario supuesto en el que el involucrado fuera Mauricio Macri. “Si entra Macri a un restaurante y estoy yo, hasta lo podría saludar en calidad de expresidente. No tendría por qué pasarle nada. Pero, por desgracia, a esas situación llegamos”, lamenta.

El enfoque de Tolosa Paz sobre el ataque, que según supo LA NACION duró pocos minutos y no evitó que la pareja y sus afectos continuaran con la cena, fue similar al de su esposo. “Sobre este caso particular, ya se hicieron las debidas notificaciones a los testigos. Y la causa va a avanzar. No queremos que haya más violencia. La tolerancia es parte de los valores que tenemos que tener tolerancia hacia quienes piensan de manera distinta”, analiza. La diputada opositora da entonces por zanjada aquella discusión con agradecimientos a su par radical Rodrigo de Loredo y al intendente de Pinamar Juan Ibarguren por sus mensajes.

Hace un balance de la gestión de Alberto Fernández y su presente, a la luz de las recientes fotos que ubican al también abogado en España, entre cenas y políticos.

“Hay que ser muy cuidadoso con la figura de los expresidentes. El reconocimiento no es inmediato. A Raúl Alfonsín lo valoramos mucho tiempo después. Esto se debe a que, en la inmediatez de la hiperinflación, no se pudieron ver sus aciertos. Los presidentes son valorados en el tiempo. Necesitan un horizonte para entender el contexto y en la situación en la que le tocó gobernar. De un tiempo en adelante, uno imagina que habrá un balance que no es el de hoy. El de hoy está teñido de dolor, de enojo. Yo soy de las que piensan que hemos hecho cosas muy buenas y que todavía no se valoran”, sostuvo.

Albistur, por su parte, fue corto y conciso al hablar de Fernández: “Es expresidente. Dejemos que disfrute de su condición”. Desde el entorno del empresario dijeron a LA NACION que el mismo Albistur reconoció en algunas oportunidades que no tenía esperanzas de que el gobierno de Fernández prosperara e incluso llegó a quejarse de que no aceptaba sus consejos.

CGT, Milei, Massa y el peronismo: las definiciones de Victoria Tolosa Paz

— ¿Alguna apreciación sobre la marcha de la CGT que se celebró ayer?

— Para nosotros fue una marcha muy importante. Fue el primer paro nacional de un Gobierno que desde que asumió viene tomando medidas en materia económica y social que están afectando a grandes colectivos. La Confederación General del Trabajo logró algo inédito en los últimos días, que fue la cautelar y el freno al decreto 70, que avasalla las legítimas atribuciones que tiene el Parlamento. No solo la Justicia lo frenó si no que el paro del 24 de enero logró cristalizar, con amplios sectores de la sociedad, un paro y una marcha muy importante porque le pone rostro a lo que está pasando: distintos sectores manifestándose en contra de un decreto y de una ley ómnibus que nadie entiende el sentido.

-¿Qué piensa del ascenso de Javier Milei al poder y su presente como líder del Ejecutivo?

- Si te soy sincera, imaginábamos que venía un Presidente a marcar un norte posiblemente muy distinto al que nosotros soñábamos pero con un poco más de ordenamiento y prioridades. Sin embargo, hoy vemos que las mismas voces que lo acompañan le dicen que está enfocándose en cosas que no son prioritarias o de necesidad y urgencia, como lo es la misma ley ómnibus. Ahí es donde empieza a verse una verdadera alarma sobre el rumbo de Javier Milei.

-¿Cree que Sergio Massa hubiese asumido el camino del ajuste fiscal de haber llegado a la presidencia?

-Había otro camino posible. El camino del equilibrio fiscal era un camino que Sergio [Massa] empezaba a convalidar. Ahora, lo que nosotros siempre pensamos y mantenemos es que un país con 40 por ciento de pobreza no podes alcanzar dicho equilibrio aplastando los ingresos de los jubilados y de los trabajadores. Lo que está llevando a cabo Milei es un ajuste brutal por medio de la congelación de salarios y modificación de la fórmula jubilatoria. Gran parte de las víctimas de esta medidas fueron quienes ayer se me abrazaban llorando y me decían que no pueden vivir con un 105.000 pesos y un bono de 55.000″.

- ¿Qué esperas del rearme del peronismo y qué posición te gustaría asumir en el espacio?

-Yo nunca pienso en mi futuro. Quiero ser parte de nuestro movimiento justicialista porque siempre fue parte. Se tiene que empezar a debatir hacia adelante la nueva conducción, tanto de partido como de la propuesta de país que queremos construir. Lo que tenemos que sacar en limpio de esta derrota electoral es eso, un proyecto conjunto de país. Una vez consensuas ese proyecto, luego le pones cara a quienes van a poder expresar ese proyecto de país. Hoy lo que no tenemos es la discusión de esas banderas hacia adentro: qué es el peronismo hoy, qué valores representamos y cuál es el proyecto que queremos para la Argentina. Sobre eso, creo que no hay una conducción. Creo que viene una etapa de conducción colegiada, en donde aparecen con mucha prepotencia los gobernadores, la CGT, la CTA, los movimientos sociales y el colectivo de mujeres. Todo eso configura una mesa colegiada donde podamos ponerle cabeza y razonabilidad a nuestra propuesta de cara al 2025 y 2027.