Las versiones virales sobre fraude electoral en Chaco: por qué son falsas

Luego de las elecciones legislativas 2025, comenzaron a circular en redes sociales varios posteos que muestran supuestas inconsistencias en 3 telegramas del escrutinio provisorio correspondientes a 2 mesas de Chaco -99 y 2387- con 0 votos para las listas de Fuerza Patria.

“Era sabido que iban a cometer fraude, empezó el recuento de votos en Chaco, muchas planillas no coinciden con los telegramas enviados al correo, y muchas otras, con voto 0 para Fuera Patria. La verdad siempre sale a la luz”, dice el texto que acompaña la imagen de los telegramas.

Sin embargo, esto es falso. Los errores de los 3 telegramas fueron corregidos en el escrutinio definitivo, que es el que realiza la Justicia y tiene valor legal. Según la Cámara Nacional Electoral (CNE) y especialistas, que existan errores en los telegramas del escrutinio provisorio no implica que haya habido fraude en la elección.

En Chaco, La Libertad Avanza ganó por menos de 1 punto las elecciones en el tramo de senador nacional, en el que tenía como rival principal al exgobernador peronista Jorge Capitanich.

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas 2025 se puede consultar en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral. Si bien los telegramas virales existen y están disponibles en la página de resultados del escrutinio provisorio, al buscar las 3 mesas de Chaco cuyos telegramas circulan de forma viral se puede ver que las inconsistencias fueron subsanadas por la Justicia en el escrutinio definitivo.

En la Mesa 99, de la ciudad de Resistencia, en el telegrama utilizado para el escrutinio provisorio figuraba que Fuerza Patria tenía 0 votos en la categoría senadores y el Partido Dignidad Popular, 117. En el escrutinio definitivo se corrigió: 117 votos para Fuerza Patria y 2 para Dignidad Popular.

A la izquierda, el telegrama viral. A la derecha, el escrutinio definitivo

En el caso de la Mesa 755, también en Resistencia, en el telegrama del escrutinio provisorio aparecen 6 votos para Fuerza Patria en la categoría senadores. En el definitivo se consignaron 96 votos.

A la izquierda, el telegrama viral. A la derecha, el escrutinio definitivo

En la Mesa 2387, de la localidad de Las Breñas, figuraban 0 votos para Fuerza Patria en el telegrama, tanto en la categoría diputados como en senadores. El escrutinio definitivo consignó 97 votos para esta frente en la categoría senadores y 93 en diputados.

A la izquierda, el telegrama viral. A la derecha, el escrutinio definitivo

Desde el Juzgado Federal con competencia electoral de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, confirmaron a Chequeado —medio que junto a AFP coordina la alianza Reverso— que “se equivocaron al transcribir el telegrama”, pero “los certificados estaban bien” y “fueron subsanados en el escrutinio”.

No implica fraude

Existen 2 momentos clave y muy diferentes a la hora de comunicar los resultados de una elección: el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo. El escrutinio provisorio es el primer conteo de votos que se hace apenas termina la elección y está a cargo del Poder Ejecutivo. Su objetivo es informar a la ciudadanía los resultados preliminares, pero no tiene ninguna validez legal.

“El recuento provisorio nunca cubre todas las mesas. Esto se debe a que no todos los telegramas llegan a ser transmitidos. En ocasiones ocurre que el presidente de mesa se equivocó al guardar los materiales y puso el telegrama adentro de la urna. También puede pasar que el telegrama no sea legible o le falten hojas. En esos casos no puede ser digitalizado y transmitido. Si esto ocurre se asienta en un acta”, señala este informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

En tanto, el escrutinio definitivo comienza 48 horas después de la elección, lo lleva a cabo la Justicia federal con competencia electoral en cada provincia y se realiza en base al acta de escrutinio. Durante el procedimiento, las autoridades a cargo del recuento leen el acta de escrutinio de cada mesa, mientras que los delegados partidarios deben ratificar la información o informar si hay inconsistencias con los certificados de escrutinio que les entregaron los fiscales.

Es decir, que si bien pueden existir diferencias entre las actas de escrutinio y los telegramas (debido a errores u omisiones en la carga de datos) el único documento que tiene validez legal (y cuyo resultado se verá reflejado en el recuento final) es el acta de escrutinio.

Chequeado accedió al acta de escrutinio de una de las 3 mesas cuyos telegramas tenían inconsistencias. Como se observa en la imagen, el acta de escrutinio, que elabora el presidente de mesa, tiene los datos correctos.

Silvana Yazbek, abogada y directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), dijo a Chequeado que “el único escrutinio con validez legal es el que realiza la Justicia Nacional Electoral, sobre las actas emitidas por las autoridades de mesa y rubricadas por los fiscales presentes en la jornada electoral”.

En el mismo sentido, la especialista sostuvo que “los telegramas son enviados para el cómputo provisional a los 2 centros de procesamiento de datos, también del Correo. Aunque tenga incidencia en la opinión pública, este recuento nos brinda un resultado preliminar, hasta que finalice el escrutinio definitivo”.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, señaló a este medio: “Las elecciones en la Argentina son muy seguras y se basan en el control entre los partidos políticos, con una autoridad de mesa independiente, con la organización del Poder Ejecutivo pero muy especialmente con el aval del resultado final que lo da la Justicia Electoral, que tiene los pergaminos necesarios para llevar adelante esto”.

Este tipo de desinformación ya circuló en otros procesos electorales y fue verificada por Reverso.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina. Contacto: info@chequeado.com.

Autora: Delfina Corti (Chequeado)

Edición: Manuel Tarricone (Chequeado) y Manuela Silva (AFP Factual)