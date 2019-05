Lavagna rechazó la propuesta de acuerdo de Cambiemos al PJ: "No funcionará"

El exministro de Economía tildó a la propuesta del Gobierno como una jugada de marketing Fuente: Archivo - Crédito: Diego Lima / LA NACION

La convocatoria a un acuerdo de diez puntos por parte del gobierno de Mauricio Macri a una parte de la oposición peronista introdujo un nuevo escenario de conflicto en el peronismo no kirchnerista. El virtual precandidato presidencial de Consenso 19, Roberto Lavagna, que no fue llamado desde Balcarce 50, aseguró que la iniciativa fue una "especulación política" y que "consenso es escucha sincera de los que piensan distinto, no marketing".

La Casa Rosada convocó ayer a los tres precandidatos presidenciales de Alternativa Federal: el jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto -aliado de Lavagna-, quien respondió afirmativamente; Sergio Massa, líder del Frente Renovador, que responderá en una conferencia de prensa; y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien dijo a LA NACION dijo que aceptará participar del diálogo para "ayudar".

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Lavagna fue muy crítico respecto de la Casa Rosada. "Está claro que el Gobierno atraviesa una seria crisis de confianza. No hay que jugar con las expectativas de la gente a partir de la especulación política y los titulares de los diarios. Consenso es escucha sincera de los que piensan distinto no marketing", dijo el exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

"El diagnóstico evidente es que el Gobierno fracasó en su política económica, por lo que debe cambiar de receta. En los 10 puntos que se publicaron ni se menciona el crecimiento de la economía. Podemos saber entonces que no funcionarán. Como venimos advirtiendo desde 2016", agregó.

"A nosotros no nos invitaron al baile. Es una movida para ir por los puntos que vamos a sacar nosotros en los 'Lineamientos para un gobierno de unidad nacional'. Es una acción de marketing", dijo un vocero de Lavagna a LA NACION.

Esos lineamientos, adelantados por LA NACION esta semana, proponen entre otras cosas una concertación económica y social, una reforma tributaria, el cumplimiento de las obligaciones externas, una reforma laboral y previsional. Además, impulsa una reforma de la Constitución para eliminar la reelección presidencial, las reelecciones indefinidas en gobernaciones, intendencias y cargos electivos, y la unificación de los mandatos y de las fechas electorales.

El aval de Urtubey

Por su parte, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey aseguró a LA NACION que aceptará participar del diálogo con el Gobierno. "Hace un largo tiempo que vengo planteando que hay que hacer algo así. Me lo mandaron por mensaje, hay que trabajarlo un poco", dijo el gobernador.

"Solo vi los puntos. Nada más. Obvio que, como siempre, voy a tratar de ayudar", agregó el precandidato salteño.

En tanto, Miguel Pichetto dijo que "es para cuidar a la Argentina" y que "es algo positivo, vamos a ver ahora cómo se traduce ésto", dijo.